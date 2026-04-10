Polestar rusar mot nya rekord och levererar historiska siffror

Succé på hemmaplan i Sverige

På den svenska marknaden är tillväxten ännu starkare än det globala genomsnittet. Under första kvartalet registrerades 1 670 nya bilar från märket i Sverige, vilket är en ökning med 12,75 procent.

Enligt statistik från Mobility Sweden har Polestar nu en marknadsandel på drygt 6 procent inom det svenska elbilssegmentet.

Gustav Freij, vd på Polestar Sverige, säger att verksamheten går som tåget och att den fortsatta tillväxten är ett tydligt tecken på att bolaget gör rätt saker.

För att möta efterfrågan har nya permanenta försäljningsställen öppnats i Gävle, Västerås och Uppsala, med planer på fler etableringar under året.

Framtidsplaner och nya modeller

Polestar har idag fyra modeller i sitt sortiment: Polestar 2, Polestar 3, Polestar 4 och Polestar 5. Framöver väntar en breddning av utbudet med den kompakta suv:en Polestar 7 som väntas under 2028, samt roadstern Polestar 6.

Bolaget arbetar även aktivt med att diversifiera sin produktion. Idag tillverkas bilarna i Nordamerika och Asien, men planer finns på att även starta tillverkning i Europa. Det långsiktiga målet för verksamheten är att halvera utsläppen per såld bil till 2030 och uppnå total klimatneutralitet i hela värdekedjan senast 2040.

Missa inte:

Nya BankID-krav kan slå mot tusentals pensionärer. News 55

Krigets miljardnota och generationen som tar mamma till intervjun. Realtid

Billigaste bilägandet – komplett guide. E55

