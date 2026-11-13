Mercedes gör vindrutan till en skärm – men hur säkert är det?

Dessutom kommer passagerare att kunna njuta av underhållning, som filmer och spel, på samma yta.

Mercedes-Benz vill göra om vindrutan till en skärm

Nu vill även Mercedes-Benz vara med i det racet, i takt med att skärmarna i moderna bilar blir allt större.

Den tyska biljätten har presenterat en ny teknik där information projiceras på en genomskinlig film inbyggd i vindrutan, enligt ett pressmeddelande.

En viktig fråga återstår dock i sammanhanget, kanske den allra viktigaste. Hur står det egentligen till med säkerheten när vindrutan framför föraren är full med information?

Digitala skärmar i moderna bilar har redan väckt den frågan på sistone, där förarna får sänka blicken för att ta del av det stora informationsflödet på skärmarna. Nu är tanken att man i stället ska ha blicken fäst på vägen och samtidigt ta del av informationen.