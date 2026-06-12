Bentleys senaste hybrid: "Omfamna din mörka sida"

Bentley verkar ha följt sin egna uppmaning med den nya hybriden, i alla fall sett till färgschemat.

Dova toner och mörka detaljer kompletteras av tonade fram- och baklyktor samt mörka utblås. För den som eftersträvar snäppet mörkare bil kan de de tvåfärgade standardfälgarna bytas mot helsvart alternativ.

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Interiören bjuder på tvåfärgad klädsel som inte finns i några andra Continental-modeller. Och även insidan är del av ”den mörka sidan”: pianolackade svarta detaljer, och som tillval kan man få mörk kromfinish på de metalliska inslagen.

Electrical car report menar att det vi ser är ett skifte i Bentleys visuella uttryck – mot något mer aggressivt, preformance-inriktat och (passande nog) sportigt.

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Hybridlina med 671 hästkrafter

GT S erbjuds som både coupé och cab, båda drivs av en 4,0-liters V8 med tvillingturbo som levererar 12 hästkrafter – vilket är något mindre än den tidigare Speed-versionen av samma bil.

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Vidare sitter ett 25,9 kWh-batteri under bagageutrymmet som driver en 188-hästars elmotor.

Kombinationen skickar den drygt två ton tunga bilen från 0–100 km/h på 3,5 sekunder, och når inte topphastighet förrän mätaren slagit över 300 km/h.

Med rent elektrisk drivning ligger räckvidd på omkring 8 mil. Sportläget stänger stänger istället av eldriften och låter V8:an jobba på egen hand i de låga varvtalen.