Vi har kört nya MINI Cooper JCW Electric i och runt Stockholm. Det är en charmig busbil som överraskar på flera olika plan. Det tuffa sportchassit och hårda fjädring ska inte lastas bilen. Det ska lastas Stockholms urusla vägar där grävskopor och skarvar avlöser varandra.
MINI Cooper JCW Electric: Charmig buse som förtjänar bättre vägar
Flyttar du JCW Electric till slätare asfalt, eller ännu hellre en kurvig landsväg så faller bitarna på plats. Då framträder en kompakt elbil som är byggd med sällsynt omsorg, snabb som en geting och med en kvalitetskänsla som överraskar i klassen
Liten bil, stor attityd och publikmagnet
JCW-signaturerna är på plats. Rött tak, röda bromsok bakom aerofälgar, svarta detaljer och bakljus som ritar en Union Jack.
Fronten har den där spjuveraktiga blicken som gör att man ler redan innan man sätter sig. Det är mycket show, men aldrig billigt.
Karosskänslan är tajt, väl ihopskruvat och dörrarna stänger med ett premiumklonk som man inte tar för givet i segmentet.
Vi fotograferade bilen en solig höstdag längs Norr Mälarstrand. Det blev snabbt tydligt att JCW Electric väcker känslor.
Människor stannade, tog upp mobilen och fotade, ställde frågor och log. Några beskrev bilen som en “installation” där den stod på kajen. Som en liten rullande skulptur med röda accenter.
65 år av MINI – och fortfarande lika aktuell. Dagens PS
Den här sortens spontana publikreaktion får du inte med vilken småbil som helst. Designen träffar nerven mellan retro och futurism på ett sätt som får betraktare att dra på smilbanden.
Hård, men rätt sorts hård
Det här är ett styvt och sportigt chassi. Men viktigare är att den byggd med kvalitet. Inga gnissel, inget skrammel, inga plastiga resonanser när underlaget blir sämre.
JCW Electric är inte “hård för att den måste”, utan för att den prioriterar kontroll, något man tydligt känner av på kurvig landsväg utanför Södertälje.
Men på trasiga innerstadsgator i Stockholm märks det förstås. Därför ska bilen inte dömas efter en vecka i asfaltsskarvarnas och vägbulornas huvudstad.
Ge den bra vägar så visar chassit sin fina mikrorörelse, där dämparna jobbar snabbt utan att studsa och där karossen håller sig lugn även när tempot stiger.
Mini Cooper JCW är sportig, genomtänkt och pedagogisk
Stolarna greppar utan att straffa, ratten är tjock och kort i rörelsen, även om en kvinnlig testförare upplevde att ratten var på grönsen för tjock för små händer.
JCW-texturen i panelerna ger lagom mycket sportkänsla utan att tappa premium.
Där Mini lyckats över förväntan var infotainmentsystemet i kombination med de olika körprogrammen.
Den runda OLED-skärmen i mitten är inte bara en gimmick. Den är klassledande i logik. Menyerna är tydliga, hierarkin konsekvent och animationerna vägleder snarare än distraherar. Efter några minuter sitter muskelminnet.
Jag växlar ofta mellan bilar vi provkör och jämförelsen är omöjlig att undvika. Här är MINI ljusår mer lättbegriplig.
Där andra tillverkare ofta gömmer basfunktioner bakom flera lager och tvångsgester, har MINI valt raka vägar, tydliga knappar och smarta genvägar. Det känns som att någon faktiskt låtit användare testa gränssnittet innan det släpptes.
Trådlös mobilladdning i mittkonsolen funkar klanderfritt, röststyrningen fattar naturlig svenska och reglagen under skärmen, start, växel och karaktär ger en härlig mekanisk feedback.
Detaljer, ja. Men det är just detaljerna som bygger kvalitetsintrycket och här ligger MINI i topp.
Från gokart till retro – jag fastnar för det sistnämnda
MINI bjuder på flera inställningar/personligheter på bilen. “Gokart” skärper responsen och adderar ett artificiellt motorljud. Kul i fem minuter, sedan stängde jag av ljudet.
Bilen behöver inte digitalt muller för att kännas snabb. “Core/Normal” är bäst i vardagen, men min favorit är Retro-läget.
Grafiken skalas ner, färgtoner och layout blinkar till märkets historia och hela interiören får en charmig, nästan analog känsla.
