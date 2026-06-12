Hybriden GT S bjuder på mörka toner, väl tilltagen V8 och en elmotor som petar upp den totala effekten till strax över 670 hästkrafter.
Bentleys senaste hybrid: "Omfamna din mörka sida"
Med det senaste tillskottet i Bentleys Continental-serie, den sportigare GT S, uppmanas kunderna i modellbeskrivningen på Bentleys hemsida att ”omfamna din mörka sida”.
Bentley verkar ha följt sin egna uppmaning med den nya hybriden, i alla fall sett till färgschemat.
Dova toner och mörka detaljer kompletteras av tonade fram- och baklyktor samt mörka utblås. För den som eftersträvar snäppet mörkare bil kan de de tvåfärgade standardfälgarna bytas mot helsvart alternativ.
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Interiören bjuder på tvåfärgad klädsel som inte finns i några andra Continental-modeller. Och även insidan är del av ”den mörka sidan”: pianolackade svarta detaljer, och som tillval kan man få mörk kromfinish på de metalliska inslagen.
Electrical car report menar att det vi ser är ett skifte i Bentleys visuella uttryck – mot något mer aggressivt, preformance-inriktat och (passande nog) sportigt.
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Hybridlina med 671 hästkrafter
GT S erbjuds som både coupé och cab, båda drivs av en 4,0-liters V8 med tvillingturbo som levererar 12 hästkrafter – vilket är något mindre än den tidigare Speed-versionen av samma bil.
Vidare sitter ett 25,9 kWh-batteri under bagageutrymmet som driver en 188-hästars elmotor.
Kombinationen skickar den drygt två ton tunga bilen från 0–100 km/h på 3,5 sekunder, och når inte topphastighet förrän mätaren slagit över 300 km/h.
Med rent elektrisk drivning ligger räckvidd på omkring 8 mil. Sportläget stänger stänger istället av eldriften och låter V8:an jobba på egen hand i de låga varvtalen.
GT S – en välbyggd sladdis
På pappret konstaterar Autocar att GT S är lite förvirrande. S-versionen är lite av en sladdis, det är den fjärde i hybrid-linjen som döpts till Continental. I mångt och mycket kombinerar GT S drivlinan från standardversionen av Continental GT med chassit från Continental GT Speed. Frågan är om det var ett tomrum som behövde fyllas?
Samtidigt menar man efter en testkörning att helhetsintrycket är imponerande och att den som uppskattar lite sportigare karaktär mycket väl kan bli nöjd med S-versionen istället för Speed- eller standardutförandet.
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