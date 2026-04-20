M Sverige slår tillbaka mot bilbranschens leasinglarm

Branschen varnar för att elbilskunder drabbas

Knut Øvernes, som är vd för Finfo, menar att de nya reglerna gör privatleasing till en irrelevant produkt. Han menar att den ekonomiska risken flyttas till bolagen på ett sätt som gör det omöjligt att erbjuda konkurrenskraftiga priser.

Detta kan särskilt drabba yngre bilister under 40 år som ofta väljer leasing för att få tillgång till en modern elbil eller suv. Branschen varnar för att detta bromsar den gröna omställningen då fler tvingas köpa äldre begagnade bilar istället.

M Sverige ser inga tecken på liknande lag i Sverige

Stjernvall, teknisk expert och hållbarhetsansvarig på M Sverige, ser dock på situationen med andra ögon. Han känner inte till att några motsvarande samtal förs i Sverige, säger han till Dagens PS.

Han betonar att även om branschen är orolig så har de ett rent affärsintresse i frågan. Enligt Stjernvall är leasing ett finansiellt instrument snarare än en garant för miljöpolitik.

Han påpekar att det alltid är kostsamt att köra en ny bil i endast tre år, oavsett vilket kreditupplägg man väljer.

Befintliga problem för svenska leasingtagare

M Sverige lyfter fram att det redan finns stora utmaningar för svenska konsumenter vid privatleasing. Det handlar främst om tveksamma prishöjningar och tvister kring vad som räknas som onormalt slitage vid återlämning.

Just nu förbereder Konsumentombudsmannen ett ärende som omfattar cirka 50 000 bilister i Allmänna Reklamationsnämnden.

Regeringen granskar nu remissvaren

I Norge försvarar statssekreterare Gunn Karin Gjul förslaget men meddelar att alla remissvar ska granskas noga innan ärendet går vidare till Stortinget.

Den norska bilistorganisationen Naf ställer sig delvis positiva och efterlyser tydligare regler för att minska konflikter mellan konsumenter och bilhandlare.

