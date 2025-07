Efter bilbråket: Nu äger kunden bilhandlarens namn

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Okonventionell strategi avslöjar bilhandlarens miss

Efter bilens återkallande började McCreary undersöka sina juridiska möjligheter. Det visade sig att Taylor Cadillac och Taylor Automotive Group driver flera bilhandlare i nordvästra Ohio, och att de hade börjat driva en del av sin verksamhet under namnet Taylor Kia of Lima redan 2012.

McCreary upptäckte dock att registreringen av namnet ‘Taylor Kia of Lima’ hade annullerats av Ohios delstatssekreterares kontor, eftersom Taylor Cadillac hade misslyckats med att skicka in en förnyelseansökan.

McCreary valde då att registrera ‘Taylor Kia of Lima’ i sitt eget namn. När detta var klart, skickade hon ett upphörande- och avstående-brev till Taylor Cadillac och informerade dem om att de inte längre kunde använda namnet Taylor Kia, eftersom det nu var registrerat på henne. Därefter eskalerade den juridiska striden.

Det var en Kia K5 som kvinnan trodde hon köpt. (Foto: Kia)

I juni 2024 lämnade hon in en stämningsansökan mot Taylor Cadillac och GLS vid Allen County Common Pleas Court. Hon hävdade att företagen hade brutit mot konsumentförsäljningslagen och anklagade bilhandlaren för bedrägeri, konvertering och obehörig vinst.

Hon yrkade också på ett föreläggande som skulle förbjuda Taylor Cadillac att bedriva affärsverksamhet under namnet Taylor Kia of Lima utan hennes samtycke.

Juridiska turer och avgörande domstolsbeslut

ANNONS

Under det ursprungliga bilköpet hade McCreary skrivit under ett avtal om att avgöra juridiska tvister med Taylor Automotive Group genom bindande skiljedom. Taylor Cadillac hävdade därför att fallet skulle hanteras genom skiljedom och inte i domstol. Domstolen gick med på detta och avfärdade fallet, men McCreary gav inte upp. Hon överklagade då till Third District.

Third District-domstolen fastslog att även om McCreary hade skrivit under avtalet om att avgöra juridiska ärenden genom skiljedom, var det begränsat till transaktionen av bilköpet. Anspråket att använda namnet ‘Taylor Kia of Lima’ var inte föremål för skiljedom, eftersom det inte hade något att göra med Kia-köpet.

Därför upphävde Third District det tidigare beslutet från Common Pleas Court att avfärda fallet.

Fallet är nu på väg tillbaka till Common Pleas Court för ytterligare förhandlingar.

Missa inte:

Så undviker du bedrägerier vid hotellbokningar. News 55

Tre tydliga tecken på att arbetslivet ritas om. E55

Småsparare försöker trycka till hedgefonderna. Realtid

ANNONS