Den norska regeringen vill införa kortare bindningstider för leasingavtal vilket kan leda till månadskostnader som ökar med tusentals kronor.
M Sverige slår tillbaka mot bilbranschens leasinglarm
Enligt Carl-Erik Stjernvall på M Sverige finns det dock inga tecken på att en liknande lagförändring är aktuell på den svenska marknaden just nu.
Kraftig prisökning hotar norska leasingkunder
I Norge har det lagts fram ett förslag om en ny hyreslag som skapar stor oro inom bilbranschen. Justitie- och säkerhetsdepartementet vill stärka konsumenternas rättigheter genom att införa en maximal bindningstid på tolv månader och en månads uppsägningstid för leasingavtal.
I dagsläget löper de flesta avtal på tre år.
Enligt beräkningar från branschorganisationen Finfo kan detta innebära att månadskostnaden för en vanlig familjebil stiger med cirka 10 000 norska kronor, vilket motsvarar ungefär 10 100 svenska kronor.
Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.
Branschen varnar för att elbilskunder drabbas
Knut Øvernes, som är vd för Finfo, menar att de nya reglerna gör privatleasing till en irrelevant produkt. Han menar att den ekonomiska risken flyttas till bolagen på ett sätt som gör det omöjligt att erbjuda konkurrenskraftiga priser.
Detta kan särskilt drabba yngre bilister under 40 år som ofta väljer leasing för att få tillgång till en modern elbil eller suv. Branschen varnar för att detta bromsar den gröna omställningen då fler tvingas köpa äldre begagnade bilar istället.
M Sverige ser inga tecken på liknande lag i Sverige
Stjernvall, teknisk expert och hållbarhetsansvarig på M Sverige, ser dock på situationen med andra ögon. Han känner inte till att några motsvarande samtal förs i Sverige, säger han till Dagens PS.
Han betonar att även om branschen är orolig så har de ett rent affärsintresse i frågan. Enligt Stjernvall är leasing ett finansiellt instrument snarare än en garant för miljöpolitik.
Han påpekar att det alltid är kostsamt att köra en ny bil i endast tre år, oavsett vilket kreditupplägg man väljer.
Har Mercedes världens största skärm i nya C-Klass?
Mercedes-Benz raderar gränsen mellan bil och dator när de nu visar upp en instrumentpanel som består av en enda gigantisk glasskärm. Mercedes-Benz
Befintliga problem för svenska leasingtagare
M Sverige lyfter fram att det redan finns stora utmaningar för svenska konsumenter vid privatleasing. Det handlar främst om tveksamma prishöjningar och tvister kring vad som räknas som onormalt slitage vid återlämning.
Just nu förbereder Konsumentombudsmannen ett ärende som omfattar cirka 50 000 bilister i Allmänna Reklamationsnämnden.
Regeringen granskar nu remissvaren
I Norge försvarar statssekreterare Gunn Karin Gjul förslaget men meddelar att alla remissvar ska granskas noga innan ärendet går vidare till Stortinget.
Den norska bilistorganisationen Naf ställer sig delvis positiva och efterlyser tydligare regler för att minska konflikter mellan konsumenter och bilhandlare.
