Mercedes-Benz utvecklar en holografisk vindruta där passageraren kan titta på film samtidigt som föraren får navigationsinformation. Frågan är emellertid hur säkert ett sådant system verkligen är.
Mercedes gör vindrutan till en skärm – men hur säkert är det?
Vi har tidigare berättat om den nya tekniken, holografisk vindrutedisplay, Holographic HUD.
Denna innovativa lösning, som tidigare bara setts i science fiction-filmer, kommer att ge förare tillgång till viktig körinformation, såsom hastighet och navigering, direkt i synfältet.
Dessutom kommer passagerare att kunna njuta av underhållning, som filmer och spel, på samma yta.
Mercedes-Benz vill göra om vindrutan till en skärm
Nu vill även Mercedes-Benz vara med i det racet, i takt med att skärmarna i moderna bilar blir allt större.
Den tyska biljätten har presenterat en ny teknik där information projiceras på en genomskinlig film inbyggd i vindrutan, enligt ett pressmeddelande.
En viktig fråga återstår dock i sammanhanget, kanske den allra viktigaste. Hur står det egentligen till med säkerheten när vindrutan framför föraren är full med information?
Digitala skärmar i moderna bilar har redan väckt den frågan på sistone, där förarna får sänka blicken för att ta del av det stora informationsflödet på skärmarna. Nu är tanken att man i stället ska ha blicken fäst på vägen och samtidigt ta del av informationen.
Ser olika innehåll
Den nya tekniken med en holografisk vindruta innebär att förare och passagerare ska kunna se olika innehåll på samma vindruta.
Genom att styra bildens synvinkel ska Mercedes kunna visa underhållning för passageraren utan att föraren ser den.
”Framtidens mobilitet skapas inte genom löften, utan genom precision och beprövad ingenjörskonst”, säger Ida Wolf, vice vd för innovationsutveckling på Mercedes-Benz.
Säkerheten blir ett frågetecken
Hon framhåller att säkerheten inte kommer att äventyras utan i stället förbättras.
Det finns än så länge inga tester som bevisar att det skulle vara säkrare eller osäkrare med sådana vindrutor, men bilbranschen får mycket kritik för att moderniseras alltför snabbt med pekskärmar.
Trafiksäkerhetsorganisationen Euro NCAP uppger att det är säkrare med fysiska knappar.
”Våra senaste testprotokoll premierar en genomtänkt användning av fysiska knappar och reglage, eftersom det kan minska distraktionen hos föraren”, säger Euro NCAP:s programdirektör Aled Williams i ett pressmeddelande.
”Fler distraktioner”
Även amerikanska Kelley Blue Book pekar på frågetecknet som omger säkerheten kring Mercedes nya teknik.
”Mer skärmtid innebär fler distraktioner”, konstaterar tidningen.
Teknikjournalisten James Riswick har sett den holografiska vindrutan i funktion. Han kritiserar framför allt bildkvaliteten.
”Den behöver förbättras enormt mycket”, säger han.
Enligt ett test har prototypen problem med upplösning, kontrast och bildförvrängning.
Mercedes-Benz utvecklar även en ny teknik där bilens bakruta kan visa varningar till andra trafikanter genom meddelandet ”KEEP DISTANCE”, alltså ”håll avstånd”, enligt Road & Track.
Mercedes har ännu inte meddelat när de digitala bilrutorna kan börja användas i serietillverkade modeller.
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