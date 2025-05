Lyxbilsstölderna – garage var fyllt med exklusiva fordon

Elva personer har gripits misstänkta för inblandning i nätverket som systematiskt riktat in sig på värdefulla bilar, brutit sig in i ägarnas hem för att komma över nycklarna och sedan transporterat fordonen till parkeringsgarage i Bronx innan de skeppats utomlands, skriver Carscoops och Jalopnik.

Insatsen har resulterat i att 43 stulna lyxbilar till ett uppskattat värde av 39,5 miljoner svenska kronor har återfunnits.

Välkända lyxmärken i stöldligans fokus

De stulna bilarna, som inkluderar eftertraktade modeller från Land Rover, Mercedes-Benz och BMW, hittades i två garage belägna på Jennings Street och Third Avenue i Bronx. Enligt åklagaren i New Jersey, Matthew Platkin, är gripandet ett viktigt steg i kampen mot bilbrottslighet. Även om antalet bilstölder i delstaten har minskat under det senaste året, understryker han vikten av att fortsätta arbetet för att ytterligare öka tryggheten för invånarna.

“Det här fallet handlar om mer än bara förlusten av materiella ting,” konstaterar Platkin.

“Det handlar om att kriminella tränger sig in i människors privata sfär och stjäl deras känsla av säkerhet i hemmet.”

Han betonar att myndigheterna nu kraftsamlar med nya lagar, modern teknologi och ökat informationsutbyte mellan olika polismyndigheter och delstater för att sätta stopp för liknande brottslighet i framtiden.

I Bronx i Usa hittades alla stulna bilar i ett garage. (Foto: Getty Images)