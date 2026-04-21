Jeep satsar på ny Black Edition – rider på stark försäljning i Europa

Enligt underlaget kommer modellen när Avenger fortsätter att sälja starkt i Italien, där den beskrivs som en av de bäst säljande SUV modellerna och en ledare i det konkurrensutsatta B SUV segmentet.

Det säger något väsentligt om Jeeps position i Europa. Avenger har inte bara blivit en instegsmodell.

Den har också blivit ett strategiskt verktyg för att locka nya kunder till ett varumärke som länge varit starkare förknippat med större och mer terränginriktade bilar.

Samtidigt stärker Jeep sin position även högre upp i modellprogrammet.

Den nya generationen Compass, som riktar sig tydligt mot tjänstebilsmarknaden, pressar kostnadsbilden och erbjuder förmånsvärden från omkring 4 748 kronor per månad, vilket motsvarar cirka 1 400 kronor efter skatt vid 30 procents marginalskatt.

En mörkare kostym för stadens SUV köpare

Black Edition bygger på utrustningsnivån Altitude och får en rad svarta designelement som tydligt ska särskilja modellen från övriga versioner.

Både Jeep märkning och Avenger emblem är utförda i blanksvart, 17 tumsfälgarna följer samma tema och mörka detaljer runt karossen förstärker ett mer självsäkert uttryck.

Även interiören är tydligt anpassad till konceptet.

Mittkonsolen har svart finish och stolarna kombinerar tyg och vinyl för att ge ett mer påkostat intryck utan att lämna modellens praktiska grundidé.

Det här är ingen total ompositionering av Avenger, utan snarare en förädling av en redan kommersiellt framgångsrik produkt.