Experternas dom: Nu är nya Porsche 911 Turbo S här

Den senaste uppdateringen av Porsche 911 Turbo S har anlänt med en rad mekaniska förändringar som får den att kännas som en helt ny bil, skriver Autocar.

Med 701 hästkrafter undrar experterna om detta är den mest kompletta superbil som någonsin byggts.

Den nya drivlinan: mer kraft och snabbare varvtider

Hjärtat i prestandan är den nya hybriddrivlinan T-Hybrid, som använder en elektrifierad 3,6-liters boxermotor med dubbla turboaggregat. Ett avgörande tillskott är en elmotor på cirka 81 hästkrafter som sitter mellan motorn och den åttastegade automatlådan.

Bilen har den nya hybriddrivlinan T-Hybrid, som använder en elektrifierad 3,6-liters boxermotor med dubbla turboaggregat. (Foto: Porsche)

Elsystemet, som är på 400 volt, är helt inriktat på prestanda, vilket märks tydligt.

Enligt Car Magazine uppges 0–100 kilometer i timmen klaras på otroliga 2,5 sekunder. Den ökade kraften har dessutom gjort bilen hela 14 sekunder snabbare på Nürburgrings nordslinga jämfört med föregångaren, en siffra som experterna menar är anmärkningsvärd.

14 sekunder snabbare på Nürburgrings nordslinga jämfört med föregångaren. (Foto: Porsche)

“Den tillhandahåller häpnadsväckande prestanda rakt fram, även i elbilseran,” menar Autocar.

Car and Driver noterar att den fyrhjulsdrivna bilen nu levererar upp till 640 hästkrafter i Turbo S-utförandet (för den äldre modellen), vilket gör den till en av de snabbaste bilar de någonsin testat.