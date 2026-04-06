Marknadens minsta elbil för camping charmar alla

Kolla in denna minihusbil. (Foto: Ari Motors)

Detta lilla eldrivna fordon från ARI Motors erbjuder en unik kombination av smidighet och hållbar camping för äventyrare.

Den tyska tillverkaren har presenterat sin senaste skapelse i form av ARI 458 Pro, en ultrakompakt elektrisk lättlastare som nu har anpassats för campinglivet. Med en längd på endast cirka 3,8 meter och en bredd på knappt 1,5 meter liknar den mer en täckt lådcykel än en traditionell husbil i trafiken.

Trots sina små yttermått lyckas fordonet erbjuda en förvånansvärt rymlig upplevelse för den som söker minimalism på hjul.

Tekniska detaljer och räckvidd

Under huven på denna lilla skåpbil sitter en elmotor på 15 kW, vilket motsvarar ungefär 20 hästkrafter. Den är främst konstruerad för stadsmiljö och kortare utflykter med en toppfart begränsad till 71 kilometer i timmen.

Kan ju användas till vardags för att kunna ta en powernap i. (Foto: Ari Motors)

Köpare kan välja mellan två olika batteripaket. Det mindre alternativet på 15 kWh ger en räckvidd på mellan 120 och 180 kilometer, medan det större paketet på 23,5 kWh möjliggör resor upp till 230 kilometer på en laddning.

Att ladda fullt tar mellan fem och sex timmar via ett vanligt vägguttag, vilket gör att man slipper krångel med dyra laddstolpar.

Prisvärd frihet för hemmafixare

Priset för basmodellen börjar på omkring 154 000 svenska kronor, vilket gör den till ett av de mest prisvärda elektriska alternativen på marknaden.

Sparsmakad förarmiljö. (Foto: Ari Motors)

För campingversionen får man dock räkna med en högre prislapp.

Det unika med ARI 458 Pro är att bodelen levereras som ett tomt skal på 2,8 kvadratmeter. Detta ger ägaren total frihet att själv bygga in säng, kök eller förvaring efter egna behov.

Med en ståhöjd på upp till 1,85 meter i bodelen känns det aldrig instängt trots det lilla formatet.

Plats för två, inga fler. (Foto: Ari Motors)

Smidighet i fokus

Tack vare sin smidighet kan fordonet ta sig fram där vanliga husbilar går bet.

”Den ryms i princip i vilket parkeringshus som helst”, skriver tillverkaren om den nätta konstruktionen.

Med en nyttolast på upp till 850 kilo kan man dessutom packa med sig en hel del utrustning utan att oroa sig för övervikt. För den miljömedvetna camparen som vill uppleva naturen utan utsläpp och till en låg kostnad framstår denna tyska mini-suv som ett spännande alternativ.

EgenskapDetaljer
ModellAri 458 Pro Camper
MotorElmotor på 15 kW (cirka 20 hästkrafter)
Toppfart70 kilometer i timmen
Räckvidd120 till 230 kilometer
BatteriLiFePO4, tillval på 15 kWh eller 23,5 kWh
Fordonslängd3,82 meter
Fordonsbredd1,49 meter
Ståhöjd invändigtcirka 1,85 meter
Driftskostnadcirka 44 kronor per 100 kilometer
Prisfrån cirka 331 760 kronor inklusive moms

Missa inte:

Nya BankID-krav kan slå mot tusentals pensionärer. News 55

Krigets miljardnota och generationen som tar mamma till intervjun. Realtid

Billigaste bilägandet – komplett guide. E55

Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se

