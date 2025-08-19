Den brittiska biobränsleindustrin står inför en allvarlig kris efter att regeringen nekat att rädda landets största bioetanolfabrik, Vivergo, i Lincolnshire.
Förlorar 26 miljoner i månaden – inget stöd från regeringen
Nytt superbatteri – håller i 5,8 miljoner kilometer
Det kan bli enklare att köpa en ny elbil med en batteriteknik som överträffar det mesta. Tillverkaren CATL presenterar ett nytt batteri som kostar en bråkdel och som dessutom har en livslängd som kan göra det till den sista bilen du köper. Kan förändra allt Det kinesiska företaget CATL, som är världens största tillverkare av …
"Din nya Volvo är ett säkerhetshot", larmar norsk minister
Norges tidigare transportminister Ketil Solvik-Olsen utfärdar en skarp varning till alla som överväger att köpa en elbil från Kina. Han drar paralleller till ett nytt kallt krig och uttrycker stark oro. Datainsamling väcker tydligen oro I en intervju med norska mediet Motor.no, vars rapportering ligger till grund för denna artikel, ger Norges tidigare transportminister Ketil …
Gigantisk konkurs i bilbranschen – 32 000 bilar på lager
En av de största bilhandlarna i Tyskland har, efter årtionden i branschen, gått i konkurs. Konkursen är ett tecken på stora problem med den tyska ekonomin just nu. En svart månad i den tyska ekonomin. Så beskrivs juli som i den tyska pressen där konkurserna haglar. Men förvåningen blev ändå stor när den stora bilhandlaren …
Hundratusentals bilar hotas av nedsläckning – ger villkorstvåa
Snart försvinner 2G- och 3G-näten och därmed även nödfunktionen eCall i många bilar. En lösning från Transportstyrelsen är försenad och tusentals bilägare riskerar anmärkningar vid besiktningen. Mörk framtid för nödfunktionen eCall Mobilnäten är i ständig utveckling, och snart är det dags för de äldre 2G- och 3G-näten att helt försvinna. Denna nedsläckning, som planeras inledas …
Tyska bilindustrin krisar – kollar in försvarsindustrin
Flera stora tyska företag, inklusive biltillverkare, ser sig om efter nya affärsmöjligheter inom försvarsindustrin. Nu riktas strålkastarljuset mot en sektor som inte har varit i fokus för fordonsjättarna, men som nu ses som en lukrativ möjlighet för framtida tillväxt. Försvarsindustrin lockar biltillverkare Den tyska bilindustrin har under en tid mött motvind. Ett svårt ekonomiskt klimat …
Beslutet sätter 160 jobb på spel, skriver Sky News.
Den brittiska regeringens beslut får konsekvenser
Associated British Foods, som äger Vivergo, beskriver regeringens beslut som “djupt beklagligt”. En talesperson för företaget menar att regeringen ”har valt att inte stödja en viktig nationell tillgång”.
Vidare kritiseras beslutet för att ha “kastat bort miljarder i potentiell tillväxt” i regionen och för att ha ignorerat en “överlägsen kapacitet” inom rena bränslen.
Innan det slutgiltiga beslutet fattades hade fabriken redan varnat för hotet om nedläggning. Företaget hade hoppats att förhandlingarna med regeringen skulle leda till en lösning, men på fredagsmorgonen informerades de om att det inte skulle bli någon räddningsaktion.
En talesperson för regeringen motiverade beslutet med att “direkt finansiering inte skulle ge värde för den brittiska skattebetalaren eller lösa bioetanolindustrins långsiktiga problem”.
Fabriken, som omvandlar vete till bioetanol för att minska koldioxidutsläppen i bensin, har varit en viktig del av landets biobränsleproduktion.
Nedläggningen markerar ett stort bakslag för den brittiska regeringens klimatambitioner.
Relevance: "Vi växer, trots marknadsläget"
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Två orsaker bakom förlusterna
Vivergo har anklagat ett nyligen ingått handelsavtal med USA som den primära orsaken till fabrikens olönsamhet. Avtalet tog bort en tidigare tull på 19 procent på importerad etanol, vilket enligt företagets ledning gjorde det omöjligt att konkurrera.
Dessa tullar togs bort som en del av en bredare överenskommelse, som även inkluderade minskade importtullar på brittiska bilar och flygplansdelar.
Handelsavtalet var dock inte det enda problemet. Även höga energipriser har bidragit till fabrikens ekonomiska svårigheter. Vivergo har förlorat cirka 26 miljoner kronor varje månad, redan innan det nya handelsavtalet trädde i kraft.
Brittiska energipriser tillhör de högsta i den utvecklade världen, vilket utgör en stor utmaning för energikrävande industrier. Regeringen har inte visat någon vilja att subventionera företag i nöd.
Fackets reaktioner och den större bilden
Fackförbund som Unite och GMB Union har fördömt regeringens beslut. Sharon Graham, generalsekreterare för Unite, kallar beslutet “kortsynt” och menar att det “totalt ignorerar de fördelar som en inhemsk bioetanolsektor skulle kunna ge för jobb och energisäkerhet”.
Hon tillägger att regeringens “fullständiga brist på en plan för att stödja olje- och gasarbetare under branschens omställning är uppenbar”.
Charlotte Brumpton-Childs från GMB Union beskriver nedläggningen som en “livlina som rycks bort från arbetande människor”.
Hon betonar att de som drabbas inte bara är siffror i ett kalkylblad, utan individer vars liv “sätts på paus och samhällen som potentiellt blir förkrossade”.
Regeringens avslag är inte bara en ekonomisk fråga, utan också en politisk. Det visar på de svåra avvägningarna mellan att skydda inhemska industrier och att navigera i globala handelsförhållanden.
Samtidigt ställer det frågan om hur Storbritannien ska uppnå sina klimatmål, om man inte ens kan stötta landets största producent av förnybara bränslen.
EU:s nya förslag kan rädda bilindustrin
EU har en utmaning när det gäller efterfrågan på fordon med nollutsläpp, där andelen batteridrivna bilar bara utgjorde 15 procent av registreringarna
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
