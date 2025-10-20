Helt nya bilar från den kinesiska tillverkaren Geely drabbas av allvarliga motorproblem kort efter leverans, vilket i vissa fall leder till att förare tappar kontrollen mitt under körning.
Kinesisk bil föll isär – skyller på rysk bensin
Nu hävdar företaget att felet beror på den ryska bensinen och en oväntad drivmedelskris som pågår i landet.
Bakgrunden till de mystiska motorhaverierna
Nya modeller av kinesiska bilar har börjat uppleva omfattande motorproblem på den ryska marknaden, skriver Nettavisen och hänvisar till den ryska Telegram-kanalen Baza.
Bilmärket i fråga är Geely, som är en del av samma koncern som bland annat äger en stor del av Volvo, samt ligger bakom märken som Polestar och Zeekr.
Problemen är så pass allvarliga att förare har rapporterat att de tappar kontrollen över fordonet när motorn plötsligt bryter samman.
Inledningsvis hävdades det att det rörde sig om ett fabriksfel i de Geely-modeller från 2025 som importerats direkt från Kina.
Kvinna drabbades efter 30 mil
En av de drabbade är en kvinna vid namn Victoria T. från Rostov-na-Donu. I slutet av august köpte hon en Geely Cityray för motsvarande cirka 300 000 svenska kronor genom så kallad parallellimport.
Redan efter fem dagar och drygt 300 kilometers körning började den nya bilen rycka kraftigt samtidigt som den avgav blåvit rök, skriver Baza.
Diagnosen visade att motorn hade fel, med cylindrar som var fyllda av olja.
Victoria T. fick därefter en nota på motsvarande cirka 35 500 kronor för leverans och montering av en helt ny motor, baserat på siffror från Baza.
Kvinnan hänvisades till en märkesverkstad av Geelys kundtjänst med löftet om att fabriken i Kina skulle kontaktas och ersätta skadan om det bekräftades vara ett fabriksfel. Dock fick hon avslag på reparationen hos två olika verkstäder, vilket tvingade henne att ta upp ärendet direkt med de kinesiska tillverkarna.
Enligt Baza har tiotals ägare av Geely-modeller som Geely Monjaro och Geely Boyue Pro från 2025 års modell också upplevt liknande motorhaverier.
Tillverkaren skyller på bensinkvaliteten
Geely Motors hävdade inledningsvis att problemen inte var utbredda och att garantin inte täckte fordon som importerats via parallellimport, rapporterar Tass på Telegram. Företaget har dock senare ändrat sin förklaring, skriver Baza.
Geely Motors hävdar nu att orsaken till motorproblemen är den ryska bensinen, som de menar inte är anpassad för bilarnas motorer. Företaget uppger att de kommer att rulla ut en programvaruuppdatering för att förbättra situationen.
“Geely hävdar att nivån av oxidanter (biprodukter från oljeraffinering) i rysk bensin är högre än i kinesisk bensin, och att detta är orsaken till felen”, skriver Baza.
Problemen sammanfaller med en bredare drivmedelskris i Ryssland, där landets oljeinfrastruktur har drabbats av attacker. Detta har lett till minskad raffineringskapacitet och brist på bensin i stora delar av landet.
Samtidigt har ryska medier rapporterat om misstankar att bensinproducenter späder ut drivmedlet, vilket skulle kunna stödja Geelys påstående om brister i bensinkvaliteten.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
