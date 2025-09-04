Dagens PS
Dagensps.se
Motor

När en vanlig bil inte räcker till – så löste ShaqShaq problemet

Shaquille O'Neal Chevrolet Corvette C8 (Foto: Effortless motors Youtube)
Shaquille O'Neal Chevrolet Corvette C8 (Foto: Effortless motors Youtube)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Att skaffa en bil som passar perfekt kan vara en utmaning för de flesta. Men för en man med Shaquille O’Neals storlek krävs extraordinära åtgärder för att hitta ett passande fordon.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Den före detta basketstjärnan, Shaquille O’Neal, har länge varit känd för sin imponerande längd på 216 centimeter. Det är med andra ord inte särskilt förvånande att han har haft svårt att hitta en bil som passar hans resliga kroppsbyggnad.

En standardmodell av Chevrolet Corvette C8 är helt enkelt inte ett alternativ, vilket ledde till en kreativ lösning som nyligen presenterades på nätet. Det var en specialiserad bilfirma i Kalifornien, Effortless Motors, som fick i uppdrag att modifiera en Corvette Z06 för att den skulle fungera för den forna NBA-legenden.

Shaquille O'Neal Chevrolet Corvette C8 (Foto: Effortless motors Youtube)
Shaquille O’Neal Chevrolet Corvette C8 (Foto: Effortless motors Youtube)

En rätt extrem förlängning

För att Shaq skulle kunna rymmas bekvämt i den mittmotorförsedda sportbilen, förlängdes den med 50 centimeter. Arbetet tog flera månader att slutföra, och detaljerna kring själva ombyggnaden är än så länge sparsamma.

Det står dock klart att dörrarna, skärmarna och motorhuven är helt nya för att matcha den förlängda karossen.

En av de största utmaningarna under byggprocessen var de specialtillverkade fönstren, som enligt verkstaden sprack flera gånger och tog en vecka att tillverka varje gång.

Shaquille O'Neal Chevrolet Corvette C8 (Foto: Effortless motors Youtube)
Shaquille O’Neal Chevrolet Corvette C8 (Foto: Effortless motors Youtube)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

En praktisk detalj

ANNONS

Trots den omfattande ombyggnaden är bilen fortfarande fullt funktionsduglig. Den har kvar sin 5,5-liters V8-motor och behåller därmed sitt karaktäristiska motorljud.

Men det är tveksamt om den kommer att användas för aggressiv körning på slingriga vägar, då de nya proportionerna sannolikt har påverkat bilens köregenskaper.

Även om huvudet sticker upp en bit ovanför taklinjen, kan Shaq dra nytta av det avtagbara taket. En rolig detalj är att han knappt når huvudstödet, vilket gör att den bakre väggen fungerar som ett provisoriskt stöd.

Det är en smal sak för den som är van vid att anpassa sig efter sina mått.

Se spektaklet på Youtube.

BMW:s nya satsning – en vätgasbil för framtiden

BMW går mot strömmen. I en värld av elbilar rustar företaget för att bygga bilar som drivs av vätgas för deras framtidsvision. BMW förbereder sig för att

Missa inte:

Förslag: Unga ska få använda sin pension för bostadsköp. News 55

Bankerna sätter sina egna intressen framför de äldre: “Galet”. E55

ANNONS

EU-länder vill in i medborgarnas bankkonton. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BilaffärChevroletCorvette
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS