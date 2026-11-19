Polska Galeon presenterar 435 GTC, den första modellen i en ny serie större och kabinutrustade sportbåtar. Med tre utombordare, utfällbara sidobalkonger och drygt 70 kvadratmeter boyta gör tillverkaren sitt bästa för att kombinera fartresurser med bekvämligheten hos en betydligt större yacht – och man lyckas ganska bra.
Galeon visar ny 43-fotare – tre utombordare och utfällbara balkonger
Nya Galeon 435 GTC mäter 14,55 meter på längden och 4,16 meter på bredden. När de utfällbara balkongerna på sidorna fälls ut växer akterbredden till 6,02 meter. Den smarta funktionen kallar Galeon för Beach Mode och är tänkt att frigöra större sociala ytor när båten ligger stilla.
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Beach Mode har tidigare använts på flera av tillverkarens modeller – bland annat den lite kortare 375 GTO och jätten 650 Skydeck.
Akterdäck blir båtens huvudsakliga samlingsplats. Här finns en U-formad sittgrupp, ett utekök med grill och ismaskin samt en roterbar soffa som kan anpassas efter behov. Den som hellre vill använda båten för fiske kan välja bort soffan till förmån för en fiskebox och ett centralt placerat säte, noterar Pressmare. I aktern finns även ett integrerat förvaringsutrymme för vattenleksaker och annan utrustning.
Tre utombordare – okänd prestanda
Galeon har ännu inte presenterat några fullständiga prestandasiffror. På tillverkarens bilder syns dock tre utombordare på akterspegeln.
De skriver att bränsletanken rymmer 2 400 liter, vilket är en rejäl volym för en båt i den här storleksklassen. Färskvattentanken tar 300 liter, medan gråvattentanken rymmer 125 liter och septiktanken 100 liter.
Utombordarmotorerna innebär också att Galeon slipper ett traditionellt motorrum under däck. Det frigör utrymme i skrovet, men innebär att akterpartiet måste byggas runt tre stora motorer. Galeon har löst det med en höj- och sänkbar badplattform som ger tillgång till vattnet trots motorinstallationen.
Två hytter under däck
Trots de sportiga kläderna finns det gott om plats för övernattning under däck, där ryms två separata hytter. Den aktre ägarhytten har en dubbelsäng och ytterligare en enkelsäng, medan den främre gästhytten har en dubbelsäng.
Däremellan finns ett mindre kök med förvaring och vitvaror samt ett separat badrum med dusch. Ett stort öppningsbart takparti släpper in ljus och luft från ovan.
Galeon uppger att modellen har 70,86 kvadratmeter användbar boyta och plats för upp till 14 personer.
En annan detalj är att köparen får välja mellan nio färdiga inredningskoncept. Galeons designers har kombinerat olika färger och träfanér för att göra det enklare att välja utseende utan att behöva sätta ihop alla detaljer från grunden.
Modellen som kombinerar de viktigaste egenskaperna från sportbåtar med bekvämligheten hos en större yacht. Hur väl kombinationen fungerar i praktiken återstår förstås att se.
Galeon har som sagt inte redovisat någon toppfart eller fullständig motor- och prestandaspecifikation men systermodellen 435 GTI löser en toppfart på 48 knop, då dock med dubbla inombordare.
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