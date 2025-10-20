Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Full pott i krocktestet: Elbilen med säkerheten i topp

Den här bilen fick full pott på säkerheten. (Foto: Mazda och Canva)
Den här bilen fick full pott på säkerheten. (Foto: Mazda och Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

Den senaste modellen från en välkänd biltillverkare har just kammat hem det högsta betyget i Euro NCAP:s rigorösa säkerhetsbedömning.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Enligt ett pressmeddelande från biltillverkaren har elbilen visat sig vara exceptionellt säker för både vuxna och barn.

Framför allt imponerar bilens förmåga att skydda vid sidokollisioner och dess avancerade teknik för att undvika olyckor med utsatta trafikanter.

Maximala poäng i viktig säkerhetskategori

Helt nya Mazda6e har nyligen genomgått Euro NCAP:s senaste bedömning och belönats med maximala fem stjärnor, skriver Mazda i ett pressmeddelande.

I kategorierna “Skydd av vuxna” och “Skydd av barn” fick Mazdas nya elbil ett utmärkt resultat på 93 procent. För skydd av utsatta medtrafikanter nådde man 74 procent, och för de aktiva säkerhetssystemen 77 procent.

Vi får gratulera till en säker bil för hela familjen. (Foto: Mazda)
Vi får gratulera till en säker bil för hela familjen. (Foto: Mazda)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

30 sep. 2025
Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Imponerande skydd vid sidokrockar

Bilen fick maximala poäng i sidokrocktestet. Skyddet för alla kritiska kroppsdelar bedömdes som bra eller tillräckligt bra i det mer krävande testet “sidokrock mot stolpe”, vilket bidrog till de höga 93 procenten i kategorin “Skydd av vuxna”.

En krockkudde monterad mellan framsätespassagerarna ansågs ge ett bra skydd för både föraren och den främre passageraren vid sidokollision.

ANNONS

Även nackstöden presterade ett fullgott resultat mot pisksnärtskador vid påkörning bakifrån.

Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.

Prenumerera nu

Barn skyddas effektivt i elbilen

Kategorin “Skydd av barn” fick också höga 93 procent efter maximala poäng i krocktestet vid både frontalkrock och sidokollision för ålderskategorierna sex- och tioåriga barn.

Korrekt installation av barnstolar, “CRS Installation Check”, gav full poäng.

Vidare fick Mazda6e:s system för passagerarövervakning, som varnar föraren för att lämna barn i bilen utan uppsikt, ett positivt omdöme.

Mazda 6e: Pris, räckvidd och allt du behöver veta

Nu är Mazda 6e lanserad och bilen är först ut med Mazdas nya designspråk, ”Authentic Modern” med mjuka linjer och en låg taklinje. Mazdas nya elbil,

Teknik för att skydda alla i trafiken

I kategorin “Utsatta medtrafikanter” bedömdes Mazda6e ge mestadels bra eller tillräckligt skydd för fotgängare. De autonoma nödbromssystemen (AEB) och filhållningsassistanssystemen uppnådde maximala poäng för skydd av motorcyklister.

ANNONS

Ett bra omdöme fick också skyddet för cyklister, tack vare bilens varningssystem för dörröppning vid omkörande trafik, vilket ledde till ett totalbetyg på 74 procent i denna kategori.

Smarta förarassistanssystem

Bilens omfattande utbud av förarassistanssystem bidrog till att bilen fick stabila 77 procent i kategorin “Säkerhetssystem”. Autobromssystemet reagerade väl på andra fordon.

Den standardiserade trötthetsvarningen upptäckte förartrötthet och distraktion.

Filhållningsassistanssystemet korrigerade försiktigt bilens riktning vid behov, och systemet för hastighetsassistans identifierade lokala hastighetsbegränsningar.

Smyger Mazda ut en sensationell modell i sin nya plan?

Det är ingen hemlighet att Mazda inte går all in på elbilar, men de står inte heller stilla. En ny rapport har nyligen släppts som avslöjar en spännande

Missa inte:

Dessa hushåll kan få 54 000 kronor i klimatbonus 2026. E55

EU tar fighten med flygbolagen – gratis kabinväska. News 55

ANNONS

Experternas varning: Ditt jobbtest kan vara en fälla. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ElbileuroncapMazda
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS