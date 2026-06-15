Nya BMW 7-serien – megaskärm i baksätet

Neue Klasse och megaskärm i baksätet

Interiören har man gett flera uppdateringar som BMW beskriver som ett första steg mot Neue Klasse-eran. Kupén behåller sin tydliga lyxprofil med materialval som läder, trä, kristallglas och metall, men kompletteras nu med ny teknik och ett mer digitaliserat användargränssnitt.

Enligt BMW är en av de största nyheterna är BMW Panoramic iDrive, som bygger på det nya operativsystemet BMW Operating System X. Systemet samlar viktig information i förarens synfält och ska ge snabbare åtkomst till navigation, fordonsfunktioner och underhållning.

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Också röststyrningen har uppgraderats i en ny version av BMW Intelligent Personal Assistant.

Förarmiljön får sig ett ordentligt lyft – BMW Panoramic Vision innebär att information projiceras längs hela vindrutans nederkant – och den nya centrala pekskärmen på 17,9 tum fungerar som nav för infotainmentsystemet men passagerarsätet får en egen skärm på 14,3 tum, specifikt för underhållning: Tv, film, spel och musik.

Också nytt är den takmonterade 31,3-tums skärmen för passagerarna i baksätet. Också den optimerad för underhållning, men även utrustad med webbkamera för att kunna ta videomöten direkt från bilen.

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Man har även lagt stort fokus på komforten. De ergonomiskt utformade komfortstolarna har vidareutvecklats och kan kombineras med Executive Lounge-paketet, där högersätet bak erbjuder extra generöst benutrymme och flera justeringsmöjligheter. Fyrzons klimatanläggning, panoramaglastak och ett avancerat ljudsystem från Bowers & Wilkins med stöd för Dolby Atmos bidrar ytterligare till premiumkänslan.

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