Nokian: Däck som anpassar sig efter väglaget

"Spökbilar" kostar miljarder - det gäller i Sverige

I New York är problemet med så kallade ”Ghost-plates ”Spökbilar” enormt och kostar staden miljonbelopp. Vet du vad straffet är i Sverige? En ny analys visar att bilar med dolda eller förfalskade registreringsskyltar, så kallade ”Spökbilar”, kostar New York City hisnande 200 miljoner dollar, motsvarande cirka 2 miljarder kronor, varje år skriver New York Post. …