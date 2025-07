Fartkamerornas guldgruva: Miljonregn från böter

Vill du hantera din förmögenhet på ett så tryggt och personligt sätt som möjligt?Då är du inte ensam. Många väljer att bli Private Banking-kunder på sitt lokala bankkontor.”Det är en stor fördel för mina kunder att kunna komma in och diskutera sina ärenden öga mot öga”, säger Anton Rubertsson, Private Banker på Handelsbanken i Kalmar. …

Hamburg tar hem “Gyllene Blinkern” medan sydväst tappar mark

Den prestigefyllda titeln “Gyllene Blinkern” för de högsta intäkterna från fartkameror gick till Hamburg.

Storstaden i norr drog in över 47 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 540 miljoner svenska kronor, från fortkörnings- och rödljuskameror under 2024. Detta är cirka 3 miljoner euro, eller 34,5 miljoner svenska kronor, mer än under 2023. Totalt sett ökade intäkterna måttligt till 153 miljoner euro, motsvarande drygt 1,7 miljarder svenska kronor, bland de deltagande städerna.

I Baden-Württemberg var utvecklingen däremot den motsatta.

Alla sju städer i delstaten som delade med sig av sina data uppvisade en minskning av intäkterna jämfört med 2023. Trots denna nedgång lyckades dock sju städer ändå nå miljonintäkter.

Pforzheim intar en framstående position med intäkter på 5,4 miljoner euro, vilket är cirka 62 miljoner svenska kronor, vilket placerar staden på en femteplats nationellt.

Mannheim följer strax efter på en sjätteplats med omkring 5 miljoner euro, alltså cirka 57,5 miljoner svenska kronor.

Miljonärer trots minskade intäkter

Andra “blixtmiljonärer” i Baden-Württemberg inkluderar Esslingen med 4,9 miljoner euro (cirka 56 miljoner svenska kronor), Tübingen med omkring 2 miljoner euro (cirka 23 miljoner svenska kronor) och Konstanz med 1,6 miljoner euro (cirka 18,4 miljoner svenska kronor).

Även Karlsruhe och Friedrichshafen klassas som miljonärer enligt advokatföreningens pressmeddelande, även om de valde att inte offentliggöra sina exakta intäktssiffror.

De totala intäkterna för de utvärderade städerna i Baden-Württemberg uppgick till 39 miljoner euro, eller drygt 448 miljoner svenska kronor, under 2024. Detta är alltså sammantaget mindre än vad ensamvargen Hamburg lyckades dra in.

Enligt advokatföreningen anger de flesta städer att syftet med stationära fartkameror är att förhindra fortkörning på olycksdrabbade platser och att förebygga rödljuskörningar. Även buller- och utsläppsreducering nämndes som anledningar. När det gäller mobila fartkameror är det primära syftet att förhindra fortkörning i närheten av förskolor, skolor och äldreboenden.

