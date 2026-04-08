Jim Farley planerar att förändra bilvärlden genom att radikalt sänka produktionskostnader och lansera fordon med mer attityd.
Fords vd ryter ifrån – inga fler själlösa fordon
Det är i en intervju i Detroit som Fords vd Jim Farley lägger ut texten om företagets framtid. Efter en tid av utmaningar ser han nu en vändpunkt där biltillverkaren återvänder till sina rötter men med ny teknik.
En central del i detta är samarbetet med Red Bull inom Formel 1 som drog igång 2026. Farley beskriver arbetet med den nya kraftenheten som ett av de svåraste tekniska projekt han någonsin tagit sig an.
Syftet med Formel 1-satsningen är inte bara marknadsföring utan att lösa verkliga problem för framtidens personbilar. Farley pekar på att erfarenheter kring batterier med hög urladdning, aerodynamik och mjukvara för hybridkontroll direkt kan överföras till produktionen av vanliga bilar.
Enligt honom finns de bästa ingenjörerna inom Formel 1 och de behövs för att Ford ska klara omställningen.
Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.
Slut på anonyma modeller
När det gäller modellutbudet är Farley tydlig med att Ford ska sluta tillverka generiska fordon. Han erkänner att modeller som Fiesta och Focus var älskade för att de erbjöd körglädje till ett rimligt pris. Framöver ska även elbilarna ha en specifik känsla och pondus.
”Våra bilar kommer ha en specifik känsla som inte är dussinvara. Även i en värld med elbilar tror jag att det är möjligt, men vi kommer att behöva ta vissa risker”, säger Farley till Top Gear.
Han betonar att detta inte handlar om marknadsföring utan om att skapa produkter med passion, och han liknar strategin vid hur Steve Jobs arbetade. Bland annat planeras samarbeten med Renault för att bygga nya elbilar i Europa.
Nytt system ska sänka priserna
För att kunna konkurrera med kinesiska tillverkare som BYD har Ford utvecklat ett nytt produktionssystem. Målet är att bygga en bil var 50:e sekund genom att förenkla tillverkningsprocessen och använda batteriet som en del av bilens struktur. Det nya systemet ska vara 40 procent snabbare än dagens metoder.
En av de första produkterna från den här nya satsningen blir en mellanstor pickup som förväntas kosta omkring 315 000 svenska kronor vid lanseringen 2027.
Farley menar att det är nödvändigt att pressa kostnaderna för att göra elbilarna tillgängliga för den breda massan.
