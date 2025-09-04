När en vanlig bil inte räcker till – så löste ShaqShaq problemet

Den före detta basketstjärnan, Shaquille O’Neal, har länge varit känd för sin imponerande längd på 216 centimeter. Det är med andra ord inte särskilt förvånande att han har haft svårt att hitta en bil som passar hans resliga kroppsbyggnad.

En standardmodell av Chevrolet Corvette C8 är helt enkelt inte ett alternativ, vilket ledde till en kreativ lösning som nyligen presenterades på nätet. Det var en specialiserad bilfirma i Kalifornien, Effortless Motors, som fick i uppdrag att modifiera en Corvette Z06 för att den skulle fungera för den forna NBA-legenden.

Shaquille O’Neal Chevrolet Corvette C8 (Foto: Effortless motors Youtube)

En rätt extrem förlängning

För att Shaq skulle kunna rymmas bekvämt i den mittmotorförsedda sportbilen, förlängdes den med 50 centimeter. Arbetet tog flera månader att slutföra, och detaljerna kring själva ombyggnaden är än så länge sparsamma.

Det står dock klart att dörrarna, skärmarna och motorhuven är helt nya för att matcha den förlängda karossen.

En av de största utmaningarna under byggprocessen var de specialtillverkade fönstren, som enligt verkstaden sprack flera gånger och tog en vecka att tillverka varje gång.