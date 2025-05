Renault toppar i Europa men vi köper mer kinesiskt

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Vill du hantera din förmögenhet på ett så tryggt och personligt sätt som möjligt?Då är du inte ensam. Många väljer att bli Private Banking-kunder på sitt lokala bankkontor.”Det är en stor fördel för mina kunder att kunna komma in och diskutera sina ärenden öga mot öga”, säger Anton Rubertsson, Private Banker på Handelsbanken i Kalmar. …

Byd säljer mer än Tesla

När det gäller kinesiska bilmärken såldes fler Byd än Tesla under april. 7 231 nya Byd-bilar registrerades jämfört med 7 165 för Tesla.

MG ökade med 27 procent, medan Geely som helhet backade 12 procent.

El kontra bensin och diesel är ett annat område för Jato Dynamics-rapporten. 184 312 elfordon nyregistrerades april, motsvarande en marknadsandel på 17 procent och en ökning med 28 procent gentemot april 2024.

97 715 laddhybrider noteras för april, vilket är en ökning med 31 procent och ger en marknadsandel på 9,1 procent.

Mest sålda elbilen

Skoda Elroq var den mest sålde elbilsmodellen i april, 7 998 fordon, med Volkswagen ID.3, 6 932 bilar, och VW ID.7 Tourer, 6 776, närmast efter sig.

ANNONS

På den samlade tillverkarsidan leder Volkswagen, Stellantis och Renault rankingen, medan BMW, plus 7 procent, och SAIC, plus 27 procent, ökade mest under april.

Toyota, minus 10 procent, och Geely, minus 12 procent, hittar vi i statistikens andra ände.



Läs mer:

Milstolpen – BYD gasar förbi Tesla i Europa. Dagens PS

Försäljningsrekord för BYD – slog till och med Tesla. Realtid