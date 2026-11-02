Priset är en sak, men när olyckan väl är framme vill man att försäkringen ska fungera. Nu har en ny undersökning kartlagt kundnöjdheten hos Sveriges fordonsförsäkringar. Resultatet visar stora skillnader mellan bolagen – och en aktör som återkommande hamnar i botten.
Fordonsförsäkring: Bolagen flest är nöjda med
Försäkring – något många helst inte vill ägna en tanke åt, men som bara måste finnas och fungera när det väl gäller.
Valet av försäkringsbolag kan innebära stora skillnader i allt från kostnad till kundservice – och självklart skiljer sig också avtalen åt.
Vissa människor lägger ned stora mängder tid och energi på att forska fram vilket försäkringsbolag som är det bästa just för dem, men om du tillhör den ovannämnda skaran – dem som bara vill att försäkringen ska fungera – då är ett hett tips att följa strömmen.
SKI, alltså Svenskt Kvalitetsindex, släpper varje år en rapport kring vilka kunder som är mest nöjda med sina försäkringar. I år intervjuades drygt 9500 personer och sammantaget visar undersökningen att fordonsförsäkringskundernas nöjdhet fortsätter att öka.
Svedea har nöjdast kunder
Branschindex sätts till 75,9 och högst upp på nöjdhetstäppan finns Svedea att hitta. Med 79,9 slår man Länsförsäkringar, Dina Försäkringar och Folksam som alla också placerar sig över branschindex.
”Jag blir särskilt glad över att kunder som har råkat ut för en skada är så nöjda med hur vi har hjälpt dem. När något händer är man ofta i en besvärlig situation och behöver både stöd och snabb hjälp. Att våra kunder uppskattar hur vi tar hand om dem i de lägena betyder väldigt mycket för oss”, säger Jonas Roberts, vd för Svedea.
Mindre nöjda är försäkringstagarna med IF, Volvia och Trygg Hansa – de två sistnämnda placerar sig sämre i undersökningen än posten där ”Övriga” buntats ihop och tilldelats en poäng på 74,5.
”Trygghet behöver märkas i kontakten med bolaget. Kunden ska förstå sitt skydd och veta vad nästa steg är när något har hänt. Här har branschen fortfarande ett jobb att göra”, säger Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex.
Trygg Hansa i botten
Jämfört med tidigare år står årets undersökning för rejäla rockader, förutom på en punkt: Trygg Hansa har legat stadigt på sin bottenplacering sedan i alla fall 2023. Då nådde man index 68,9, ett år senare var siffran 69,6 och under 2025 nådde Trygg Hansa 71,0.
Ett företag som gjort en negativ resa är Volvia – som legat stabilt över branschindex de senaste fyra åren. 2024 hamnade Volvos egen försäkring på en tredjeplats med index 77,1. Årets notering låg på 74,1.
Det prioriteras när svenskarna väljer försäkring
En undersökning från konsultbolaget Deloitte, där 1 056 svenskar deltagit under 2026, visar att det finns en del huvudbry kring försäkringsdjungeln.
Det största bekymret tycks vara att förstå vad man faktiskt får för pengarna. Hela 40 procent uppger att det är svårt att begripa vad försäkringen täcker. Att jämföra olika bolag är inte heller någon enkel match – det tycker 22 procent av de tillfrågade. Ytterligare 12 procent pekar ut otydlighet kring priserna som det största problemet.
När det gäller fordonsförsäkringar har Deloitte också tittat på vad som får kunderna att välja en viss köpkanal. För 33 procent väger enkelhet och snabbhet tyngst, medan 15 procent framför allt lockas av det lägsta priset.