Ett litet stenskott – ett dyrt problem i fel läge

Temperaturväxlingar gör saken värre

Svenskt klimat är inte direkt nådigt mot skadade vindrutor. Kyla och värme påverkar glaset – och därmed skadan.

”Vid kyla expanderar vindrutan och stenskottet kan bli en spricka som växer. När det är varmt krymper glaset, vilket också kan orsaka sprickbildning”.

Resultatet blir ofta att en liten skada snabbt utvecklas till något betydligt mer omfattande.

Vindrutan – en del av bilens säkerhetssystem

Det som tidigare var en enkel glasskiva har i dag blivit en teknisk navpunkt. Vindrutan är inte längre bara ett skydd mot vind och väder.

”I dag sitter kameror och sensorer i vindrutan som läser av väglinjer, avstånd och andra funktioner i förarassistanssystemen”, säger Thors.

Det innebär också begränsningar.

”Stenskott kan inte lagas om de sitter framför en kamera eller sensor”.

Om rutan spricker krävs dessutom mer än bara ett byte.

”Då måste bilen kalibreras korrekt. Annars fungerar inte systemen som de ska”.

Laga först – men inte till varje pris

Carglass arbetar globalt med en tydlig strategi.

”Vi lagar det vi kan så länge det inte påverkar säkerheten. Över 40 procent av skadorna går att laga”, säger Thors.

Men han betonar att det kräver att bilägare agerar snabbt.

Så minskar du risken

Att helt undvika stenskott är svårt, men det går att minska risken.

”Håll nere hastigheten och håll avstånd till bilen framför”, säger Thors.

Samtidigt pågår teknikutveckling som kan förändra situationen framöver. Tidigare har Dagens PS rapporterat om hur ny lidar-teknik kan hjälpa till att upptäcka och undvika faror på vägen – kanske även sådant som i dag slutar med en sprucken ruta.

En sak är dock säker: vindrutan har gått från enkel komponent till en central del av bilens säkerhet. Och därmed har även ett litet stenskott fått en helt annan tyngd.

