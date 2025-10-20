Full pott i krocktestet: Elbilen med säkerheten i topp

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Imponerande skydd vid sidokrockar

Bilen fick maximala poäng i sidokrocktestet. Skyddet för alla kritiska kroppsdelar bedömdes som bra eller tillräckligt bra i det mer krävande testet “sidokrock mot stolpe”, vilket bidrog till de höga 93 procenten i kategorin “Skydd av vuxna”.

En krockkudde monterad mellan framsätespassagerarna ansågs ge ett bra skydd för både föraren och den främre passageraren vid sidokollision.

Även nackstöden presterade ett fullgott resultat mot pisksnärtskador vid påkörning bakifrån.

Barn skyddas effektivt i elbilen

Kategorin “Skydd av barn” fick också höga 93 procent efter maximala poäng i krocktestet vid både frontalkrock och sidokollision för ålderskategorierna sex- och tioåriga barn.

Korrekt installation av barnstolar, “CRS Installation Check”, gav full poäng.

Vidare fick Mazda6e:s system för passagerarövervakning, som varnar föraren för att lämna barn i bilen utan uppsikt, ett positivt omdöme.

Teknik för att skydda alla i trafiken

I kategorin “Utsatta medtrafikanter” bedömdes Mazda6e ge mestadels bra eller tillräckligt skydd för fotgängare. De autonoma nödbromssystemen (AEB) och filhållningsassistanssystemen uppnådde maximala poäng för skydd av motorcyklister.

Ett bra omdöme fick också skyddet för cyklister, tack vare bilens varningssystem för dörröppning vid omkörande trafik, vilket ledde till ett totalbetyg på 74 procent i denna kategori.

Smarta förarassistanssystem

Bilens omfattande utbud av förarassistanssystem bidrog till att bilen fick stabila 77 procent i kategorin “Säkerhetssystem”. Autobromssystemet reagerade väl på andra fordon.

Den standardiserade trötthetsvarningen upptäckte förartrötthet och distraktion.

Filhållningsassistanssystemet korrigerade försiktigt bilens riktning vid behov, och systemet för hastighetsassistans identifierade lokala hastighetsbegränsningar.

