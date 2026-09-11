Ny kraftig höjning av dieselpriset
Dieselpriset höjs kraftigt på nytt. På fredagen blir dieseln 85 öre dyrare – till högsta priset sedan i våras.
Oljepriset på världsmarknaden har dragit iväg ordentligt de senaste dagarna. Det får effekt även vid mackarna.
Drivmedelskedjorna höjer nu dieselpriset med 85 öre till omkring 22,50 kronor litern. Bensinen höjs med 40 öre till cirka 17 kronor.
Senast dieseln kostade mer var i månadsskiftet april/maj tidigare i år.
Siffrorna baseras på kedjornas information på hemsidorna till företagskunder, men där förändringarna är lika stora för privattankande bilister.