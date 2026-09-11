Ny kraftig höjning av dieselpriset

Oljepriset på världsmarknaden har dragit iväg ordentligt de senaste dagarna. Det får effekt även vid mackarna.

Dieselpriset höjs kraftigt på nytt. På fredagen blir dieseln 85 öre dyrare – till högsta priset sedan i våras.

Oljepriset på världsmarknaden har dragit iväg ordentligt de senaste dagarna. Det får effekt även vid mackarna.