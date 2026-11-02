Fordonsförsäkring: Bolagen flest är nöjda med

Vissa människor lägger ned stora mängder tid och energi på att forska fram vilket försäkringsbolag som är det bästa just för dem, men om du tillhör den ovannämnda skaran – dem som bara vill att försäkringen ska fungera – då är ett hett tips att följa strömmen.

SKI, alltså Svenskt Kvalitetsindex, släpper varje år en rapport kring vilka kunder som är mest nöjda med sina försäkringar. I år intervjuades drygt 9500 personer och sammantaget visar undersökningen att fordonsförsäkringskundernas nöjdhet fortsätter att öka.

Svedea har nöjdast kunder

Branschindex sätts till 75,9 och högst upp på nöjdhetstäppan finns Svedea att hitta. Med 79,9 slår man Länsförsäkringar, Dina Försäkringar och Folksam som alla också placerar sig över branschindex.

”Jag blir särskilt glad över att kunder som har råkat ut för en skada är så nöjda med hur vi har hjälpt dem. När något händer är man ofta i en besvärlig situation och behöver både stöd och snabb hjälp. Att våra kunder uppskattar hur vi tar hand om dem i de lägena betyder väldigt mycket för oss”, säger Jonas Roberts, vd för Svedea.

Mindre nöjda är försäkringstagarna med IF, Volvia och Trygg Hansa – de två sistnämnda placerar sig sämre i undersökningen än posten där ”Övriga” buntats ihop och tilldelats en poäng på 74,5.

”Trygghet behöver märkas i kontakten med bolaget. Kunden ska förstå sitt skydd och veta vad nästa steg är när något har hänt. Här har branschen fortfarande ett jobb att göra”, säger Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex.

