Fords vd ryter ifrån – inga fler själlösa fordon

En central del i detta är samarbetet med Red Bull inom Formel 1 som drog igång 2026. Farley beskriver arbetet med den nya kraftenheten som ett av de svåraste tekniska projekt han någonsin tagit sig an.

Syftet med Formel 1-satsningen är inte bara marknadsföring utan att lösa verkliga problem för framtidens personbilar. Farley pekar på att erfarenheter kring batterier med hög urladdning, aerodynamik och mjukvara för hybridkontroll direkt kan överföras till produktionen av vanliga bilar.

Enligt honom finns de bästa ingenjörerna inom Formel 1 och de behövs för att Ford ska klara omställningen.

Slut på anonyma modeller

När det gäller modellutbudet är Farley tydlig med att Ford ska sluta tillverka generiska fordon. Han erkänner att modeller som Fiesta och Focus var älskade för att de erbjöd körglädje till ett rimligt pris. Framöver ska även elbilarna ha en specifik känsla och pondus.

”Våra bilar kommer ha en specifik känsla som inte är dussinvara. Även i en värld med elbilar tror jag att det är möjligt, men vi kommer att behöva ta vissa risker”, säger Farley till Top Gear.

Han betonar att detta inte handlar om marknadsföring utan om att skapa produkter med passion, och han liknar strategin vid hur Steve Jobs arbetade. Bland annat planeras samarbeten med Renault för att bygga nya elbilar i Europa.

Man kan inte tröttna på denna profil. (Foto: Ford)