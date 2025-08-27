Dagens PS
Nya Peugeot 308: Flexibla drivlinor för alla smaker

Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)
Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

I den tuffa bilvärlden där alla vill synas, kommer nu en ny bil som sticker ut lite extra. Med fransk stil och en logotyp som lyser.

Peugeot har länge varit en av de tongivande aktörerna på den europeiska bilmarknaden, särskilt inom det viktiga C-segmentet. Märkets modeller har blivit kända för sin unika design, körglädje och dynamiska väghållning.

Nya Peugeot 308 och 308 SW bygger vidare på detta arv och ska ta körupplevelsen till en ny nivå.

Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)
Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)

Bilarna är designade och byggda i Frankrike, en produktion som stoltserar med vad de kallar “fransk excellens”.

De nya modellerna erbjuder en rad olika drivlinor, inklusive en helt eldriven version. De kommer att finnas tillgängliga i fem olika utföranden: Style, Allure, GT och GT exklusive, samt en Business-version, skriver Stellantis.

Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)
Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)

Svenska bilköpare får vänta till hösten 2025 då beställningarna öppnar.

Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)
Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)

Unika designelement

Vid lanseringen gjorde Peugeot 308 och 308 SW ett starkt intryck med sin eleganta och djärva design. De var också de första modellerna som pryddes av det nya Peugeot-emblemet. Nu tar man designen ett steg längre genom att låta emblemet lysa upp, vilket blir en ny, iögonfallande detalj på bilens front.

Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)
Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)

Den nya fronten har också en ny grill i samma färg som karossen, vilket ger ett mer sammanhängande utseende.

Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)
Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)

Grillelementen är utformade för att optimera luftflödet, vilket förbättrar aerodynamiken och minskar bränsleförbrukningen.

Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)
Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)

Bilens strålkastare har en unik ljussignatur med tre smala led-klor, som ger fordonet ett genomträngande och uttrycksfullt utseende.

Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)
Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)
Ett smidigt liv med elbil

Nya Peugeot E-308 är utrustad med en kraftfull motor på 115 kilowatt, vilket motsvarar 156 hästkrafter. Drivlinan är kopplad till ett batteri på 58,4 kilowattimmar som arbetar med 400 volt.

Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)
Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)

Den totala räckvidden för den el-drivna varianten har utökats till 450 kilometer, vilket positionerar den högt upp i sitt segment.

Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)
Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)

Med en 100 kilowatt snabbladdningsstation kan batteriet laddas från 20 procent till 80 procent på 32 minuter.

Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)
Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)

En av nyheterna är den så kallade V2L-funktionen, vilken innebär att bilens högvoltsbatteri kan användas för att driva externa elektriska enheter. Det kan exempelvis vara användbart för att ladda en el-cykel eller driva annan utrustning.

Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)
Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)

Laddningen underlättas också med den nya funktionen “Plug & Charge”, där laddstationen automatiskt känner igen bilen när laddkabeln ansluts, vilket gör att man slipper använda ett separat kort eller app för betalning.

Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)
Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)

Mångsidiga drivlinor och komfortabel insida

Utöver den helt elektriska versionen erbjuder de nya Peugeot 308-modellerna även en plug-in-hybrid som ger en sammanlagd effekt på 195 hästkrafter och har en elektrisk räckvidd på 85 kilometer.

Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)
Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)

Det finns också en hybrid-variant som kan köras upp till 50 procent av tiden på ren el i stadsmiljö, samt en dieseldriven version.

Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)
Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)

Även om bilen primärt handlar om design och effektivitet, har interiören inte blivit bortglömd. Kupén är utformad för att frigöra maximalt med utrymme för passagerarna. Digitala instrumentpaneler med valbara grafiska teman är standard på alla nya modeller.

Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)
Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)

För att förbättra komforten ytterligare finns det en rad tillval, som säten med både massage- och värmefunktion.

Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)
Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)

För bilförare som uppskattar bra ljud finns det också ett exklusivt ljudsystem från det franska specialistföretaget Focal som tillval.

Det finns inga svenska priser än.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

