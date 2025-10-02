MINI Cooper JCW Electric: Charmig buse som förtjänar bättre vägar

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Hård, men rätt sorts hård

Det här är ett styvt och sportigt chassi. Men viktigare är att den byggd med kvalitet. Inga gnissel, inget skrammel, inga plastiga resonanser när underlaget blir sämre.

JCW Electric är inte “hård för att den måste”, utan för att den prioriterar kontroll, något man tydligt känner av på kurvig landsväg utanför Södertälje.

Lätt insteg, härliga sportstolar. På denna testbil var det elektriska stolar som blir ett tillägg på den redan ganska saftiga prislappen. (Foto: Dagens PS)

Men på trasiga innerstadsgator i Stockholm märks det förstås. Därför ska bilen inte dömas efter en vecka i asfaltsskarvarnas och vägbulornas huvudstad.

Ge den bra vägar så visar chassit sin fina mikrorörelse, där dämparna jobbar snabbt utan att studsa och där karossen håller sig lugn även när tempot stiger.

Mini Cooper JCW är sportig, genomtänkt och pedagogisk

Stolarna greppar utan att straffa, ratten är tjock och kort i rörelsen, även om en kvinnlig testförare upplevde att ratten var på grönsen för tjock för små händer.

JCW-texturen i panelerna ger lagom mycket sportkänsla utan att tappa premium.

Där Mini lyckats över förväntan var infotainmentsystemet i kombination med de olika körprogrammen.

Det finns många tillverkare som borde titta på hur väl Mini lyckats med pedagogik och UX i sitt infotainmentsystem. (Foto: Dagens PS)

Den runda OLED-skärmen i mitten är inte bara en gimmick. Den är klassledande i logik. Menyerna är tydliga, hierarkin konsekvent och animationerna vägleder snarare än distraherar. Efter några minuter sitter muskelminnet.

Jag växlar ofta mellan bilar vi provkör och jämförelsen är omöjlig att undvika. Här är MINI ljusår mer lättbegriplig.

Den enda lilla synpunkt vi kan ha på systemet är av/på nyckeln (power i mitten) som kan vara frustrerande innan man förstår att det automatiskt stänger av ex.vis. när man ska gå ut och öppna en garageport. Växelgivaren perfekt och tydlighet att växla mellan olika karaktärer på bilen. (Foto: Dagens PS)

Där andra tillverkare ofta gömmer basfunktioner bakom flera lager och tvångsgester, har MINI valt raka vägar, tydliga knappar och smarta genvägar. Det känns som att någon faktiskt låtit användare testa gränssnittet innan det släpptes.

Trådlös mobilladdning i mittkonsolen funkar klanderfritt, röststyrningen fattar naturlig svenska och reglagen under skärmen, start, växel och karaktär ger en härlig mekanisk feedback.

Detaljer, ja. Men det är just detaljerna som bygger kvalitetsintrycket och här ligger MINI i topp.

Från gokart till retro – jag fastnar för det sistnämnda

MINI bjuder på flera inställningar/personligheter på bilen. “Gokart” skärper responsen och adderar ett artificiellt motorljud. Kul i fem minuter, sedan stängde jag av ljudet.

Bilen behöver inte digitalt muller för att kännas snabb. “Core/Normal” är bäst i vardagen, men min favorit är Retro-läget.

Smaken är som baken. Men denna uppskattade jag bäst under provkörningen. Analog känsla och en konstgjord ljudbild till hela karaktären. (Foto: Dagens PS)

Grafiken skalas ner, färgtoner och layout blinkar till märkets historia och hela interiören får en charmig, nästan analog känsla.

Det är smått genialt, du byter inte bara parametrar, du byter hela stämningen,

Tryck på rätt ställen

258 hk och 350 Nm räcker långt i en liten framhjulsdriven MINI. 0–100 på 5,9 s speglar verkligheten väl, men det är mellan 30 och 110 km/h som drivlinan glänser.

Responsen är direkt, doseringen lätt att finlira och övergången till regen-broms känns ren. Du kan ofta köra på en pedal utan att det blir ryckigt.

Toppen i stadstrafik och lika bra när du balanserar bilen genom en snabb sekvens av mindra kurvor. Det är här Mini Cooper JCW briljerar och mungiporna stiger allt mer.

