En alldeles speciell motorcykel i Tvärskog erbjuder en unik sista resa. Det handlar om en vackert ombyggd Harley-Davidson som varsamt har anpassats för att bära en kista, ett sätt att ge en avliden person ett avsked som verkligen speglar den de var.
Harley-Davidson som kistbärare – ett annorlunda avsked
En sista, personlig hyllning med en Harley-Davidson
Ibland handlar ett avsked om att hedra ett liv, en person, en passion. För den som älskade motorcyklar finns nu en möjlighet att få en sista färd på en, tack vare makarna Git och Lennart Åkeson.
I deras yrke som begravningsentreprenörer är det viktigt att kunna erbjuda personliga ceremonier, något som också lett till att de har byggt om en Harley-Davidson från 1997.
Tanken föddes ur en önskan om att ge en avskedsstund som är både vacker och minnesvärd. I stället för den vanliga begravningsbilen ville de erbjuda en resa som känns ärofull och passar den som levde ett liv fyllt av frihet och äventyr.
Motorcykeln är ett komplement till deras redan personliga fordonsflotta, som även inkluderar en veteranbil som varit med i filmen “Den bästa sommaren”.
Senaste nytt
Från dröm till verklighet med en Harley-Davidson
Lennart, som är snickare, hade länge funderat på hur man skulle kunna bygga om en motorcykel för att bära en kista. Projektet startade med en prototyp i trä, där han testade om idén över huvud taget skulle fungera.
Det gjorde den, och med hjälp av en vän som tillverkade en metallsläde och en sadelmakare som skapade bälten, blev den unika motorcykeln en verklighet.
Efter en noggrann besiktning i Växjö blev motorcykeln godkänd för sin nya uppgift. Och den allra första begravningen med motorcykeln blev just så vacker som paret hade hoppats.
“Kistan bars ut från kyrkan till den väntande motorcykeln, familj och vänner samlades runt och så startade den allra sista resan. Det blev vackert”, berättar Git.
Lennart instämmer och beskriver det som en mycket speciell och hedrande stund att få köra den.
Ett klassiskt alternativ
Utöver den unika motorcykeln har makarna Åkeson även en vacker Volvo PV 61 från 1948. Denna bil erbjuder ett mer klassiskt, men lika personligt, alternativ för sista resan.
Med den gamla Volvon kan de skapa en minnesvärd kortege mellan kyrkan och kyrkogården, eller göra en sista, ärofylld sväng förbi den avlidnes hem.
Precis som med motorcykeln är det en möjlighet att ge avskedet en personlig och fin inramning.
En bil med kunglig historia
Utöver den unika Harley-Davidson och den klassiska Volvo PV 61, finns det en bil med en historisk koppling till det svenska kungahuset. Det är en Chevrolet 2109 från 1955, känd som “Two-Ten Townsman”, som tillhör Jensens begravningsbyrå.
Denna bil spelade en central roll vid ett av Sveriges mest minnesvärda avsked.
När kung Gustaf VI Adolf gick bort 1973, var det just denna bil som transporterade hans kista på den sista färden från Helsingborg till Stockholm. Den historiska resan sågs av hundratusentals människor som stod uppradade längs vägarna för att ta farväl av sin älskade monark.
Bilens historia sträcker sig dock ännu längre tillbaka.
Den byggdes om till begravningsbil 1959 och transporterade bland annat FN:s Generalsekreterare Dag Hammarskjölds stoft till Uppsala.
Idag är bilen, efter en omfattande renovering, åter i fint skick och fortsätter att erbjuda värdiga sista resor, nu med en kunglig glans.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
