Detta lilla eldrivna fordon från ARI Motors erbjuder en unik kombination av smidighet och hållbar camping för äventyrare.
Marknadens minsta elbil för camping charmar alla
Den tyska tillverkaren har presenterat sin senaste skapelse i form av ARI 458 Pro, en ultrakompakt elektrisk lättlastare som nu har anpassats för campinglivet. Med en längd på endast cirka 3,8 meter och en bredd på knappt 1,5 meter liknar den mer en täckt lådcykel än en traditionell husbil i trafiken.
Trots sina små yttermått lyckas fordonet erbjuda en förvånansvärt rymlig upplevelse för den som söker minimalism på hjul.
Tekniska detaljer och räckvidd
Under huven på denna lilla skåpbil sitter en elmotor på 15 kW, vilket motsvarar ungefär 20 hästkrafter. Den är främst konstruerad för stadsmiljö och kortare utflykter med en toppfart begränsad till 71 kilometer i timmen.
Köpare kan välja mellan två olika batteripaket. Det mindre alternativet på 15 kWh ger en räckvidd på mellan 120 och 180 kilometer, medan det större paketet på 23,5 kWh möjliggör resor upp till 230 kilometer på en laddning.
Att ladda fullt tar mellan fem och sex timmar via ett vanligt vägguttag, vilket gör att man slipper krångel med dyra laddstolpar.
Prisvärd frihet för hemmafixare
Priset för basmodellen börjar på omkring 154 000 svenska kronor, vilket gör den till ett av de mest prisvärda elektriska alternativen på marknaden.
För campingversionen får man dock räkna med en högre prislapp.
Det unika med ARI 458 Pro är att bodelen levereras som ett tomt skal på 2,8 kvadratmeter. Detta ger ägaren total frihet att själv bygga in säng, kök eller förvaring efter egna behov.
Med en ståhöjd på upp till 1,85 meter i bodelen känns det aldrig instängt trots det lilla formatet.
Smidighet i fokus
Tack vare sin smidighet kan fordonet ta sig fram där vanliga husbilar går bet.
”Den ryms i princip i vilket parkeringshus som helst”, skriver tillverkaren om den nätta konstruktionen.
Med en nyttolast på upp till 850 kilo kan man dessutom packa med sig en hel del utrustning utan att oroa sig för övervikt. För den miljömedvetna camparen som vill uppleva naturen utan utsläpp och till en låg kostnad framstår denna tyska mini-suv som ett spännande alternativ.
|Egenskap
|Detaljer
|Modell
|Ari 458 Pro Camper
|Motor
|Elmotor på 15 kW (cirka 20 hästkrafter)
|Toppfart
|70 kilometer i timmen
|Räckvidd
|120 till 230 kilometer
|Batteri
|LiFePO4, tillval på 15 kWh eller 23,5 kWh
|Fordonslängd
|3,82 meter
|Fordonsbredd
|1,49 meter
|Ståhöjd invändigt
|cirka 1,85 meter
|Driftskostnad
|cirka 44 kronor per 100 kilometer
|Pris
|från cirka 331 760 kronor inklusive moms
