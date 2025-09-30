Hyrbilsfirman Vay: Hela bilflottan körs från ett kontor

Tiden då du behövde trängas i en taxikö eller ta dig till en biluthyrningsfirma kan snart vara förbi. Ett tyskt teknikbolag gör sig redo att lansera en tjänst i Berlin där hyrbilar levereras direkt till dig – körda av fjärrförare som sitter i kontor, ofta bemannade av före detta taxichaufförer och långtradarchaufförer.

Detta kan i förlängningen kanske minska behovet av att äga en egen bil, vem vet.

Framtidens biluthyrning styrs från distans

Det tyska företaget Vay planerar att revolutionera den europeiska biluthyrningsmarknaden. Deras idé är att använda fjärrstyrning för att köra ut hyrbilar till kunder och hämta dem igen när de är färdiga med hyran, skriver The Guardian.

Detta eliminerar det besvärliga momentet att ta sig till en biluthyrningsstation eller betala dyra avgifter för utkörning.

Appen för Vay på en Android. (Foto: Vay)

Tjänsten, som bär namnet Vay (en lekfull anspelning på hur många tyskar uttalar ordet ‘way’), planerar att lanseras i Berlin efter att tysk lagstiftning ändrades under sommaren.

Trots att helt förarlösa bilar, som de Waymo driver i USA, fortfarande inte är lagliga i Europa, har det tyska parlamentet godkänt att fjärrstyrda fordon får köra i godkända områden av utbildade förare från och med december.

Vay har redan testat sin teknik i Las Vegas med specialanpassade Kia e-Niro-modeller, och har även lanserat en tjänst vid Port of Antwerp-Bruges i Belgien, som en del av förberedelserna inför den tyska lanseringen nästa år.