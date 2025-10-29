Porsches nya 911 Turbo S har landat. Med 701 hk och hybridteknik menar experterna att detta kan vara den mest kompletta superbilen någonsin.
Experternas dom: Nu är nya Porsche 911 Turbo S här
Den senaste uppdateringen av Porsche 911 Turbo S har anlänt med en rad mekaniska förändringar som får den att kännas som en helt ny bil, skriver Autocar.
Med 701 hästkrafter undrar experterna om detta är den mest kompletta superbil som någonsin byggts.
Den nya drivlinan: mer kraft och snabbare varvtider
Hjärtat i prestandan är den nya hybriddrivlinan T-Hybrid, som använder en elektrifierad 3,6-liters boxermotor med dubbla turboaggregat. Ett avgörande tillskott är en elmotor på cirka 81 hästkrafter som sitter mellan motorn och den åttastegade automatlådan.
Elsystemet, som är på 400 volt, är helt inriktat på prestanda, vilket märks tydligt.
Enligt Car Magazine uppges 0–100 kilometer i timmen klaras på otroliga 2,5 sekunder. Den ökade kraften har dessutom gjort bilen hela 14 sekunder snabbare på Nürburgrings nordslinga jämfört med föregångaren, en siffra som experterna menar är anmärkningsvärd.
“Den tillhandahåller häpnadsväckande prestanda rakt fram, även i elbilseran,” menar Autocar.
Car and Driver noterar att den fyrhjulsdrivna bilen nu levererar upp till 640 hästkrafter i Turbo S-utförandet (för den äldre modellen), vilket gör den till en av de snabbaste bilar de någonsin testat.
Körupplevelse och komfort: en mångsidig superbil
Trots den extrema prestandan framhålls bilens användbarhet. Top Gear beskriver Turbo S som den ultimata “exec express” – skapad för att sluka stora avstånd i hög fart, men samtidigt bekväm.
Car Magazine lyfter fram hur körkomforten faktiskt har förbättrats, delvis tack vare det uppdaterade chassit ehPDCC (electro hydraulic Porsche Dynamic Chassis Control).
“På vägen har komforten tagit ett steg framåt… medan däckbruset (alltid en 911-plåga) också har tystats,” skriver de.
Autocar menar att bilen känns exakt och responsiv och att den går att pendla i på sommaren eller köra till Alperna i på vintern med vinterdäck. De anser att Turbo S är en bil som gör “allt” – landsvägskörning, höghastighetskörning, bankörning, stadspendling och till och med resor till bergen.
“Det är svårt att tänka sig en bil som gör allt detta med sådan fattning och förmåga,” avslutar Autocar.
Pris och utrustning: en dyr historia
Den nya Porsche 911 Turbo S är inte billig. Priset i Storbritannien, där modellen startar på £199,100, har fått experterna att reagera. I USA startar priset för Turbo S Coupe på $240,695.
Den höga prislappen är en av få nackdelar som nämns av experterna. Autocar noterar att bilen nu är “allvarligt dyr” och att få Turbo S lämnar fabriken utan tillval.
Trots det konstaterar de att den är mer bränslesnål i daglig körning än de flesta bilar med motsvarande prestanda.
Teknik och design: subtila men betydande förändringar
Utöver drivlinan har en rad andra tekniska uppdateringar implementerats. Kolfiberkeramiska bromsar är standard, med 420 millimeter i diameter fram – de största Porsche någonsin monterat på en tvådörrars modell.
Även designen har fått subtila ändringar. Bland annat har bilen nya LED-strålkastare och vertikalt arrangerade kylflikar fram, samt Turbonite-detaljer som en ny metallgrå färg på vissa utrustningsdetaljer.
Bilen är dock tyngre än tidigare. Car Magazine anger tjänstevikten till 1725 kilo, en ökning med 85 kilo jämfört med föregångaren. Denna ökning beror till stor del på de extra hybridkomponenterna och större bromsar.
Interiört är kupén i stort sett densamma som i den vanliga 911 Carrera, men med hög upplevd kvalitet som spelar in i Porsches “sport-lyxiga” känsla, skriver Autocar.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
