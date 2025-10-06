1963 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso, form och finess i samma chassi. Den senaste bilen från Bernard Fornas samling är nu på väg ut på auktion.
Nu säljs Cartierchefens unika Ferrari från 1963
Här visas varför Lusso fortfarande är den civiliserade grand tourern som får purister att le och designers att nicka instämmande. Detta unika exemplar finns hos auktionshuset Bonhams med en prislapp estimerad till mellan 14 000 000 – 17 000 000 svenska kronor (1 250 000 – 1 500 000 Euro).
Pininfarina i sitt esse
250 GT Lusso (kanske den vackraste produkt som någonsin burit emblemet med den stegrande hästen?) debuterade på Parissalongen i oktober 1962.
Formgiven av Pininfarina och byggd av Scaglietti förenade Lusso, som betyder lyx på italienska, banbilens uttryck med nya standarder för passagerarkomfort.
Ferrari – den rätta sortens pedanteri
Under huven sitter Gioacchino Colombos 3,0-liters V12 med tre Weberförgasare, officiellt 240 hästkrafter, fyra växlar och ett chassi på 2 400 millimeter som härstammar från SWB och GTO. På pappret 240 km/h, i verkligheten en drivlina som tar varje växel med den där subtila exaktheten som får en att sänka axlarna.
Bilen som nu finns tillgänglig på auktion pekar på varför rätt bil med rätt historia skruvar upp pulsen hos världens mest kräsna samlare. Den köptes av Bernard Fornas 2012, före detta chef för Cartier, och har sedan dess vårdats av schweiziske Ferrari-specialisten Donati.
Interiören kläddes om 2011 av Lauvray Creation i Monaco, karossen restaurerades i Italien 2015 av MC Carrozzeria, och i december 2024 tilldelades bilen Ferrari Classiche Red Book.
Inför försäljning är motorn nygenomgången hos Donati, bilen är schweiziskregistrerad och förs upp med så kallad restriktiv budgivning (är du intresserad bör du alltså kontakta auktionshuset i förväg, be att bli “pre-approved”).
Därför är Ferrari Lusso fortfarande rätt
Lusso blev finalen i 250-familjen, en GT som förenade tävlingsgener med sådan komfort att även passageraren klev ur med ett leende. Ferrari uttrycker det själva i sin katalog som att:
“Denna nya lyxiga Berlinetta har utvecklats från bilen som låtit så många gentlemän njuta av sportbilsprestanda. Den har de egenskaper entusiaster värdesätter, samtidigt som den erbjuder den komfort som passageraren kräver.”
Formuleringen fångar bilens karaktär och förklarar varför en välvårdad Lusso fortsatt står så högt i kurs.
Faktaruta – 1963 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso
Modell: 1963 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso, 1 av 350
Kaross: Pininfarina design byggd av Scaglietti
Chassi/motor: 4439/4439 (matching numbers)
Proveniens: Köpt av Bernard Fornas via Carugati Genève november 2012, schweiziskregistrerad
Arbeten: Motor renoverad 2009, interiör omklädd 2011, kaross restaurerad 2015, motor genomgången av Donati inför försäljning
Certifiering: Ferrari Classiche december 2024
Notering: Växellåda och eller bakaxel bedöms inte vara original
Restriktiv budgivning, förhandskontroller krävs. Kontakt: [email protected], +33 1 42 61 10 10
Läs mer: MINI Cooper JCW Electric: Charmig buse som förtjänar bättre vägar Dagens PS
Källa: Bonhams | Cars, From The Collection of Bernard Fornas, 1963 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
1963 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso, form och finess i samma chassi. Den senaste bilen från Bernard Fornas samling är nu på väg ut på auktion. Här visas varför Lusso fortfarande är den civiliserade grand tourern som får purister att le och designers att nicka instämmande. Detta unika exemplar finns hos auktionshuset Bonhams med en …
