Porsche lanserar Macan GTS – het familjebil

En Macan till folket. Underbar familjeracer. (Foto: Porsche)
En Macan till folket. Underbar familjeracer. (Foto: Porsche)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Detta är den mest kraftfulla eldrivna suv:en från Porsche hittills. Nya Macan GTS kombinerar extrem prestanda med GTS-traditionen.

Porsche utökar sin helt eldrivna suv-familj med den särskilt sportiga och förarfokuserade Macan GTS, en modell som sätter nya standarder för smidighet och kördynamik, skriver Porsche i ett pressmeddelande.

Macan GTS (Foto: Porsche)
Macan GTS (Foto: Porsche)

Med upp till 420 kilowatt i overboost-effekt, vilket motsvarar hela 571 hästkrafter, elektroniskt reglerad differentialspärr på bakaxeln och sänkt sportluftfjädring.

I linje med GTS-traditionen sticker denna femte variant av Macan Electric ut med sin distinkta styling och mörka accenter.

En snygg solnedgång för den fina Macan. (Foto: Porsche)
En snygg solnedgång för den fina Macan. (Foto: Porsche)

Den nya modellen kombinerar hög prestanda med tekniska innovationer som är utformade för att förbättra körupplevelsen ytterligare.

Macan GTS (Foto: Porsche)
Macan GTS (Foto: Porsche)

Prestanda och räckvidd

Bokstäverna GTS har en lång tradition hos Porsche. Nu bär en helt elektrisk Macan för första gången denna kombination.

Det senaste tillskottet i serien av eldrivna suvar levererar imponerande prestanda: accelerationen från 0 till 100 kilometer i timmen tar endast 3,8 sekunder, och topphastigheten är begränsad till 250 kilometer i timmen.

Macan GTS (Foto: Porsche)
Macan GTS (Foto: Porsche)

Macan GTS har den starkaste elmotorn på bakaxeln i modellserien. Med Launch Control ökar effekten till hela 420 kilowatt, eller 571 hästkrafter, och ett maximalt vridmoment på 955 newtonmeter.

Den elektriska Macan GTS har en WLTP-räckvidd på upp till 586 kilometer.

Vid snabbladdning kan högvoltsbatteriet på 100 kilowattimmar laddas från 10 till 80 procent på bara 21 minuter med en maximal laddeffekt på 270 kilowatt.

Macan GTS (Foto: Porsche)
Macan GTS (Foto: Porsche)
Teknik och design

Macan GTS levererar sin kraft genom en kombination av bakåtförskjuten viktfördelning, låg tyngdpunkt och intelligent krafthantering.

Bilen har fyrhjulsdrift med Porsche Traction Management (ePTM) och Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) som standard.

Macan GTS (Foto: Porsche)
Macan GTS (Foto: Porsche)

Modellen har även modellseriens lägsta tyngdpunkt. Sportluftfjädringen med nivåreglering och Porsche Active Suspension Management (PASM) har förfinats, och den 10 millimeter lägre markfrigången ger förbättrad dynamik.

Macan GTS (Foto: Porsche)
Macan GTS (Foto: Porsche)

Utseendet på nya Macan GTS kännetecknas av olika svartlackerade detaljer fram, på sidorna och bak. Den får det nya Sport Design-paketet som standard, med GTS-specifik styling.

Macan GTS (Foto: Porsche)
Macan GTS (Foto: Porsche)

I kupén fortsätter det sportiga intrycket med utökad Race-Tex-klädsel i kombination med svart läder.

Macan GTS (Foto: Porsche)
Macan GTS (Foto: Porsche)

Nya Macan GTS kan beställas i Sverige från och med nu till ett pris från 1 210 000 svenska kronor inklusive moms.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

