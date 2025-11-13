I Stockholm råder sedan tidigare inget undantag för trängselskatt för elbilar, avgiften är densamma oavsett drivmedel, och nu drabbas elbilsägare även av straffavgiften i Storbritanniens huvudstad.
Nu åker även Londons elbilar på trängselskatt
Det är Londons borgmästare Sadiq Kahn som har bestämt att den dagliga trängselavgiften för elbilar ska vara 13,50 pund, motsvarande 167 kronor, och 9 pund (111, 50 kronor) för elektriska skåpbilar och lastbilar.
För bilar som inte är elbilar höjs trängselavgiften i London till 18 pund, alltså 223 kronor.
Då träder nya reglerna för elbilar i London i kraft
Det här uppger The Independent och konstaterar att borgmästaren beslutat att slopa rabatten för renare fordon och ersätta den med ett nytt nivåindelat system.
”Tillkännagivandet kommer bara en vecka efter att nyheten om regeringens förslag om att införa en milavgift för elbilsförare från och med 2028 kom ut”, skriver den brittiska tidningen.
Förändringarna träder i kraft den 2 januari nästa år och från och med mars 2030 kommer det blir ännu dyrare att köra in med elbilar och tyngre eldrivna fordon i London, framgår det.
”Invånare som bor inom avgiftszonen och får boenderabatt före den 1 mars 2027 kommer fortfarande att få 90 procents rabatt, oavsett fordonets bränsletyp. Däremot kommer alla invånare som ansöker om boenderabatt efter den 1 mars 2027 endast att få 90 procents rabatt om de äger en elbil. Invånare med låga inkomster och funktionshindrade invånare kommer fortfarande att kunna ansöka om boenderabatt oavsett vilken typ av fordon de äger, men endast fram till mars 2030”, enligt artikeln.
I Stockholm är det redan trängselskatt på alla bilar
I Stockholm är det samma trängselavgift för både elbilar och bensin- och dieseldrivna bilar.
Endast utryckningsfordon och motorcyklar är undantagna trängselskatt i Stockholm.
Trängselskatt tas ut på bestämda tider för fordon som körs in i och ut ur Stockholms innerstad samt på Essingeleden, förklarar Transportstyrelsen.
Det högsta beloppet per dag och fordon är 135 kronor för högsäsong och 105 kronor för lågsäsong. Högsäsong är perioden 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Lågsäsong är övrig tid.
Skatt tas inte ut helgdag, vissa dagar före helgdag eller under juli månad, förutom de första fem vardagarna.
