Nya Peugeot 308: Flexibla drivlinor för alla smaker

Peugeot har länge varit en av de tongivande aktörerna på den europeiska bilmarknaden, särskilt inom det viktiga C-segmentet. Märkets modeller har blivit kända för sin unika design, körglädje och dynamiska väghållning.

Nya Peugeot 308 och 308 SW bygger vidare på detta arv och ska ta körupplevelsen till en ny nivå.

Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)

Bilarna är designade och byggda i Frankrike, en produktion som stoltserar med vad de kallar “fransk excellens”.

De nya modellerna erbjuder en rad olika drivlinor, inklusive en helt eldriven version. De kommer att finnas tillgängliga i fem olika utföranden: Style, Allure, GT och GT exklusive, samt en Business-version, skriver Stellantis.

Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)

Svenska bilköpare får vänta till hösten 2025 då beställningarna öppnar.

Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)

Unika designelement

Vid lanseringen gjorde Peugeot 308 och 308 SW ett starkt intryck med sin eleganta och djärva design. De var också de första modellerna som pryddes av det nya Peugeot-emblemet. Nu tar man designen ett steg längre genom att låta emblemet lysa upp, vilket blir en ny, iögonfallande detalj på bilens front.

Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)

Den nya fronten har också en ny grill i samma färg som karossen, vilket ger ett mer sammanhängande utseende.

Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)

Grillelementen är utformade för att optimera luftflödet, vilket förbättrar aerodynamiken och minskar bränsleförbrukningen.

Peugeot 308 & 308 SW (Foto: Peugeot)

Bilens strålkastare har en unik ljussignatur med tre smala led-klor, som ger fordonet ett genomträngande och uttrycksfullt utseende.