Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Opel hintar om ny mystisk konceptbil

Opel Koncept (Foto: Opel)
Opel Koncept (Foto: Opel)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

Opel har börjat smyga ut ledtrådar om en helt ny konceptbil som snart ska göra sin debut.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det kommande fordonet har redan väckt uppmärksamhet med sin distinkta design och antydningar om prestanda.

Opel väcker nyfikenhet med mystisk konceptbil

Opel Koncept (Foto: Opel)
Opel Koncept (Foto: Opel)

Opel förbereder sig för fullt inför den internationella bilmässan IAA Mobility i München, som äger rum mellan den 8 och 14 september 2025. Bilmärket har meddelat att en ny konceptbil ska presenteras under evenemanget, men har ännu inte offentliggjort namnet på fordonet.

För att bygga upp spänningen har Opel nu släppt de första teaserbilderna på bilen.

Dessa initiala bilder avslöjar tydliga designdrag som lånar inspiration från Opels högprestandamärke GSE.

Opel Koncept (Foto: Opel)
Opel Koncept (Foto: Opel)

Exteriören och interiören är starkt influerade av racing, vilket syns på detaljer som de aerodynamiskt utformade hjulen, den slimmade ratten och de lätta sportstolarna. Interiören har även en skyddsbåge, vilket ytterligare understryker den sportiga inriktningen.

Hela konceptet syftar till att leverera en kombination av både prestanda och körglädje.

ANNONS
Opel Koncept (Foto: Opel)
Opel Koncept (Foto: Opel)

“Vår kommande konceptbil kommer att imponera med sin design och ge en förhandsblick på framtida Opel-modeller”, säger Opels vd Florian Huettl i ett uttalande.

Den nya konceptbilen är tänkt att visa nästa steg för Opels designspråk, känt som Opel Compass. De första glimtarna visar att företaget vill utforska mer dynamiska och atletiska former. Genom att integrera element från sitt högprestandamärke, signalerar Opel en ambition att kombinera effektivitet med en passion för körning.

Opel Koncept (Foto: Opel)
Opel Koncept (Foto: Opel)

Fler detaljer och namnet på modellen kommer att presenteras närmare världspremiären på IAA Mobility i september. Fram till dess får bilentusiaster nöja sig med de ledtrådar som de första teaserbilderna ger.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Här är elbilen med nästan 3 000 hästkrafter

Den kinesiska biltillverkaren BYD, genom sitt lyxmärke Yangwang, har aviserat en sensationell uppgradering av sin hyperbil U9. I en aggressiv jakt på att

Missa inte:

Varför vill inte svenskar ha barn? News 55

Guldets framtid: Är det fortfarande en säker investering? E55

ANNONS

“Palantir kan vara tidernas mest övervärderade bolag”. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ElbilkonceptkonceptbilarOpel
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS