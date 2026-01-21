Dagens PS
Lamborghini slår rekord – hybridmodellerna driver tillväxten

Lamborghini
Den italienska sportbilstillverkaren når nya höjder trots ett oroligt omvärldsläge. (Foto: Lamborghini)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Med en helt elektrifierad modellportfölj visar Lamborghini att exklusivitet och omställning kan gå hand i hand.

Lamborghini levererade totalt 10 747 bilar globalt under 2025, vilket är den högsta noteringen i företagets historia.

Resultatet markerar det andra året i rad som tillverkaren passerar 10 000 leveranser och bekräftar en fortsatt stark efterfrågan på märkets hybridiserade modeller, trots vad bolaget beskriver som utmanande globala marknadsförhållanden.

Tillväxten sker i en tid då både geopolitisk osäkerhet och makroekonomisk turbulens påverkar bilmarknaden.

Ändå har Lamborghini lyckats stärka sin position i premiumsegmentet, inte minst genom att kombinera elektrifiering med varumärkets traditionella fokus på prestanda och design. Det skriver am-online.

Europa fortsatt starkast

Regionen Europa, Mellanöstern och Afrika förblev Lamborghinis viktigaste marknad under året.

Här levererades 4 650 bilar, vilket visar på ett stabilt intresse bland kunder med höga krav på både teknik och exklusivitet.

Även om bolaget inte redovisat landspecifika siffror pekar utfallet på ett brett stöd från återförsäljarnätet i Europa.

Den starka regionala närvaron har varit central för att upprätthålla leveransnivåerna, särskilt i ett läge där efterfrågan varierat kraftigt mellan olika marknader globalt.

Hybridstrategin ger resultat

Bakom rekordåret ligger framför allt Lamborghinis satsning på hybridteknik.

Modeller som Revuelto med V12-hybrid och laddhybriden Urus SE har blivit viktiga volymdrivare.

Under 2025 blev Lamborghini den enda tillverkaren av lyxiga supersportbilar med en helt hybridiserad modellportfölj, ett strategiskt skifte som nu tydligt speglas i försäljningssiffrorna.

Elektrifieringen har inte syftat till att maximera volymer, utan till att långsiktigt stärka affären och möta kundernas förändrade förväntningar utan att tumma på märkets exklusivitet.

Blicken mot 2026

Nästa steg i produktplanen är modellen Temerario, vars kundleveranser inleds i januari 2026.

Orderboken är redan fylld motsvarande cirka ett års produktion, vilket indikerar ett fortsatt starkt intresse inför det kommande året.

Med en tydlig hybridstrategi, stark regional närvaro och en kontrollerad tillväxtmodell går Lamborghini in i 2026 med vind i ryggen, trots ett fortsatt osäkert globalt marknadsläge.

