Škoda Peaq: Elektriskt flaggskepp med rekordutrymme

Som märkets nya elektriska flaggskepp ska den spela en avgörande roll i att fördubbla biltillverkarens portfölj av elbilar under det kommande året.

Modellen mäter närmare 4,9 meter på längden och blir därmed den största och mest rymliga bilen i företagets nuvarande utbud. Beroende på konfiguration kan den transportera antingen fem eller sju vuxna personer.

Extremt bagageutrymme och hög komfort

När bilen används med fem sittplatser rymmer bagageutrymmet hela 1 010 liter, vilket är rekord för märket. Även i utförandet med sju sittplatser finns det plats för 299 liter packning, utöver ett främre förvaringsutrymme på 37 liter.

Klaus Zellmer, vd för Skoda Auto, ser stora möjligheter med den nya modellen.

”Skoda Peaq är utvecklad för verkliga behov – för familjer som behöver utrymme, för förare som vill känna trygghet på längre resor och för alla som uppskattar modern design utan kompromisser. Som vårt nya flaggskepp tar den Skoda till en ny nivå: rymligare, mer praktisk och ännu mer attraktiv för vardagens upptäckare”, säger Zellmer.

Interiören ska fokusera på välbefinnande genom ett särskilt avslappningspaket. Det innehåller ergonomiska säten med massagefunktion och benstöd.

Dessutom introduceras ett premiumljudsystem som utvecklats tillsammans med Sonos för att skapa en loungekänsla i kupén.

