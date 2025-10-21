Porsche lanserar Macan GTS – het familjebil

Porsche utökar sin helt eldrivna suv-familj med den särskilt sportiga och förarfokuserade Macan GTS, en modell som sätter nya standarder för smidighet och kördynamik, skriver Porsche i ett pressmeddelande.

Macan GTS (Foto: Porsche)

Med upp till 420 kilowatt i overboost-effekt, vilket motsvarar hela 571 hästkrafter, elektroniskt reglerad differentialspärr på bakaxeln och sänkt sportluftfjädring.

I linje med GTS-traditionen sticker denna femte variant av Macan Electric ut med sin distinkta styling och mörka accenter.

En snygg solnedgång för den fina Macan. (Foto: Porsche)

Den nya modellen kombinerar hög prestanda med tekniska innovationer som är utformade för att förbättra körupplevelsen ytterligare.

Macan GTS (Foto: Porsche)

Prestanda och räckvidd

Bokstäverna GTS har en lång tradition hos Porsche. Nu bär en helt elektrisk Macan för första gången denna kombination.

Det senaste tillskottet i serien av eldrivna suvar levererar imponerande prestanda: accelerationen från 0 till 100 kilometer i timmen tar endast 3,8 sekunder, och topphastigheten är begränsad till 250 kilometer i timmen.

Macan GTS (Foto: Porsche)

Macan GTS har den starkaste elmotorn på bakaxeln i modellserien. Med Launch Control ökar effekten till hela 420 kilowatt, eller 571 hästkrafter, och ett maximalt vridmoment på 955 newtonmeter.

Den elektriska Macan GTS har en WLTP-räckvidd på upp till 586 kilometer.

Vid snabbladdning kan högvoltsbatteriet på 100 kilowattimmar laddas från 10 till 80 procent på bara 21 minuter med en maximal laddeffekt på 270 kilowatt.