Experterna: Lynk & Co 08 – räckviddsvinnaren

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Vill du hantera din förmögenhet på ett så tryggt och personligt sätt som möjligt?Då är du inte ensam. Många väljer att bli Private Banking-kunder på sitt lokala bankkontor.”Det är en stor fördel för mina kunder att kunna komma in och diskutera sina ärenden öga mot öga”, säger Anton Rubertsson, Private Banker på Handelsbanken i Kalmar. …

En modern drivlina med Skövde-rötter

ANNONS

Under huven på Lynk & Co 08 hittar vi en fyrcylindrig 1,5-liters bensinmotor. Denna motor är en vidareutveckling av den trecylindriga 1,5-litersmotor som funnits i bland annat Volvos laddhybrider och Lynk & Co 01.

Teknikens Värld imponerades av bensinmotorns tystnad och gångkultur, och menar att den är “i stort sett ohörbar” när den går. Motorn är utvecklad och byggd av Aurobay, ett företag som Geely samäger med Renault och saudiska Aramco, enligt Teknikens Värld.

Drivlinan är en komplex konstruktion med två elmotorer och en planetväxel, vilket gör att bensinmotorn både kan driva hjulen direkt och ladda batteriet, vilket Lynk & Co:s strategichef David Green förklarar i Teknikens Värld.

Lynk & Co 08. (Foto: Lynk & Co)

Design och utrymme – en fråga om smak

Designmässigt bryter Lynk & Co 08 med tidigare modeller från märket och ser enligt Teknikens Värld “ut som en groda”, men en “glad groda i alla fall”.

Aftonbladet noterar att designen är framtagen för att passa kinesisk smak, med egenartade strålkastare och en hög, kompakt profil. Med en längd på 482 centimeter är 08 en decimeter längre än Volvo XC60 och erbjuder ett rejält mycket rymligare baksäte, vilket Teknikens Värld lyfter fram.

Baksätet beskrivs som “riktigt bekvämt”. Däremot är bagageutrymmet på 540 liter inte lika imponerande i förhållande till bilens storlek och jämfört med konkurrenter som Skoda Kodiaq och VW Tayron, som erbjuder över 700 liter, enligt Ny Teknik. Även Aftonbladet kritiserar bagageutrymmet för att sakna genomlastningslucka och ha ett opraktiskt fällbart säte.

Lynk är bra på att göra stilfull inredning och den här ser verkligen lovande ut. (Foto: Lynk & Co)

ANNONS

Komfort och köregenskaper – blandade intryck

När det kommer till köregenskaper och komfort är omdömena något delade. Teknikens Värld beskriver bilen som bekväm för långkörningar, med lågt vägbuller, väl avvägd fjädring och utmärkt riktningsstabilitet på motorväg. Styrningen och chassit har dock inte samma “övertygande spänst” som Volvo.

Aftonbladet upplever bilen som “extremt spårkänslig” på sliten asfalt, men betydligt bättre på slät asfalt. Ny Teknik är kluven och menar att bilen känns “ranglig och obekväm” vid högre tempo och att drivlinan har fördröjningar i kraftresponsen.

Lynk & Co 08. (Foto: Lynk & Co)

Interiört har Lynk & Co 08 enligt Teknikens Värld suddat bort nästan allt släktskap med Volvo och liknar nu mest Zeekr, men med sämre detaljkvalitet och billigare materialval. Rattknapparna beskrivs som exklusiva men med otydliga funktioner.

Ny Teknik upplever kvalitetskänslan som “lite tunn”, där allt ser bra ut men känns plastigt vid beröring. Informationssystemet får kritik av Ny Teknik för att vara “fruktansvärt basalt” och att röststyrningen är en “skrattretande överdrift”. Aftonbladet påpekar att nästan allt styrs via den gigantiska pekskärmen, vilket kan vara krångligt.

Lynk & Co 08. (Foto: Lynk & Co)

Pris och positionering på marknaden

Lynk & Co 08 har ett startpris på 549 900 kronor för basmodellen, medan den mer välutrustade versionen “More” kostar 599 900 kronor, enligt både Teknikens Värld och Ny Teknik. Ny Teknik menar att konkurrenter som VW Tayron och Skoda Kodiaq faktiskt är billigare i grundutförande.

ANNONS

Aftonbladet lyfter fram den långa elektriska räckvidden som det starkaste köpargumentet och anser att det är “mycket bil för pengarna”. Frågan om andrahandsvärdet kvarstår dock.

Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev. Prenumerera nu

Flera recensenter funderar över varför Volvo, som delar teknik med Lynk & Co, inte lanserar en liknande laddhybrid i Sverige. Robert Collin på Aftonbladet spekulerar i att Volvo XC70, som är på väg i Kina och liknar 08:an, inte säljs i Europa för att 08:an kanske inte är “tillräckligt bra för att vara en Volvo”.

Lynk & Co 08 kan ses som en testballong från moderbolaget Geely för att se om europeiska köpare är redo för laddhybrider med ultralång räckvidd, skriver Teknikens Värld.

Missa inte:

Rapport: Sjukvården saknar beredskap vid större kriser. News 55

Så skyddar du arvet – när äktenskapsförord inte räcker. E55

Regeringen splittrad om Northvolt-stöd. Realtid

ANNONS