Full pott i krocktestet: Elbilen med säkerheten i topp
Den senaste modellen från en välkänd biltillverkare har just kammat hem det högsta betyget i Euro NCAP:s rigorösa säkerhetsbedömning. Enligt ett pressmeddelande från biltillverkaren har elbilen visat sig vara exceptionellt säker för både vuxna och barn. Framför allt imponerar bilens förmåga att skydda vid sidokollisioner och dess avancerade teknik för att undvika olyckor med utsatta …
Enligt ett pressmeddelande från biltillverkaren har elbilen visat sig vara exceptionellt säker för både vuxna och barn.
Framför allt imponerar bilens förmåga att skydda vid sidokollisioner och dess avancerade teknik för att undvika olyckor med utsatta trafikanter.
Maximala poäng i viktig säkerhetskategori
Helt nya Mazda6e har nyligen genomgått Euro NCAP:s senaste bedömning och belönats med maximala fem stjärnor, skriver Mazda i ett pressmeddelande.
I kategorierna “Skydd av vuxna” och “Skydd av barn” fick Mazdas nya elbil ett utmärkt resultat på 93 procent. För skydd av utsatta medtrafikanter nådde man 74 procent, och för de aktiva säkerhetssystemen 77 procent.
Imponerande skydd vid sidokrockar
Bilen fick maximala poäng i sidokrocktestet. Skyddet för alla kritiska kroppsdelar bedömdes som bra eller tillräckligt bra i det mer krävande testet “sidokrock mot stolpe”, vilket bidrog till de höga 93 procenten i kategorin “Skydd av vuxna”.
En krockkudde monterad mellan framsätespassagerarna ansågs ge ett bra skydd för både föraren och den främre passageraren vid sidokollision.
Även nackstöden presterade ett fullgott resultat mot pisksnärtskador vid påkörning bakifrån.
Barn skyddas effektivt i elbilen
Kategorin “Skydd av barn” fick också höga 93 procent efter maximala poäng i krocktestet vid både frontalkrock och sidokollision för ålderskategorierna sex- och tioåriga barn.
Korrekt installation av barnstolar, “CRS Installation Check”, gav full poäng.
Vidare fick Mazda6e:s system för passagerarövervakning, som varnar föraren för att lämna barn i bilen utan uppsikt, ett positivt omdöme.
Teknik för att skydda alla i trafiken
I kategorin “Utsatta medtrafikanter” bedömdes Mazda6e ge mestadels bra eller tillräckligt skydd för fotgängare. De autonoma nödbromssystemen (AEB) och filhållningsassistanssystemen uppnådde maximala poäng för skydd av motorcyklister.
Ett bra omdöme fick också skyddet för cyklister, tack vare bilens varningssystem för dörröppning vid omkörande trafik, vilket ledde till ett totalbetyg på 74 procent i denna kategori.
Smarta förarassistanssystem
Bilens omfattande utbud av förarassistanssystem bidrog till att bilen fick stabila 77 procent i kategorin “Säkerhetssystem”. Autobromssystemet reagerade väl på andra fordon.
Den standardiserade trötthetsvarningen upptäckte förartrötthet och distraktion.
Filhållningsassistanssystemet korrigerade försiktigt bilens riktning vid behov, och systemet för hastighetsassistans identifierade lokala hastighetsbegränsningar.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination.
