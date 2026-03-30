Tjeckiska Skoda presenterar nu sin största modell någonsin i form av den helelektriska suv-modellen Peaq som bjuder på sju sittplatser och en räckvidd på över 60 mil.
Škoda Peaq: Elektriskt flaggskepp med rekordutrymme
Skoda Auto utökar sitt modellprogram under mitten av 2026 med den helelektriska suv-modellen Peaq, skriver Skoda Sverige i ett pressmeddelande. Bilen är baserad på konceptbilen Vision 7S och byggs på den välkända MEB-plattformen i Mladá Boleslav.
Som märkets nya elektriska flaggskepp ska den spela en avgörande roll i att fördubbla biltillverkarens portfölj av elbilar under det kommande året.
Modellen mäter närmare 4,9 meter på längden och blir därmed den största och mest rymliga bilen i företagets nuvarande utbud. Beroende på konfiguration kan den transportera antingen fem eller sju vuxna personer.
Extremt bagageutrymme och hög komfort
När bilen används med fem sittplatser rymmer bagageutrymmet hela 1 010 liter, vilket är rekord för märket. Även i utförandet med sju sittplatser finns det plats för 299 liter packning, utöver ett främre förvaringsutrymme på 37 liter.
Klaus Zellmer, vd för Skoda Auto, ser stora möjligheter med den nya modellen.
”Skoda Peaq är utvecklad för verkliga behov – för familjer som behöver utrymme, för förare som vill känna trygghet på längre resor och för alla som uppskattar modern design utan kompromisser. Som vårt nya flaggskepp tar den Skoda till en ny nivå: rymligare, mer praktisk och ännu mer attraktiv för vardagens upptäckare”, säger Zellmer.
Interiören ska fokusera på välbefinnande genom ett särskilt avslappningspaket. Det innehåller ergonomiska säten med massagefunktion och benstöd.
Dessutom introduceras ett premiumljudsystem som utvecklats tillsammans med Sonos för att skapa en loungekänsla i kupén.
Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.
Teknik och räckvidd som imponerar
Bilen erbjuds med tre olika drivlinor där toppversionerna 90 och 90x levererar en räckvidd på över 600 kilometer. Effekten sträcker sig från 150 till 220 kW.
För den som väljer den fyrhjulsdrivna varianten avverkas accelerationen från noll till 100 kilometer i timmen på 6,7 sekunder. Snabbladdning från 10 till 80 procent tar cirka 28 minuter.
Utöver prestandan har stort fokus lagts på design och aerodynamik. Oliver Stefani, chefsdesigner på Skoda Auto, förklarar visionen bakom utseendet.
”Skoda Peaqs självsäkra uttryck präglas av vårt designspråk Modern Solid – med tydlighet, enkelhet och ett starkt fokus på funktion och utrymme. Varje designbeslut har tagits med praktisk användning i vardagen i åtanke”, säger Stefani.
Innovativa lösningar för framtiden
Peaq utrustas med märkets största panoramaglastak hittills, vilket har en elektronisk funktion för att justera ljusinsläppet i nio olika segment.
Bien är rustad med ett Android-baserat system som stöder appar som Spotify och Google Maps. Bilen kan även fungera som en mobil kraftstation genom funktioner som gör det möjligt att driva externa enheter eller leverera el till bostäder.
Priserna för den svenska marknaden är ännu inte fastställda, men modellen förväntas bli ett starkt alternativ i segmentet för stora elektriska suvar tack vare sitt fokus på användarvänlighet och utrymme.
