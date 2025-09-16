Dagens PS
Ny teknik kan lösa det största problemet för bilägare

Men vad är det Xpeng har löst? (Foto: Xpeng)
Men vad är det Xpeng har löst? (Foto: Xpeng)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 16 sep. 2025Publicerad: 16 sep. 2025

Kinas bilindustri fortsätter att leda utvecklingen med revolutionerande teknik. Nu har de löst det största problemet för bilägare.

En ny version av en kinesisk elbil lovar att omdefiniera vad som är möjligt med räckvidd. Genom en kombination av batteri och en räckviddsförlängare kan den nya modellen nå en total körsträcka som får många att höja på ögonbrynen, och den sensationella tekniken förväntas nu komma till Europa.

Vad sägs om 160 mil räckvidd?

Enligt källor som CNEVPOST och Autocar planerar den kinesiska biltillverkaren Xpeng att lansera en version av sin X9-modell som kombinerar ett batteri med en förbränningsmotor som fungerar som räckviddsförlängare.

Xpeng X9 (Foto: Xpeng)
Xpeng X9 (Foto: Xpeng)

Denna teknik, kallad EREV (Extended-Range Electric Vehicle), syftar till att eliminera den så kallade räckviddsångesten som många upplever med elbilar.

Bilen, en sjusitsig familjebil, ska kunna köra upp till 160 mil på en full laddning och full tank. Av denna totala räckvidd är 450 kilometer ren eldrift, vilket gör att vardagskörning kan ske helt utan utsläpp, medan längre resor säkras av räckviddsförlängaren.

Mer än bara räckvidd

Utöver den imponerande räckvidden är den nya X9-modellen utrustad med avancerad teknik. Den är byggd på en 800-voltsplattform som möjliggör ultrasnabb laddning.

Enligt Xpeng kan man ladda upp till 300 kilometer räckvidd på bara tio minuter, vilket är en av de snabbaste laddningstiderna på marknaden.

Xpeng X9 (Foto: Xpeng)
Xpeng X9 (Foto: Xpeng)

Bilen är även utrustad med ett avancerat fjädringssystem och fyrhjulsstyrning som gör den 5,3 meter långa bilen oväntat smidig att manövrera i stadstrafik.

En ny era i europa

Xpeng X9 har redan lanserats på den kinesiska marknaden och har snabbt blivit en av företagets viktigaste modeller. Nu meddelas att den även är på väg till den europeiska marknaden.

Enligt Autocar ska den anlända till Storbritannien i början av 2026, medan Bitauto rapporterar att bilen kommer till den norska marknaden redan i februari 2025.

Detta markerar en stor satsning från Xpeng på att etablera sig som ett premiummärke i Europa, där de redan har etablerat sig i flera länder, inklusive Sverige.

Xpeng X9 (Foto: Xpeng)
Xpeng X9 (Foto: Xpeng)

Tekniken som förändrar spelreglerna

Den nya X9 EREV är startskottet för Xpengs satsning på räckviddsförlängda bilar. Företagets vd, He Xiaopeng, har bekräftat att fler modeller kommer att få denna teknik framöver.

Nästa i raden är G7 suv, som förväntas lanseras under första kvartalet 2026, följt av G6 suv och P7+ sedan. Denna strategi visar att Xpeng inte bara fokuserar på helt elektriska fordon utan även vill erbjuda en bro till de som fortfarande tvekar inför övergången till elbil.

Xpeng X9 (Foto: Xpeng)
Xpeng X9 (Foto: Xpeng)

Den utökade räckvidden, kombinerad med snabbladdning och smarta funktioner, positionerar Xpeng X9 som en stark konkurrent till både etablerade europeiska märken och andra kinesiska aktörer.

Dess fokus på rymlighet och bekvämlighet, med sitt sjusitsiga utförande och funktioner som fällbara säten och inbyggd kyl, gör den särskilt attraktiv för familjer.

Med en sådan här kombination av räckvidd och bekvämlighet hoppas Xpeng att den nya modellen ska utöka ‘hemkänslan till ännu längre avstånd’, som Xiaopeng själv uttryckte det.

Tyska biljättarnas attack – rasar mot Kinas herravälde

Kampen om bilmarknaden hårdnar. I München visar de tyska biljättarna sina vapen mot Kinas framfart. Det är en strid om makten. Under den senaste

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

