Polestar når nya höjder under första kvartalet 2026 med rekordmånga levererade bilar och en kraftig expansion av sitt butiksnät.
Polestar rusar mot nya rekord och levererar historiska siffror
Det svenska elbilsmärket Polestar redovisar en rekordstark start på året, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Under årets första tre månader levererade företaget 13 126 bilar globalt, vilket är den högsta försäljningssiffran någonsin för ett första kvartal. Jämfört med samma period föregående år innebär det en ökning med 7 procent.
Den positiva utvecklingen drivs på av flera viktiga marknader. Förutom Sverige pekar bolaget ut Tyskland, Storbritannien, Sydkorea och Australien som motorer i tillväxten. Michael Lohscheller, vd för Polestar, konstaterar att resultatet visar på en god motståndskraft trots att världsmarknaden präglas av geopolitisk oro och utmaningar.
Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.
Kraftig expansion av fysiska butiker
Parallellt med ökade försäljningsvolymer satsar Polestar stort på att synas fysiskt. Vid utgången av mars 2026 hade bolaget 230 försäljningsställen världen över. Det är en ökning med hela 50 procent jämfört med de 154 platser som fanns tillgängliga vid samma tidpunkt förra året.
Målet är att nå 250 anläggningar innan året är slut.
Succé på hemmaplan i Sverige
På den svenska marknaden är tillväxten ännu starkare än det globala genomsnittet. Under första kvartalet registrerades 1 670 nya bilar från märket i Sverige, vilket är en ökning med 12,75 procent.
Enligt statistik från Mobility Sweden har Polestar nu en marknadsandel på drygt 6 procent inom det svenska elbilssegmentet.
Gustav Freij, vd på Polestar Sverige, säger att verksamheten går som tåget och att den fortsatta tillväxten är ett tydligt tecken på att bolaget gör rätt saker.
För att möta efterfrågan har nya permanenta försäljningsställen öppnats i Gävle, Västerås och Uppsala, med planer på fler etableringar under året.
Framtidsplaner och nya modeller
Polestar har idag fyra modeller i sitt sortiment: Polestar 2, Polestar 3, Polestar 4 och Polestar 5. Framöver väntar en breddning av utbudet med den kompakta suv:en Polestar 7 som väntas under 2028, samt roadstern Polestar 6.
Bolaget arbetar även aktivt med att diversifiera sin produktion. Idag tillverkas bilarna i Nordamerika och Asien, men planer finns på att även starta tillverkning i Europa. Det långsiktiga målet för verksamheten är att halvera utsläppen per såld bil till 2030 och uppnå total klimatneutralitet i hela värdekedjan senast 2040.
