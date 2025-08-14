Opel hintar om ny mystisk konceptbil

Det kommande fordonet har redan väckt uppmärksamhet med sin distinkta design och antydningar om prestanda.

Opel väcker nyfikenhet med mystisk konceptbil

Opel Koncept (Foto: Opel)

Opel förbereder sig för fullt inför den internationella bilmässan IAA Mobility i München, som äger rum mellan den 8 och 14 september 2025. Bilmärket har meddelat att en ny konceptbil ska presenteras under evenemanget, men har ännu inte offentliggjort namnet på fordonet.

För att bygga upp spänningen har Opel nu släppt de första teaserbilderna på bilen.

Dessa initiala bilder avslöjar tydliga designdrag som lånar inspiration från Opels högprestandamärke GSE.

Opel Koncept (Foto: Opel)

Exteriören och interiören är starkt influerade av racing, vilket syns på detaljer som de aerodynamiskt utformade hjulen, den slimmade ratten och de lätta sportstolarna. Interiören har även en skyddsbåge, vilket ytterligare understryker den sportiga inriktningen.

Hela konceptet syftar till att leverera en kombination av både prestanda och körglädje.

Opel Koncept (Foto: Opel)

“Vår kommande konceptbil kommer att imponera med sin design och ge en förhandsblick på framtida Opel-modeller”, säger Opels vd Florian Huettl i ett uttalande.

Den nya konceptbilen är tänkt att visa nästa steg för Opels designspråk, känt som Opel Compass. De första glimtarna visar att företaget vill utforska mer dynamiska och atletiska former. Genom att integrera element från sitt högprestandamärke, signalerar Opel en ambition att kombinera effektivitet med en passion för körning.

Opel Koncept (Foto: Opel)

Fler detaljer och namnet på modellen kommer att presenteras närmare världspremiären på IAA Mobility i september. Fram till dess får bilentusiaster nöja sig med de ledtrådar som de första teaserbilderna ger.