Hyrbilsfirman Vay: Hela bilflottan körs från ett kontor

Företagets grundare och vd, Thomas von der Ohe, ser Vay som en möjlighet att förändra bilägandet. (Foto: Vay)
Företagets grundare och vd, Thomas von der Ohe, ser Vay som en möjlighet att förändra bilägandet. (Foto: Vay)
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

De nya fjärrchaufförerna i Berlin rattar hyrbilar från ett kontor. En “gamer-rigg” blir arbetsplatsen som kan göra din egen bil onödig.

Tiden då du behövde trängas i en taxikö eller ta dig till en biluthyrningsfirma kan snart vara förbi. Ett tyskt teknikbolag gör sig redo att lansera en tjänst i Berlin där hyrbilar levereras direkt till dig – körda av fjärrförare som sitter i kontor, ofta bemannade av före detta taxichaufförer och långtradarchaufförer.

Detta kan i förlängningen kanske minska behovet av att äga en egen bil, vem vet.

Framtidens biluthyrning styrs från distans

Det tyska företaget Vay planerar att revolutionera den europeiska biluthyrningsmarknaden. Deras idé är att använda fjärrstyrning för att köra ut hyrbilar till kunder och hämta dem igen när de är färdiga med hyran, skriver The Guardian.

Detta eliminerar det besvärliga momentet att ta sig till en biluthyrningsstation eller betala dyra avgifter för utkörning.

Appen för Vay på en Android. (Foto: Vay)
Appen för Vay på en Android. (Foto: Vay)

Tjänsten, som bär namnet Vay (en lekfull anspelning på hur många tyskar uttalar ordet ‘way’), planerar att lanseras i Berlin efter att tysk lagstiftning ändrades under sommaren.

Trots att helt förarlösa bilar, som de Waymo driver i USA, fortfarande inte är lagliga i Europa, har det tyska parlamentet godkänt att fjärrstyrda fordon får köra i godkända områden av utbildade förare från och med december.

Vay har redan testat sin teknik i Las Vegas med specialanpassade Kia e-Niro-modeller, och har även lanserat en tjänst vid Port of Antwerp-Bruges i Belgien, som en del av förberedelserna inför den tyska lanseringen nästa år.

Fjärrföraren med trippelskärm och röd nödstopp

När en kund via en app beställer en hyrbil, tas leveransen över av en förare – en så kallad ‘teleoperatör’ – som sitter i ett kontor, ibland hundratals meter bort. Föraren arbetar framför en uppsättning av tre skärmar, liknande en avancerad dataspelsrigg.

Så här ser det ut på kontoret där bilarna faktiskt körs från. (Foto: Vay)
Så här ser det ut på kontoret där bilarna faktiskt körs från. (Foto: Vay)

Bilarna, som utrustats med extra övervakningsutrustning på tak och sidor, styrs via ratt och pedaler.

Högupplösta kameror på bilens utsida och insida sänder video och ljud till fjärrföraren, och sensorer i stolen tillåter föraren att till och med känna vägbulor.

Till vänster om ratten sitter en stor röd knapp som används för att stänga av bilen och omedelbart få den att stanna vid ett problem. Bilarna är dock begränsade till cirka 40 kilometer i timmen, enligt information på Vays hemsida.

Så snart en bil är avlämnad, kan föraren ‘teleportera’ till en ny bil och fortsätta att flytta fordon.

Drömjobb för gamers och föredetta yrkeschaufförer. (Foto: Vay)
Drömjobb för gamers och föredetta yrkeschaufförer. (Foto: Vay)

Ett nytt yrke för förare

Företagets grundare och vd, Thomas von der Ohe, ser Vay som en möjlighet att förändra bilägandet, där tjänsten kan ersätta behovet av en familjs andra – eller till och med första – bil.

Han menar att Vay kan erbjuda ett pris som är ungefär hälften av vad en vanlig biluthyrning kostar per minut.

För att kvalificera sig som fjärrförare måste kandidater genomföra hundratals testmil. Även om viss dataspelsvana kan vara en fördel, är det inte ett krav.

Detta nya yrke har visat sig vara populärt, särskilt bland personer som tidigare arbetat som taxichaufförer eller lastbilsförare.

Bilen i fråga på Brandenburg torg. (Foto: Vay)
Bilen i fråga på Brandenburg torg. (Foto: Vay)

Enligt von der Ohe har man bland annat rekryterat kvinnliga förare som tidigare utsatts för våld i sina tidigare yrken.

“Folk ser det här som ett framtidsjobb”, säger von der Ohe.

“De får toalettpauser och lunchraster, och de får jobba i ett team istället för att vara ensamma ute på vägarna”.

Fjärrförarna avlönas per timme istället för per körning. Vay planerar att utöka sin Las Vegas-flotta till 100 fordon före slutet av nästa år, samtidigt som de förbereder lanseringen i Tyskland.