Ingen plats för frunk här inte. (Foto Dagens PS)

Batteriet på 54,2 kWh brutto (49,2 netto) ger WLTP 37,1 mil. I blandad körning med både stad, motorväg och aktiv landsväg hamnade min kalkyl på 28–30 verkliga mil i svenskt höstväder.

Snabbladdning toppar vid 95 kW; 10–80 procent tar drygt en halvtimme vid frisk 150 kW-stolpe. För biltypen ett fullt rimligt resultat.

Mini Cooper JCW har precision på riktigt

Styrningen är snabb och exakt, med en naturlig mittkänsla som gör bilen stabil i 110 om man bortser från hjulspåren. Som vi beskrivit tidigare så är chassit är satt för kontroll, inte lull-lull, och det märks hur väl karossen står emot när sidokrafterna och väggreppet ökar.

Jodå, det går faktiskt att klämma in sig där bak. Enligt en kvinnlig passagerare var det till och med bekvämt väl man kom in. (Foto: Dagens PS)

På slät asfalt är greppfönstret stort och kommunikationen hög. Du känner var framdäcken biter och när det är läge att lätta.

Bromsarna tål flera hårda inbromsningar utan att tappa känsla. Det här är gokartkänsla för vuxna, inte studs, utan styrprecision.

Återigen, Stockholms gatunät gör inget sportchassi rättvisa. Kör ut mot bättre länsväg, låt tempot andas och du upptäcker varför MINI envisas med att tala om “kartkänsla” sedan 1960-talets Cooper-dagar.

Liten, men funkar för mer än man tror

210 liter bagage i normalläge låter snålt, men med rätt packningsteknik sväljer det veckohandlingen och två kabinväskor. Baksätet är bäst för kortare etapper, men barn sitter helt okej.

Packar man rätt (tänk tetris) så går det ändå att åka iväg en weekend för ett par utan barn. (Foto: Dagens PS)

Ingen frunk, ingen dragkrok och det ska den inte ha heller. JCW Electric är ett verktyg för körglädje, ett verktyg som även löser vardagen, inte tvärtom.

Man önskar att kupéljudet vore lägre, men grov svensk asfalt hörs mest från bakvagnen. Inga parasitljud från inredningen trots det hårda chassit, vilket åter knyter till kvalitetsbygget.

Trots vägbullret från chassi och lågprofildäcken så är det i förhållande tyst på rätt sätt.

Premium kostar vad det smakar

Priset börjar på 520 900 kronor. Det är mycket pengar för en liten bil, och MINI tar betalt för finish, teknik och varumärkets aura. Skatten är 360 kr/år och garantierna generösa (2 år nybil, 3 år lack, 12 år rost, 8 år/16 000 mil batteri).

Jo, visst kostar det extra för JCW-edition. Är det värt det? Det är helt beroende på dina prioriteringar. Är den kul att köra? Absolut. (Foto: Dagens PS)

För vissa blir prislappen stoppkloss. För andra är den en del av exklusiviteten, och ärligt, känslan i material, knappkänsla och programvara motiverar mer än man först tror.

Trots el är det en riktig MINI Cooper

MINI John Cooper Works Electric är hård, men på rätt sätt. Den är kompromisslös i chassit, men kompromisslösheten backas upp av förstklassig byggkvalitet och ett infotainmentsystem som är både vackert och begripligt.

Körlägena ger verkligt olika personligheter och Retro-läget är en fullträff. Låt det elektroniska motorsoundet vila efter nyhetens behag. Bilen är roligast när den låter som en elbil och du hör däcken arbeta.

Och designen? Den fungerar inte bara på bild, den fungerar på folk också. Reaktionerna längs Norr Mälarstrand avslöjade att JCW Electric är en riktig snackis som alla kan tycka om.

Det klart man blir glad av att köra en sådan läckerbit. (Foto: Dagens PS)

Den lockar fram nyfikenhet och leenden, helt enkelt en bil som väcker känslor.

En liten bil som gör stora saker

Ja, priset är högt. Ja, utrymmena är begränsade. Men helheten landar där MINI alltid varit som bäst. Det vill säga en liten bil som gör stora saker med din körglädje.

Döm den inte på Stockholms asfaltsskarvar. Ta den ut på bra vägar, då förstår du varför den här el-busen bär John Cooper Works-emblemet med stolthet. Och varför du kliver ur lite mör, nöjd och redan sugen på nästa sväng.

