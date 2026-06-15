På delar av tyska autobahn har myndigheterna sedan 2025 varit tvungna att sänka hastighetsgränsen till 120 km/h för personbilar. Anledningen uppges vara vägbanans ålder och skick – vilket kan göra den livsfarlig i alldeles för höga hastigheter.
Här stoppar Tyskland "fri fart" på autobahn
De berörda vägarna är byggda av stora betongblock som lades på plats under 80-talet. Den tekniska livslängden är överskriden och på de platser betongblocken ligger kvar riskerar sommrarnas värmeskiftningar att orsaka stora och plötsliga skador på vägbanan.
”Det utgör en fara för alla trafikanter”, skriver ADAC, Tysklands största motororganisation, på sin hemsida.
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Max 120 km/h för personbilar
Delarna av motorvägen som ”freie fahrt”(fri fart) inte längre gäller på ligger alla i södra Bayern. Hastighetsgränsen på 120 km/h för personbilar infördes förra året på delar av A3, A92 och A93. I år har också A7 adderats till listan.
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På A3 och A92 har renoveringsprojekten satts igång, vilket gör att några av sträckorna sträckorna nu istället har andra (lägre) hastighetsbegränsningar med hänsyn till vägarbetena.
Ännu långsammare för motorcyklar
Andra fordonsslag får hårdare hastighetsbegränsningar. Den som kör med husvagn får som vanligt köra i max 100 km/h beroende på registrering, eller mest troligtvis 80 km/h om det handlar om ett svenskt ekipage.
Tvåhjulingarna anser de tyska myndigheterna vara mer utsatta för de dåliga vägbanorna, därför begränsas motorcyklar till maximalt 80 km/h på de berörda sträckorna.
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Bli av med körkortet
Den som motsätter sig de nya hastighetsreglerna och dundrar på i vanlig ordning riskerar både höga böter, och att bli av med körkortet, skriver danska Boosted.
Dessa sträckor gäller de nya reglerna på
- A7: Riktning Füssen mellan Virngrundtunneln och Agnesburgtunneln / Riktning Würzburg mellan Agnesburgtunneln och Buchbachdalens bro.
- A92, mot München: Korsningen Eching-Öst mot Unterschleißheim, båda riktningarna: Korsningen Freising-Syd mot korsningen Freising-Öst.
- A93, båda riktningarna: Mellan Saalhaupt och Elsendorf.
Här har man börjat renovering, och byggtrafik förekommer
- A3: Motorvägskorsning Deggendorf till avfarten Hengersberg
- A92: Trafikplats Landshut-Väst till trafikplats Dingolfing-Öst