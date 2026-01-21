Lamborghini slår rekord – hybridmodellerna driver tillväxten

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Lamborghini levererade totalt 10 747 bilar globalt under 2025, vilket är den högsta noteringen i företagets historia.

Resultatet markerar det andra året i rad som tillverkaren passerar 10 000 leveranser och bekräftar en fortsatt stark efterfrågan på märkets hybridiserade modeller, trots vad bolaget beskriver som utmanande globala marknadsförhållanden.

Tillväxten sker i en tid då både geopolitisk osäkerhet och makroekonomisk turbulens påverkar bilmarknaden.

Ändå har Lamborghini lyckats stärka sin position i premiumsegmentet, inte minst genom att kombinera elektrifiering med varumärkets traditionella fokus på prestanda och design. Det skriver am-online.

Europa fortsatt starkast

Regionen Europa, Mellanöstern och Afrika förblev Lamborghinis viktigaste marknad under året.

Här levererades 4 650 bilar, vilket visar på ett stabilt intresse bland kunder med höga krav på både teknik och exklusivitet.

Även om bolaget inte redovisat landspecifika siffror pekar utfallet på ett brett stöd från återförsäljarnätet i Europa.

Den starka regionala närvaron har varit central för att upprätthålla leveransnivåerna, särskilt i ett läge där efterfrågan varierat kraftigt mellan olika marknader globalt.

