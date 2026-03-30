Folietricket funkar men Faraday-påse är säkrare

Därför är aluminiumfolie en bristfällig lösning

Många har provat att vira in sin nyckel i flera lager aluminiumfolie för att skapa en barriär mot radiovågor. Tester har visat att det kan fungera, men effektiviteten varierar kraftigt mellan olika bilmärken och modeller.

Dessutom blir det snabbt opraktiskt.

Moderna bilnycklar är redan stora och att addera lager av folie gör dem klumpiga att bära i fickan. Folien slits också snabbt ut när den viks upp och ihop upprepade gånger, vilket skapar revor där signalen kan läcka ut.

Utöver det praktiska kan det se minst sagt märkligt ut att plocka fram ett foliepaket vid säkerhetskontroller på flygplatser eller i sociala sammanhang.

Smarta alternativ för bättre skydd

Istället för folie finns det färdiga produkter som kallas Faraday-påsar. Dessa små fodral är tillverkade av kolfiber och speciellt avskärmande tyg som blockerar radiovågor helt. En sådan påse kostar ofta under 150 kronor och är både snyggare och mer hållbar än hushållsfolie.

När du är hemma kan du också placera dina nycklar i en metallbehållare eller en plåtburk för att förhindra att tjuvar fångar upp signalen från hallen.

Klassiska metoder som fortfarande fungerar

Utöver digital säkerhet finns det flera mekaniska hinder som gör din bil till ett mindre attraktivt mål. Rattlås, pedallås och växellådslås är fysiska barriärer som tar tid att forcera. Att märka rutorna med bilens identifieringsnummer eller installera en dold strömbrytare är också effektiva knep.

Vi vill betona att det allra enklaste ofta glöms bort. Många lämnar nämligen sina bilar olåsta, särskilt om de anser att bilen inte har ett högt marknadsvärde. Att alltid låsa dörrarna och aldrig lämna värdesaker synliga är grunden i allt stöldskydd.

