Passagerarskärmen – flopp eller hit? Så tycker bilägarna

Biltillverkare har tidigare mötts med mängder av kritik för att viktiga funktioner gömts djup nere i de digitala skärmarnas olika menyer. Trenden har dock vänt, och nya modeller lanseras numera med en del fysiska reglage och knappar.

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Så tycker ägarna om passagerarskärmen

En lite oväntad utveckling är att flera tillverkare, bland annat BMW, Mercedes och Porsche, har börjat peta in fler skärmar i några av de lyxigare modellerna. Den extra skärmen placeras framför passageraren i framsätet, och är till för att denne ska kunna styra vissa utvalda funktioner och inställningar utan att störa vad som visas på huvudskärmen, eller behöva vrida på nacken.

Men, i en värld där sätesvärmaren slår allehanda avancerade säkerhets- och lyxsystem som den viktigaste funktionen för bilköpare verkar det nya skärmtilltaget inte vara speciellt eftertraktat hos bilägarna.

En ny undersökning från J.D. Power, som Jalopnik refererar till, sammanställer svar från 68 084 ägare av 2026 års bilmodeller. Slutsatsen? Passagerarskärmen används knappt.

Hela 35 procent av de tillfrågade som har en passagerarskärm uppger att de aldrig har använt den. Bara sex procent använder skärmen varje gång de åker bil.

Som för att sparka på den som ligger ned placerar J.D. Power passagerarskärmarna bland de mest problemtyngda teknikerna i hela undersökningen. För varje 100 bilar utrustade med en passagerarskärm rapporterades i genomsnitt 21,3 problem kopplade till funktionen.