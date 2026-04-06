Nu installeras falska avgasrör på nya elbilar

Patent för säkerhet döljer sig bakom rören

Allt handlar dock inte om show och nostalgi. Biltillverkare som GM och Stellantis har under 2025 och 2026 arbetat med patent för faktiska rörsystem på elbilar, men med ett livsviktigt syfte. Om ett batteri skulle bli instabilt och drabbas av så kallad termisk rusning bildas giftiga gaser och ett enormt tryck.

Istället för att batteriet exploderar eller att gaserna tränger in i kupén, installeras ett system som leder ut dessa gaser säkert under bilen. Det liknar ett avgasrör men fungerar snarare som en säkerhetsventil för extrema situationer.

Så här kan ett set se ut från Thor tuning. (Foto: Thor tuning)

Eftermarknadens kit gör elbilen till en rökmaskin

För de som redan äger en elbil men saknar uppmärksamheten finns det lösningar på eftermarknaden. Företag som Thor och Maxhaust säljer system som monteras under bilen. Dessa består av en ljudmodul som ser ut som en ljuddämpare och kan kompletteras med rökmoduler.

Dessa rökmoduler fungerar ungefär som en rökmaskin på en nattklubb och synkroniseras med bilens acceleration.

I Sverige och övriga Europa är dessa modifieringar ovanliga på grund av strikta regler vid kontrollbesiktning, men intresset bland entusiaster ökar stadigt.

Framtidens balansgång mellan teknik och tradition

Att vi ser en återkomst av avgasrör på bilar utan motorer med inre förbränning är ett tydligt tecken på en identitetskris i bilvärlden. Samtidigt som vi vill ha elbilens acceleration och låga driftskostnader, klamrar vi oss fast vid de attribut som definierat bilen i över hundra år.

Om röken du ser från en elbil inte kommer från ett eftermarknadskit eller en amerikansk muskelbil, kan det dock vara ett tecken på ett allvarligt batterifel, även om detta är extremt sällsynt i dagens moderna fordon.

