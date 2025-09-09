Dagens PS har granskat Mercedes nya elbil som sätter nya standarder. Enorma skärmar och räckvidd som utmanar konkurrenterna.
Mercedes nya elbil laddar snabbare än du hinner dricka ditt kaffe
Den senaste elbilen från den tyska tillverkaren förväntas bli en av deras viktigaste modeller hittills. Nu avslöjas detaljer om den nya elsuven, som bland annat kombinerar en enorm skärm med en imponerande räckvidd.
Glöm räckviddsångest – den här bilen kör från mardröm till dröm
Framtiden är elektrisk, och det vet Mercedes. Med den helt eldrivna suven GLC visar de att de menar allvar med sin satsning.
Bilen är byggd på den nya plattformen MB.EA, som ska ligga till grund för flera kommande elbilar. Det är ett tydligt budskap om att Mercedes inte bara hänger med i utvecklingen, utan leder den.
De menar att elbilar kommer att vara en central del av deras verksamhet i decennier framöver.
En av de mest iögonfallande detaljerna i nya GLC är skärmen – som är allt annat än blygsam.
Den heter Hyperscreen och mäter hela 39,1 tum, vilket gör den till den största skärmen Mercedes någonsin har stoppat in i en bil. Den sträcker sig över hela instrumentbrädan och fungerar som bilens nervcentrum.
Den nya versionen av Hyperscreen är en enda stor yta, till skillnad från tidigare som var uppdelad i tre separata skärmar.
Mercedes har tänkt på att en så stor skärm kan vara distraherande och har därför lagt till en smart funktion som dämpar ljuset i olika zoner.
Med över 1000 led-element i bakgrundsbelysningen blir bilden knivskarp, oavsett vad som visas. Skärmen drivs av det senaste MBUX-systemet med inbyggd artificiell intelligens, vilket gör att den kan lära sig dina vanor.
En bil som kör långt, väldigt långt
När det kommer till räckvidd är den nya GLC rena rama maratonlöparen. Med ett batteri på 94 kilowattimmar har den fyrhjulsdrivna versionen en räckvidd på upp till 71,3 mil enligt WLTP-mätningen.
Mycket av detta beror på den effektiva drivlinan som, enligt Mercedes, bara förbrukar 1,88 kilowattimmar per mil.
En annan smart funktion som förlänger räckvidden är den kraftfulla bromsregenereringen, som kan återvinna upp till 300 kilowatt. Mercedes hävdar att den är så effektiv att 99 procent av alla inbromsningar sker utan att man behöver använda bromsarna.
Dessutom har bilen en värmepump som standard, som tar tillvara på restvärme från drivlinan och batteriet för att värma upp kupén.
Tack vare bilens 800-voltsteknik kan du snabbladda med upp till 330 kilowatt, vilket innebär att du kan fylla på från 10 till 80 procent på bara 22 minuter.
En viktig pusselbit i framtiden
GLC är Mercedes mest sålda bilmodell globalt, vilket gör den eldrivna versionen till en av deras viktigaste lanseringar. Den förväntas konkurrera med bilar som BMW iX3. Även om inget exakt pris är satt, kan man räkna med att det kommer att ligga i nivå med BMW iX3, som i Europa kostar cirka 870 000 svenska kronor.
Mercedes hoppas att den nya GLC, med sin imponerande räckvidd och avancerade teknik, ska locka nya kunder och säkra deras position på elbilsmarknaden.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
