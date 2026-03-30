Att skydda sin bil mot högteknologiska tjuvar har blivit en utmaning i takt med att digitala nycklar tagit över marknaden.
Folietricket funkar men Faraday-påse är säkrare
Många bilägare har börjat använda hushållsfolie för att blockera signalen från sina nycklar, men även om metoden fungerar i teorin finns det betydligt smidigare och säkrare lösningar för att undvika bilstöld.
Genom att förstå hur tjuvarna arbetar och vilka hjälpmedel som faktiskt gör skillnad kan du sova tryggare om nätterna utan att behöva slå in dina värdesaker i köksmaterial.
Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.
Riskerna med moderna nyckellösa system
Redan i början av 1980-talet introducerades de första systemen för fjärrstyrd dörrupplåsning, och idag är det svårt att hitta en ny bil utan denna funktion. Problemet är att den trådlösa tekniken kan fångas upp av tjuvar med avancerad utrustning.
Vanligtvis krävs det att nyckeln befinner sig precis intill bilen för att dörrarna ska öppnas, men kriminella använder förstärkare som kan nå signalen från långt håll, till exempel inifrån ditt hus.
De kan även kopiera frekvensen som nyckeln använder för att kommunicera med bilen och på så sätt få full tillgång till fordonet.
Därför är aluminiumfolie en bristfällig lösning
Många har provat att vira in sin nyckel i flera lager aluminiumfolie för att skapa en barriär mot radiovågor. Tester har visat att det kan fungera, men effektiviteten varierar kraftigt mellan olika bilmärken och modeller.
Dessutom blir det snabbt opraktiskt.
Moderna bilnycklar är redan stora och att addera lager av folie gör dem klumpiga att bära i fickan. Folien slits också snabbt ut när den viks upp och ihop upprepade gånger, vilket skapar revor där signalen kan läcka ut.
Utöver det praktiska kan det se minst sagt märkligt ut att plocka fram ett foliepaket vid säkerhetskontroller på flygplatser eller i sociala sammanhang.
Smarta alternativ för bättre skydd
Istället för folie finns det färdiga produkter som kallas Faraday-påsar. Dessa små fodral är tillverkade av kolfiber och speciellt avskärmande tyg som blockerar radiovågor helt. En sådan påse kostar ofta under 150 kronor och är både snyggare och mer hållbar än hushållsfolie.
När du är hemma kan du också placera dina nycklar i en metallbehållare eller en plåtburk för att förhindra att tjuvar fångar upp signalen från hallen.
Klassiska metoder som fortfarande fungerar
Utöver digital säkerhet finns det flera mekaniska hinder som gör din bil till ett mindre attraktivt mål. Rattlås, pedallås och växellådslås är fysiska barriärer som tar tid att forcera. Att märka rutorna med bilens identifieringsnummer eller installera en dold strömbrytare är också effektiva knep.
Vi vill betona att det allra enklaste ofta glöms bort. Många lämnar nämligen sina bilar olåsta, särskilt om de anser att bilen inte har ett högt marknadsvärde. Att alltid låsa dörrarna och aldrig lämna värdesaker synliga är grunden i allt stöldskydd.
