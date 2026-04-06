Marknadens minsta elbil för camping charmar alla

Trots sina små yttermått lyckas fordonet erbjuda en förvånansvärt rymlig upplevelse för den som söker minimalism på hjul.

Tekniska detaljer och räckvidd

Under huven på denna lilla skåpbil sitter en elmotor på 15 kW, vilket motsvarar ungefär 20 hästkrafter. Den är främst konstruerad för stadsmiljö och kortare utflykter med en toppfart begränsad till 71 kilometer i timmen.

Kan ju användas till vardags för att kunna ta en powernap i. (Foto: Ari Motors)

Köpare kan välja mellan två olika batteripaket. Det mindre alternativet på 15 kWh ger en räckvidd på mellan 120 och 180 kilometer, medan det större paketet på 23,5 kWh möjliggör resor upp till 230 kilometer på en laddning.

Att ladda fullt tar mellan fem och sex timmar via ett vanligt vägguttag, vilket gör att man slipper krångel med dyra laddstolpar.