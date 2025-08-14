Opel har börjat smyga ut ledtrådar om en helt ny konceptbil som snart ska göra sin debut.
Opel hintar om ny mystisk konceptbil
Mest läst i kategorin
Här är elbilen med nästan 3 000 hästkrafter
Den kinesiska biltillverkaren BYD, genom sitt lyxmärke Yangwang, har aviserat en sensationell uppgradering av sin hyperbil U9. I en aggressiv jakt på att överträffa europeiska prestandamärken, har man skapat en version som utklassar det mesta på marknaden. Med fyra motorer och nästan 3000 hästkrafter skapas ett elmonster som utmanar hastighetsrekord. Den kinesiska utmanaren mot europeiska …
Miljonären körde för fort – får böta en miljon
En av Schweiz rikaste personer har dömts till skyhöga böter efter att ha kört 27 kilometer i timmen över hastighetsgränsen i Lausanne. Händelsen inträffade i augusti 2024 när mannen körde 77 km/h på en 50-väg i Lausanne. Överträdelsen räknas som en grov trafikförseelse. Den dömde är en fransk affärsman som bott i Schweiz i cirka …
Detta kan bli elbilens största genombrott någonsin
Forskning kring batteriteknik har tagit ett stort kliv framåt. Ett nytt projekt har lyckats ta fram en metod som kan göra litiumjonbatterier både mer hållbara och kraftfulla, med en stor potentiell inverkan på allt från elbilar till energilagring. Det handlar om en förändring i batteriernas uppbyggnad som minskar behovet av fossila material. Revolutionerande genombrott för …
Han tog in sin Tesla för värdering – gick därifrån i total chock
En man trodde att medarbetaren på bilhandelsföretaget skämtade med honom när han fick höra värderingen på sin nästan nya Tesla. Han hade köpt den för cirka 673 000 svenska kronor, men fick ett erbjudande som inte ens var i närheten av den summan. Harley Perkins, en populär youtuber känd för sitt innehåll om bilar, motorcyklar …
Efter bilköpet: Kvinnan fryser firmans tillgångar
En kvinna i Oslo har tagit ett rätt unikt och kraftfullt steg efter att ha blivit missnöjd med sitt bilköp. Istället för att enbart följa den vanliga processen med en förlikningsklagan har hon krävt och beviljats rätten att ta arrest i bilförsäljarens tillgångar, vilket är ett ytterst ovanligt juridiskt verktyg. Istället för att bara göra …
Det kommande fordonet har redan väckt uppmärksamhet med sin distinkta design och antydningar om prestanda.
Opel väcker nyfikenhet med mystisk konceptbil
Opel förbereder sig för fullt inför den internationella bilmässan IAA Mobility i München, som äger rum mellan den 8 och 14 september 2025. Bilmärket har meddelat att en ny konceptbil ska presenteras under evenemanget, men har ännu inte offentliggjort namnet på fordonet.
För att bygga upp spänningen har Opel nu släppt de första teaserbilderna på bilen.
Dessa initiala bilder avslöjar tydliga designdrag som lånar inspiration från Opels högprestandamärke GSE.
Exteriören och interiören är starkt influerade av racing, vilket syns på detaljer som de aerodynamiskt utformade hjulen, den slimmade ratten och de lätta sportstolarna. Interiören har även en skyddsbåge, vilket ytterligare understryker den sportiga inriktningen.
Hela konceptet syftar till att leverera en kombination av både prestanda och körglädje.
“Vår kommande konceptbil kommer att imponera med sin design och ge en förhandsblick på framtida Opel-modeller”, säger Opels vd Florian Huettl i ett uttalande.
Den nya konceptbilen är tänkt att visa nästa steg för Opels designspråk, känt som Opel Compass. De första glimtarna visar att företaget vill utforska mer dynamiska och atletiska former. Genom att integrera element från sitt högprestandamärke, signalerar Opel en ambition att kombinera effektivitet med en passion för körning.
Fler detaljer och namnet på modellen kommer att presenteras närmare världspremiären på IAA Mobility i september. Fram till dess får bilentusiaster nöja sig med de ledtrådar som de första teaserbilderna ger.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Här är elbilen med nästan 3 000 hästkrafter
Den kinesiska biltillverkaren BYD, genom sitt lyxmärke Yangwang, har aviserat en sensationell uppgradering av sin hyperbil U9. I en aggressiv jakt på att
Missa inte:
Varför vill inte svenskar ha barn? News 55
Guldets framtid: Är det fortfarande en säker investering? E55
“Palantir kan vara tidernas mest övervärderade bolag”. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Sällsynta metaller: Landet som ska ta över Kinas dominans
Australien tänker ta på sig ledartröjan när det gäller sällsynta metaller och därmed bryta Kinas dominans inom området. Sällsynta jordartsmetaller eller mineraler. Vissa säger att de inte är sällsynta alls, trots namnet. De består av 17 metalliska grundämnen, inklusive lantan, cerium, neodym, och yttrium. Sällsynta jordartsmetaller har blivit en viktig bricka i maktspelet mellan Beijing …
Opel hintar om ny mystisk konceptbil
Opel har börjat smyga ut ledtrådar om en helt ny konceptbil som snart ska göra sin debut. Det kommande fordonet har redan väckt uppmärksamhet med sin distinkta design och antydningar om prestanda. Opel väcker nyfikenhet med mystisk konceptbil Opel förbereder sig för fullt inför den internationella bilmässan IAA Mobility i München, som äger rum mellan …
Trumps favorit – och nu nya AI-produkter från Apple
Det går bra för Tim Cook nu. Efter att ha placerat Apple på president Trumps lista över ”bra bolag” ryktas det nu om att – äntligen – nya AI-produkter är på väg ut, och marknaden jublar. Att CEO Tim Cook måste få Apples AI-arbete på rätt kurs efter flera år av floppar är ingen hemlighet. Vision …
Foodoras anställda: "Vi jobbar i 35 graders hetta"
En ny granskning av Foodora Market har avslöjat allvarliga brister i arbetsmiljön, där anställda vittnar om låga löner, underbemanning och brist på kollektivavtal. Samtidigt som uppgifterna framkom meddelade företaget att två chefer lämnar sina tjänster, en händelse som Foodora beskriver som en ren tillfällighet. Den hårda kritiken har nu fått finansministern att reagera. Sensationella brister …
Volvo har hamnat "i korselden”– stämmer delstaten
Det är svårt för bolag som Volvo att planera för framtiden när utsläppsregler ändras. Därför stämmer nu lastbilsjätten delstaten Kalifornien. Det är svårt för lastbilsjättar att planera sina tillverkningar när utsläppsregler hela tiden ändras. Volvo går till domstol – stämmer Kalifornien Det leder nu till att fyra bolag går till domstol och stämmer delstaten Kalifornien, …