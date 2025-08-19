Förlorar 26 miljoner i månaden – inget stöd från regeringen

Beslutet sätter 160 jobb på spel, skriver Sky News.

Den brittiska regeringens beslut får konsekvenser

Associated British Foods, som äger Vivergo, beskriver regeringens beslut som “djupt beklagligt”. En talesperson för företaget menar att regeringen ”har valt att inte stödja en viktig nationell tillgång”.

Vidare kritiseras beslutet för att ha “kastat bort miljarder i potentiell tillväxt” i regionen och för att ha ignorerat en “överlägsen kapacitet” inom rena bränslen.

Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev. Prenumerera nu

Innan det slutgiltiga beslutet fattades hade fabriken redan varnat för hotet om nedläggning. Företaget hade hoppats att förhandlingarna med regeringen skulle leda till en lösning, men på fredagsmorgonen informerades de om att det inte skulle bli någon räddningsaktion.

En talesperson för regeringen motiverade beslutet med att “direkt finansiering inte skulle ge värde för den brittiska skattebetalaren eller lösa bioetanolindustrins långsiktiga problem”.

Fabriken, som omvandlar vete till bioetanol för att minska koldioxidutsläppen i bensin, har varit en viktig del av landets biobränsleproduktion.

Nedläggningen markerar ett stort bakslag för den brittiska regeringens klimatambitioner.

ANNONS