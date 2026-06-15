BMW:s nya 7-serie är inte riktigt en ny generation av bilar – men det är långt ifrån en enkel facelift: Uppdaterad exteriör, interiör hämtad från Neue-klasse och de eldrivna modellerna får snabbare laddning och längre räckvidd.
Nya BMW 7-serien – megaskärm i baksätet
Exteriört har 7-serien fått ett mer monolitiskt och minimalistiskt utseende. Den upplysta njurgrillen Iconic Glow har omarbetats och kombineras med nya, smalare strålkastare som ger bilen ett modernare uttryck. Även bakpartiet har uppdaterats med nya ljussignaturer och renare linjer. För första gången erbjuds dessutom 22-tumsfälgar direkt från fabrik, skriver The Gentelemans Magazine.
Neue Klasse och megaskärm i baksätet
Interiören har man gett flera uppdateringar som BMW beskriver som ett första steg mot Neue Klasse-eran. Kupén behåller sin tydliga lyxprofil med materialval som läder, trä, kristallglas och metall, men kompletteras nu med ny teknik och ett mer digitaliserat användargränssnitt.
Enligt BMW är en av de största nyheterna är BMW Panoramic iDrive, som bygger på det nya operativsystemet BMW Operating System X. Systemet samlar viktig information i förarens synfält och ska ge snabbare åtkomst till navigation, fordonsfunktioner och underhållning.
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Också röststyrningen har uppgraderats i en ny version av BMW Intelligent Personal Assistant.
Förarmiljön får sig ett ordentligt lyft – BMW Panoramic Vision innebär att information projiceras längs hela vindrutans nederkant – och den nya centrala pekskärmen på 17,9 tum fungerar som nav för infotainmentsystemet men passagerarsätet får en egen skärm på 14,3 tum, specifikt för underhållning: Tv, film, spel och musik.
Också nytt är den takmonterade 31,3-tums skärmen för passagerarna i baksätet. Också den optimerad för underhållning, men även utrustad med webbkamera för att kunna ta videomöten direkt från bilen.
Man har även lagt stort fokus på komforten. De ergonomiskt utformade komfortstolarna har vidareutvecklats och kan kombineras med Executive Lounge-paketet, där högersätet bak erbjuder extra generöst benutrymme och flera justeringsmöjligheter. Fyrzons klimatanläggning, panoramaglastak och ett avancerat ljudsystem från Bowers & Wilkins med stöd för Dolby Atmos bidrar ytterligare till premiumkänslan.
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Längre räckvidd och snabbare laddning
Modellprogrammet fortsätter att omfatta flera drivlinor. Men det är på elsidan som den största tekniska förändringen återfinns, skriver Teknikens värld. BMW använder nu cylindriska battericeller från sjätte generationens BMW eDrive-teknik, vilket ger högre energitäthet och längre räckvidd. Enligt BMW kan vissa versioner nu köra över 700 kilometer på en laddning enligt WLTP. Samtidigt har den maximala DC-laddeffekten höjts till 250 kW.
BMW har även uppdaterat bilens förarassistanssystem. Den nya tekniken, som samlas under namnet BMW Symbiotic Drive, möjliggör handsfree-körning i upp till 130 km/h på utvalda motorvägar.
Nya BMW 7-serien och BMW i7 börjar produceras under sommaren 2026.