Kinesisk bil föll isär – skyller på rysk bensin

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Kvinna drabbades efter 30 mil

En av de drabbade är en kvinna vid namn Victoria T. från Rostov-na-Donu. I slutet av august köpte hon en Geely Cityray för motsvarande cirka 300 000 svenska kronor genom så kallad parallellimport.

Redan efter fem dagar och drygt 300 kilometers körning började den nya bilen rycka kraftigt samtidigt som den avgav blåvit rök, skriver Baza.

ANNONS

Bild på bilen i fråga och skadan som skett. (Foto: Baza på Telegram)

Diagnosen visade att motorn hade fel, med cylindrar som var fyllda av olja.

Victoria T. fick därefter en nota på motsvarande cirka 35 500 kronor för leverans och montering av en helt ny motor, baserat på siffror från Baza.

Kvinnan hänvisades till en märkesverkstad av Geelys kundtjänst med löftet om att fabriken i Kina skulle kontaktas och ersätta skadan om det bekräftades vara ett fabriksfel. Dock fick hon avslag på reparationen hos två olika verkstäder, vilket tvingade henne att ta upp ärendet direkt med de kinesiska tillverkarna.

Enligt Baza har tiotals ägare av Geely-modeller som Geely Monjaro och Geely Boyue Pro från 2025 års modell också upplevt liknande motorhaverier.

Tillverkaren skyller på bensinkvaliteten

Geely Motors hävdade inledningsvis att problemen inte var utbredda och att garantin inte täckte fordon som importerats via parallellimport, rapporterar Tass på Telegram. Företaget har dock senare ändrat sin förklaring, skriver Baza.

Tillverkaren säger att den ryska bensinen är orsaken till skadan. (Foto: Baza på Telegram)

Geely Motors hävdar nu att orsaken till motorproblemen är den ryska bensinen, som de menar inte är anpassad för bilarnas motorer. Företaget uppger att de kommer att rulla ut en programvaruuppdatering för att förbättra situationen.

ANNONS

“Geely hävdar att nivån av oxidanter (biprodukter från oljeraffinering) i rysk bensin är högre än i kinesisk bensin, och att detta är orsaken till felen”, skriver Baza.

Problemen sammanfaller med en bredare drivmedelskris i Ryssland, där landets oljeinfrastruktur har drabbats av attacker. Detta har lett till minskad raffineringskapacitet och brist på bensin i stora delar av landet.

Samtidigt har ryska medier rapporterat om misstankar att bensinproducenter späder ut drivmedlet, vilket skulle kunna stödja Geelys påstående om brister i bensinkvaliteten.