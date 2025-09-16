Ny teknik kan lösa det största problemet för bilägare

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Mer än bara räckvidd

Utöver den imponerande räckvidden är den nya X9-modellen utrustad med avancerad teknik. Den är byggd på en 800-voltsplattform som möjliggör ultrasnabb laddning.

Enligt Xpeng kan man ladda upp till 300 kilometer räckvidd på bara tio minuter, vilket är en av de snabbaste laddningstiderna på marknaden.

Xpeng X9 (Foto: Xpeng)

Bilen är även utrustad med ett avancerat fjädringssystem och fyrhjulsstyrning som gör den 5,3 meter långa bilen oväntat smidig att manövrera i stadstrafik.

En ny era i europa

Xpeng X9 har redan lanserats på den kinesiska marknaden och har snabbt blivit en av företagets viktigaste modeller. Nu meddelas att den även är på väg till den europeiska marknaden.

Enligt Autocar ska den anlända till Storbritannien i början av 2026, medan Bitauto rapporterar att bilen kommer till den norska marknaden redan i februari 2025.

Detta markerar en stor satsning från Xpeng på att etablera sig som ett premiummärke i Europa, där de redan har etablerat sig i flera länder, inklusive Sverige.

Xpeng X9 (Foto: Xpeng)

Tekniken som förändrar spelreglerna

Den nya X9 EREV är startskottet för Xpengs satsning på räckviddsförlängda bilar. Företagets vd, He Xiaopeng, har bekräftat att fler modeller kommer att få denna teknik framöver.

Nästa i raden är G7 suv, som förväntas lanseras under första kvartalet 2026, följt av G6 suv och P7+ sedan. Denna strategi visar att Xpeng inte bara fokuserar på helt elektriska fordon utan även vill erbjuda en bro till de som fortfarande tvekar inför övergången till elbil.

Xpeng X9 (Foto: Xpeng)

Den utökade räckvidden, kombinerad med snabbladdning och smarta funktioner, positionerar Xpeng X9 som en stark konkurrent till både etablerade europeiska märken och andra kinesiska aktörer.

Dess fokus på rymlighet och bekvämlighet, med sitt sjusitsiga utförande och funktioner som fällbara säten och inbyggd kyl, gör den särskilt attraktiv för familjer.

Med en sådan här kombination av räckvidd och bekvämlighet hoppas Xpeng att den nya modellen ska utöka ‘hemkänslan till ännu längre avstånd’, som Xiaopeng själv uttryckte det.

