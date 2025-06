LFP-batteri med superkrafter – snabbt och oslagbart hållbart

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

En ny era för batteriteknik

ElevenEs lanserar nu sin Edge574 Blade Cell, en drygt en halv meter lång battericell som beskrivs som ett betydande framsteg. Företaget har sedan tidigare två LFP-celler i sin portfölj, men dessa har primärt varit inriktade på industriella tillämpningar, stationär lagring och kommersiella fordon.

Edge574 Blade Cell har däremot optimerats för att briljera när det gäller snabbladdning, hållbarhet och effektivitet, vilket gör den direkt konkurrenskraftig för personbilsmarknaden.

Imponerande prestanda och snabbladdning

Den nya LFP-cellen från ElevenEs uppvisar en gravimetrisk energitäthet på 190 Wh/kg och en volymetrisk energitäthet på 420 Wh/l på cellnivå. För laddning anger företaget ett C-värde på tio, vilket innebär att ett batteripaket med potentiellt 210 celler kan uppnå en maximal laddningseffekt på en megawatt.

För att sätta detta i perspektiv är C-värdet en indikator på förhållandet mellan batteriets storlek och dess laddningskapacitet. Ett C-värde på 1C innebär att ett 100 kWh-batteri kan laddas med maximalt 100 kW. Ett C-värde på 10C skulle således innebära en laddningseffekt på en megawatt.

Det är dock viktigt att notera att den maximala laddningskapaciteten oftast inte är tillgänglig under hela laddningsprocessen.

Serbisk batteriteknik. (Foto: Elevense)

Enligt ElevenEs kan snabbladdning från tio till 80 procent uppnås på tolv minuter vid temperaturer över 25 grader Celsius. Vid tio grader Celsius förlängs laddningstiden till 18 minuter, men med en fortfarande imponerande maximal laddningseffekt på 650 kW.

Vid noll grader anges ingen specifik laddningstid, men den maximala laddningseffekten ligger då på 415 kW. När det gäller livslängd utlovar ElevenEs en imponerande siffra på minst 500 000 kilometer. Cellens design gör den dessutom lämplig för både cell-till-pack och cell-till-kropp-integration i fordon.

Innovationer i cellens design

Utvecklarna på ElevenEs har åstadkommit betydande framsteg med Edge574 Blade Cell. Jämfört med tidigare versioner har den nya cellen förbättrade material och en 15 procents minskning av det interna DC-motståndet. Detta har uppnåtts genom en förbättrad mekanisk design och optimering av elektrodmaterial och en ny elektrolyt.

En annan viktig faktor är ett förbättrat hölje med en tunnare men ändå robust plåtdesign, samt optimerade anslutningar som möjliggör högre strömuttag. Den nya generationens prismatiska cell är också tunnare och högre, med specifika mått på 57,4 cm x 12 cm x 1,6 cm.

Bredare användningsområden och framtida planer

ElevenEs marknadsför redan sina Edge575- och Edge500-celler. Den förstnämnda är utvecklad för elfordon som bussar och lastbilar och uppges kombinera hög prestanda och hållbarhet, vilket gör den mångsidig för energilagringssystem. Edge500 lämpar sig också för energilagringssystem, industriella tillämpningar, terrängmaskiner och kommersiella fordon.

De lovar mycket och vi hoppas det funkar. (Foto: Elevenes)

ElevenEs gjorde sig först känt under hösten 2021 när företaget tillkännagav ett strategiskt partnerskap med EIT InnoEnergy. Målet var att bygga Europas första gigafabrik för LFP-batterier, vilken planeras stå klar år 2027. För närvarande tillverkar ElevenEs sina prismatiska LFP-celler i en pilotanläggning i Serbien, som invigdes under 2023. Byggstarten för en större anläggning med en produktionskapacitet på 1 000 MWh, eller en gigawattimme, är planerad till i år.

Ett forsknings- och utvecklingscenter öppnades i Subotica, Serbien, i mitten av 2021, och den nuvarande produktionen är nära kopplad till detta center. På sikt planerar ElevenEs att bygga tre stora produktionsanläggningar med en total kapacitet på 48 gigawattimmar under de kommande åren. Den tidigare nämnda anläggningen med en årlig kapacitet på åtta gigawattimmar är planerad att tas i drift under 2028. Ytterligare två anläggningar, med en kapacitet på 20 gigawattimmar vardera, förväntas tas i drift under 2030 och 2031, där den förstnämnda byggs i Europa och den andra i USA.

ElevenEs är en avknoppning från AI Pack Group, en stor aluminiumproducent. Företaget började utveckla LFP-batterier under 2019 med målet att skapa en särskilt hållbar och effektiv cell. Investeraren EIT InnoEnergy är ingen nykomling inom batteriteknik: de var även tidiga investerare i det svenska företaget Northvolt och den franska startupen Verkor.

Den exakta summan som EIT InnoEnergy investerade i ElevenEs under 2021 har inte offentliggjorts.