Det är smått genialt, du byter inte bara parametrar, du byter hela stämningen,
Tryck på rätt ställen
258 hk och 350 Nm räcker långt i en liten framhjulsdriven MINI. 0–100 på 5,9 s speglar verkligheten väl, men det är mellan 30 och 110 km/h som drivlinan glänser.
Responsen är direkt, doseringen lätt att finlira och övergången till regen-broms känns ren. Du kan ofta köra på en pedal utan att det blir ryckigt.
Toppen i stadstrafik och lika bra när du balanserar bilen genom en snabb sekvens av mindra kurvor. Det är här Mini Cooper JCW briljerar och mungiporna stiger allt mer.
Batteriet på 54,2 kWh brutto (49,2 netto) ger WLTP 37,1 mil. I blandad körning med både stad, motorväg och aktiv landsväg hamnade min kalkyl på 28–30 verkliga mil i svenskt höstväder.
Snabbladdning toppar vid 95 kW; 10–80 procent tar drygt en halvtimme vid frisk 150 kW-stolpe. För biltypen ett fullt rimligt resultat.
Mini Cooper JCW har precision på riktigt
Styrningen är snabb och exakt, med en naturlig mittkänsla som gör bilen stabil i 110 om man bortser från hjulspåren. Som vi beskrivit tidigare så är chassit är satt för kontroll, inte lull-lull, och det märks hur väl karossen står emot när sidokrafterna och väggreppet ökar.
På slät asfalt är greppfönstret stort och kommunikationen hög. Du känner var framdäcken biter och när det är läge att lätta.
Bromsarna tål flera hårda inbromsningar utan att tappa känsla. Det här är gokartkänsla för vuxna, inte studs, utan styrprecision.
Återigen, Stockholms gatunät gör inget sportchassi rättvisa. Kör ut mot bättre länsväg, låt tempot andas och du upptäcker varför MINI envisas med att tala om “kartkänsla” sedan 1960-talets Cooper-dagar.
Liten, men funkar för mer än man tror
210 liter bagage i normalläge låter snålt, men med rätt packningsteknik sväljer det veckohandlingen och två kabinväskor. Baksätet är bäst för kortare etapper, men barn sitter helt okej.
Ingen frunk, ingen dragkrok och det ska den inte ha heller. JCW Electric är ett verktyg för körglädje, ett verktyg som även löser vardagen, inte tvärtom.
Man önskar att kupéljudet vore lägre, men grov svensk asfalt hörs mest från bakvagnen. Inga parasitljud från inredningen trots det hårda chassit, vilket åter knyter till kvalitetsbygget.
Trots vägbullret från chassi och lågprofildäcken så är det i förhållande tyst på rätt sätt.
Premium kostar vad det smakar
Priset börjar på 520 900 kronor. Det är mycket pengar för en liten bil, och MINI tar betalt för finish, teknik och varumärkets aura. Skatten är 360 kr/år och garantierna generösa (2 år nybil, 3 år lack, 12 år rost, 8 år/16 000 mil batteri).
För vissa blir prislappen stoppkloss. För andra är den en del av exklusiviteten, och ärligt, känslan i material, knappkänsla och programvara motiverar mer än man först tror.
Trots el är det en riktig MINI Cooper
MINI John Cooper Works Electric är hård, men på rätt sätt. Den är kompromisslös i chassit, men kompromisslösheten backas upp av förstklassig byggkvalitet och ett infotainmentsystem som är både vackert och begripligt.
Körlägena ger verkligt olika personligheter och Retro-läget är en fullträff. Låt det elektroniska motorsoundet vila efter nyhetens behag. Bilen är roligast när den låter som en elbil och du hör däcken arbeta.
Och designen? Den fungerar inte bara på bild, den fungerar på folk också. Reaktionerna längs Norr Mälarstrand avslöjade att JCW Electric är en riktig snackis som alla kan tycka om.
Den lockar fram nyfikenhet och leenden, helt enkelt en bil som väcker känslor.
En liten bil som gör stora saker
Ja, priset är högt. Ja, utrymmena är begränsade. Men helheten landar där MINI alltid varit som bäst. Det vill säga en liten bil som gör stora saker med din körglädje.
Döm den inte på Stockholms asfaltsskarvar. Ta den ut på bra vägar, då förstår du varför den här el-busen bär John Cooper Works-emblemet med stolthet. Och varför du kliver ur lite mör, nöjd och redan sugen på nästa sväng.
Två nya världspremiärer från MINI. Dagens PS
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.
