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Beach Mode har tidigare använts på flera av tillverkarens modeller – bland annat den lite kortare 375 GTO och jätten 650 Skydeck.

Akterdäck blir båtens huvudsakliga samlingsplats. Här finns en U-formad sittgrupp, ett utekök med grill och ismaskin samt en roterbar soffa som kan anpassas efter behov. Den som hellre vill använda båten för fiske kan välja bort soffan till förmån för en fiskebox och ett centralt placerat säte, noterar Pressmare. I aktern finns även ett integrerat förvaringsutrymme för vattenleksaker och annan utrustning.

Tre utombordare – okänd prestanda

Galeon har ännu inte presenterat några fullständiga prestandasiffror. På tillverkarens bilder syns dock tre utombordare på akterspegeln.

De skriver att bränsletanken rymmer 2 400 liter, vilket är en rejäl volym för en båt i den här storleksklassen. Färskvattentanken tar 300 liter, medan gråvattentanken rymmer 125 liter och septiktanken 100 liter.

Utombordarmotorerna innebär också att Galeon slipper ett traditionellt motorrum under däck. Det frigör utrymme i skrovet, men innebär att akterpartiet måste byggas runt tre stora motorer. Galeon har löst det med en höj- och sänkbar badplattform som ger tillgång till vattnet trots motorinstallationen.