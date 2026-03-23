Saab i kanadensiskt AI-samarbete

Cohere är ett ledande AI-bolag för företag med säkerhetsfokus, enligt Saab.

För närvarande är Saabs vd Micael Johansson i Kanada för att försöka sälja Gripenplan till landet, skriver Affärsvärlden.

Tidigare hade Kanada bestämt sig för USA:s flygplan F-35, men sedan relationerna med USA försämrats har premiärminister Mark Carney beordrat en översyn av planerna.