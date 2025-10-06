Nu säljs Cartierchefens unika Ferrari från 1963

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Ferrari – den rätta sortens pedanteri

Under huven sitter Gioacchino Colombos 3,0-liters V12 med tre Weberförgasare, officiellt 240 hästkrafter, fyra växlar och ett chassi på 2 400 millimeter som härstammar från SWB och GTO. På pappret 240 km/h, i verkligheten en drivlina som tar varje växel med den där subtila exaktheten som får en att sänka axlarna.

Med en historia som skruvar upp pulsen hos kräsna samlare. Foto: Bonhams

Bilen som nu finns tillgänglig på auktion pekar på varför rätt bil med rätt historia skruvar upp pulsen hos världens mest kräsna samlare. Den köptes av Bernard Fornas 2012, före detta chef för Cartier, och har sedan dess vårdats av schweiziske Ferrari-specialisten Donati.

Interiören kläddes om 2011 av Lauvray Creation i Monaco, karossen restaurerades i Italien 2015 av MC Carrozzeria, och i december 2024 tilldelades bilen Ferrari Classiche Red Book.

Inför försäljning är motorn nygenomgången hos Donati, bilen är schweiziskregistrerad och förs upp med så kallad restriktiv budgivning (är du intresserad bör du alltså kontakta auktionshuset i förväg, be att bli “pre-approved”).

2012 köptes bilen av Bernard Fornas, tidigare vd för Cartier, nu kan den bli din. Foto: Bonhams

Därför är Ferrari Lusso fortfarande rätt

Lusso blev finalen i 250-familjen, en GT som förenade tävlingsgener med sådan komfort att även passageraren klev ur med ett leende. Ferrari uttrycker det själva i sin katalog som att:

“Denna nya lyxiga Berlinetta har utvecklats från bilen som låtit så många gentlemän njuta av sportbilsprestanda. Den har de egenskaper entusiaster värdesätter, samtidigt som den erbjuder den komfort som passageraren kräver.”

Formuleringen fångar bilens karaktär och förklarar varför en välvårdad Lusso fortsatt står så högt i kurs.

Faktaruta – 1963 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso

Modell: 1963 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso, 1 av 350

Kaross: Pininfarina design byggd av Scaglietti

Chassi/motor: 4439/4439 (matching numbers)

Proveniens: Köpt av Bernard Fornas via Carugati Genève november 2012, schweiziskregistrerad

Arbeten: Motor renoverad 2009, interiör omklädd 2011, kaross restaurerad 2015, motor genomgången av Donati inför försäljning

Certifiering: Ferrari Classiche december 2024

Notering: Växellåda och eller bakaxel bedöms inte vara original



Restriktiv budgivning, förhandskontroller krävs. Kontakt: [email protected], +33 1 42 61 10 10

Källa: Bonhams | Cars, From The Collection of Bernard Fornas, 1963 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso