Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Förlorar 26 miljoner i månaden – inget stöd från regeringen

Brittiska Vivergo kollapsar.(Foto: Vivergo)
Brittiska Vivergo kollapsar.(Foto: Vivergo)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Den brittiska biobränsleindustrin står inför en allvarlig kris efter att regeringen nekat att rädda landets största bioetanolfabrik, Vivergo, i Lincolnshire.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Beslutet sätter 160 jobb på spel, skriver Sky News.

Den brittiska regeringens beslut får konsekvenser

Associated British Foods, som äger Vivergo, beskriver regeringens beslut som “djupt beklagligt”. En talesperson för företaget menar att regeringen ”har valt att inte stödja en viktig nationell tillgång”.

Vidare kritiseras beslutet för att ha “kastat bort miljarder i potentiell tillväxt” i regionen och för att ha ignorerat en “överlägsen kapacitet” inom rena bränslen.

Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.

Prenumerera nu

Innan det slutgiltiga beslutet fattades hade fabriken redan varnat för hotet om nedläggning. Företaget hade hoppats att förhandlingarna med regeringen skulle leda till en lösning, men på fredagsmorgonen informerades de om att det inte skulle bli någon räddningsaktion.

En talesperson för regeringen motiverade beslutet med att “direkt finansiering inte skulle ge värde för den brittiska skattebetalaren eller lösa bioetanolindustrins långsiktiga problem”.

Fabriken, som omvandlar vete till bioetanol för att minska koldioxidutsläppen i bensin, har varit en viktig del av landets biobränsleproduktion.

Nedläggningen markerar ett stort bakslag för den brittiska regeringens klimatambitioner.

ANNONS
160 personer kan få lämna. (Foto: Vivergo)
160 personer kan få lämna. (Foto: Vivergo)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Två orsaker bakom förlusterna

Vivergo har anklagat ett nyligen ingått handelsavtal med USA som den primära orsaken till fabrikens olönsamhet. Avtalet tog bort en tidigare tull på 19 procent på importerad etanol, vilket enligt företagets ledning gjorde det omöjligt att konkurrera.

Dessa tullar togs bort som en del av en bredare överenskommelse, som även inkluderade minskade importtullar på brittiska bilar och flygplansdelar.

Handelsavtalet var dock inte det enda problemet. Även höga energipriser har bidragit till fabrikens ekonomiska svårigheter. Vivergo har förlorat cirka 26 miljoner kronor varje månad, redan innan det nya handelsavtalet trädde i kraft.

Brittiska energipriser tillhör de högsta i den utvecklade världen, vilket utgör en stor utmaning för energikrävande industrier. Regeringen har inte visat någon vilja att subventionera företag i nöd.

Tyska bilindustrin krisar – kollar in försvarsindustrin

Flera stora tyska företag, inklusive biltillverkare, ser sig om efter nya affärsmöjligheter inom försvarsindustrin. Nu riktas strålkastarljuset mot en

Fackets reaktioner och den större bilden

Fackförbund som Unite och GMB Union har fördömt regeringens beslut. Sharon Graham, generalsekreterare för Unite, kallar beslutet “kortsynt” och menar att det “totalt ignorerar de fördelar som en inhemsk bioetanolsektor skulle kunna ge för jobb och energisäkerhet”.

ANNONS

Hon tillägger att regeringens “fullständiga brist på en plan för att stödja olje- och gasarbetare under branschens omställning är uppenbar”.

Charlotte Brumpton-Childs från GMB Union beskriver nedläggningen som en “livlina som rycks bort från arbetande människor”.

Hon betonar att de som drabbas inte bara är siffror i ett kalkylblad, utan individer vars liv “sätts på paus och samhällen som potentiellt blir förkrossade”.

Regeringens avslag är inte bara en ekonomisk fråga, utan också en politisk. Det visar på de svåra avvägningarna mellan att skydda inhemska industrier och att navigera i globala handelsförhållanden.

Samtidigt ställer det frågan om hur Storbritannien ska uppnå sina klimatmål, om man inte ens kan stötta landets största producent av förnybara bränslen.

EU:s nya förslag kan rädda bilindustrin

EU har en utmaning när det gäller efterfrågan på fordon med nollutsläpp, där andelen batteridrivna bilar bara utgjorde 15 procent av registreringarna

Missa inte:

När AI blir farlig: Äldre man avled efter att ha följt en falsk profil. News 55

Du kan ha slösat pengar på renoveringar som inte höjer värdet. E55

ANNONS

Analys: Kampen om den autonoma miljardmarknaden. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
biobränsleBränsleEngland
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Åsa Wallenrud
Spela klippet
Motor

Elbilarna du bör undvika: "Folk har blivit inlåsta i sina bilar"

19 aug. 2025
ANNONS
ANNONS