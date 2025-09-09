Mercedes nya elbil laddar snabbare än du hinner dricka ditt kaffe

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

En bioduk för vägen

Mercedes-Benz GLC (Foto: Mercedes-Benz)

En av de mest iögonfallande detaljerna i nya GLC är skärmen – som är allt annat än blygsam.

Mercedes-Benz GLC (Foto: Mercedes-Benz)

Den heter Hyperscreen och mäter hela 39,1 tum, vilket gör den till den största skärmen Mercedes någonsin har stoppat in i en bil. Den sträcker sig över hela instrumentbrädan och fungerar som bilens nervcentrum.

Mercedes-Benz GLC (Foto: Mercedes-Benz)

Den nya versionen av Hyperscreen är en enda stor yta, till skillnad från tidigare som var uppdelad i tre separata skärmar.

Mercedes-Benz GLC (Foto: Mercedes-Benz)

Mercedes har tänkt på att en så stor skärm kan vara distraherande och har därför lagt till en smart funktion som dämpar ljuset i olika zoner.

ANNONS

Med över 1000 led-element i bakgrundsbelysningen blir bilden knivskarp, oavsett vad som visas. Skärmen drivs av det senaste MBUX-systemet med inbyggd artificiell intelligens, vilket gör att den kan lära sig dina vanor.

Mercedes-Benz GLC (Foto: Mercedes-Benz)

En bil som kör långt, väldigt långt

När det kommer till räckvidd är den nya GLC rena rama maratonlöparen. Med ett batteri på 94 kilowattimmar har den fyrhjulsdrivna versionen en räckvidd på upp till 71,3 mil enligt WLTP-mätningen.

Mercedes-Benz GLC (Foto: Mercedes-Benz)

Mycket av detta beror på den effektiva drivlinan som, enligt Mercedes, bara förbrukar 1,88 kilowattimmar per mil.

Mercedes-Benz GLC (Foto: Mercedes-Benz)

En annan smart funktion som förlänger räckvidden är den kraftfulla bromsregenereringen, som kan återvinna upp till 300 kilowatt. Mercedes hävdar att den är så effektiv att 99 procent av alla inbromsningar sker utan att man behöver använda bromsarna.

Mercedes-Benz GLC (Foto: Mercedes-Benz)

ANNONS

Dessutom har bilen en värmepump som standard, som tar tillvara på restvärme från drivlinan och batteriet för att värma upp kupén.

Mercedes-Benz GLC (Foto: Mercedes-Benz)

Tack vare bilens 800-voltsteknik kan du snabbladda med upp till 330 kilowatt, vilket innebär att du kan fylla på från 10 till 80 procent på bara 22 minuter.

Mercedes-Benz GLC (Foto: Mercedes-Benz)

En viktig pusselbit i framtiden

GLC är Mercedes mest sålda bilmodell globalt, vilket gör den eldrivna versionen till en av deras viktigaste lanseringar. Den förväntas konkurrera med bilar som BMW iX3. Även om inget exakt pris är satt, kan man räkna med att det kommer att ligga i nivå med BMW iX3, som i Europa kostar cirka 870 000 svenska kronor.

Mercedes-Benz GLC (Foto: Mercedes-Benz)

Mercedes hoppas att den nya GLC, med sin imponerande räckvidd och avancerade teknik, ska locka nya kunder och säkra deras position på elbilsmarknaden.

Mercedes-Benz GLC (Foto: Mercedes-Benz)

ANNONS

Missa inte:

Bästa och sämsta PPM-fonden för din pension. E55

Analytiker: Tesla skulle falla fritt utan Elon Musk. Realtid

Sjukvårdsministern lämnar regeringen. News 55