Nya rekordlån: Bilköparna lånar mer och längre

En alarmerande trend syns på bilmarknaden i Usa där allt fler konsumenter pressar sin ekonomi till det yttersta för att finansiera nya fordon.

Enligt nya siffror från Edmunds har andelen bilköpare som åtar sig månatliga avbetalningar på över 10 000 svenska kronor nått en ny rekordnivå under det andra kvartalet 2025.

Allt fler tecknar längre billån, vilket visar hur pressad många hushålls ekonomi är. Det här får oss att fundera på om det verkligen är hållbart att äga en bil på sikt.

Ny nivå för månatliga betalningar

Under det andra kvartalet 2025 uppgick andelen nybilsköpare som tecknade lån med månatliga betalningar på minst 10 000 svenska kronor till hela 19,3 procent. Detta kan jämföras med 17,7 procent under första kvartalet 2025 och 17,8 procent under andra kvartalet 2024.

Siffrorna, som kommer från Edmunds, källa för bilrelaterad data, visar en tydlig uppåtgående trend. Denna ökning av månadskostnaderna är en direkt följd av att de belopp som finansieras också har nått rekordhöga nivåer.