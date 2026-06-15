Här stoppar Tyskland "fri fart" på autobahn

”Det utgör en fara för alla trafikanter”, skriver ADAC, Tysklands största motororganisation, på sin hemsida.

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Max 120 km/h för personbilar

Delarna av motorvägen som ”freie fahrt”(fri fart) inte längre gäller på ligger alla i södra Bayern. Hastighetsgränsen på 120 km/h för personbilar infördes förra året på delar av A3, A92 och A93. I år har också A7 adderats till listan.

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På A3 och A92 har renoveringsprojekten satts igång, vilket gör att några av sträckorna sträckorna nu istället har andra (lägre) hastighetsbegränsningar med hänsyn till vägarbetena.