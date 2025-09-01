Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Harley-Davidson som kistbärare – ett annorlunda avsked

Vem vill inte åka mc till sista vilan. (Foto: Git Åkeson begravningsbyrå)
Vem vill inte åka mc till sista vilan. (Foto: Git Åkeson begravningsbyrå)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 31 aug. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

En alldeles speciell motorcykel i Tvärskog erbjuder en unik sista resa. Det handlar om en vackert ombyggd Harley-Davidson som varsamt har anpassats för att bära en kista, ett sätt att ge en avliden person ett avsked som verkligen speglar den de var.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

En sista, personlig hyllning med en Harley-Davidson

Ibland handlar ett avsked om att hedra ett liv, en person, en passion. För den som älskade motorcyklar finns nu en möjlighet att få en sista färd på en, tack vare makarna Git och Lennart Åkeson.

I deras yrke som begravningsentreprenörer är det viktigt att kunna erbjuda personliga ceremonier, något som också lett till att de har byggt om en Harley-Davidson från 1997.

Tanken föddes ur en önskan om att ge en avskedsstund som är både vacker och minnesvärd. I stället för den vanliga begravningsbilen ville de erbjuda en resa som känns ärofull och passar den som levde ett liv fyllt av frihet och äventyr.

Motorcykeln är ett komplement till deras redan personliga fordonsflotta, som även inkluderar en veteranbil som varit med i filmen “Den bästa sommaren”.

Bilen som glömdes bort – nu värd en förmögenhet

I ett gammalt garage i Liverpool gömdes en gång en oansenlig bil. Denna Aston Martin har nu genomgått en fantastisk förvandling, som har gett den en ny
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Från dröm till verklighet med en Harley-Davidson

Lennart, som är snickare, hade länge funderat på hur man skulle kunna bygga om en motorcykel för att bära en kista. Projektet startade med en prototyp i trä, där han testade om idén över huvud taget skulle fungera.

Det gjorde den, och med hjälp av en vän som tillverkade en metallsläde och en sadelmakare som skapade bälten, blev den unika motorcykeln en verklighet.

ANNONS

Efter en noggrann besiktning i Växjö blev motorcykeln godkänd för sin nya uppgift. Och den allra första begravningen med motorcykeln blev just så vacker som paret hade hoppats.

“Kistan bars ut från kyrkan till den väntande motorcykeln, familj och vänner samlades runt och så startade den allra sista resan. Det blev vackert”, berättar Git.

Lennart instämmer och beskriver det som en mycket speciell och hedrande stund att få köra den.

Ett klassiskt alternativ

Volvo PV 61 från 1948 (Foto: Git Åkeson begravningsbyrå)
Volvo PV 61 från 1948 (Foto: Git Åkeson begravningsbyrå)

Utöver den unika motorcykeln har makarna Åkeson även en vacker Volvo PV 61 från 1948. Denna bil erbjuder ett mer klassiskt, men lika personligt, alternativ för sista resan.

Med den gamla Volvon kan de skapa en minnesvärd kortege mellan kyrkan och kyrkogården, eller göra en sista, ärofylld sväng förbi den avlidnes hem.

Precis som med motorcykeln är det en möjlighet att ge avskedet en personlig och fin inramning.

En bil med kunglig historia

ANNONS
Chevrolet 2109 (Foto: Jensens begravningsbyrå)
Chevrolet 2109 (Foto: Jensens begravningsbyrå)

Utöver den unika Harley-Davidson och den klassiska Volvo PV 61, finns det en bil med en historisk koppling till det svenska kungahuset. Det är en Chevrolet 2109 från 1955, känd som “Two-Ten Townsman”, som tillhör Jensens begravningsbyrå.

Denna bil spelade en central roll vid ett av Sveriges mest minnesvärda avsked.

När kung Gustaf VI Adolf gick bort 1973, var det just denna bil som transporterade hans kista på den sista färden från Helsingborg till Stockholm. Den historiska resan sågs av hundratusentals människor som stod uppradade längs vägarna för att ta farväl av sin älskade monark.

Bilens historia sträcker sig dock ännu längre tillbaka.

Den byggdes om till begravningsbil 1959 och transporterade bland annat FN:s Generalsekreterare Dag Hammarskjölds stoft till Uppsala.

Idag är bilen, efter en omfattande renovering, åter i fint skick och fortsätter att erbjuda värdiga sista resor, nu med en kunglig glans.

Det går framåt för biltillverkaren som vägrar gå elektriskt

Inom bilindustrin är det få tillverkare som är så framgångsrika som Toyota. Medan andra kämpar med fallande försäljning, fortsätter det japanska företaget

Missa inte:

ANNONS

Regeringen: Näringsförbud ska stoppa kriminella ekonomin. News 55

Fonden Avanza Zero försvinner från PPM: “Vi vill inte ändra oss”. E55

M&A-vågen som kom av sig: “Viktig fallstudie”. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Klassiska bilarMotormotorcykel
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS