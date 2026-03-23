Ett stenskott kan verka obetydligt, men i dagens bilar kan det snabbt bli både dyrt och tekniskt komplicerat att hantera.
Ett litet stenskott – ett dyrt problem i fel läge
Antalet stenskott har ökat kraftigt de senaste åren, något som tidigare rapporterats av Dagens PS. Orsakerna är flera: mer trafik, högre hastigheter och inte minst moderna vägar som släpper ifrån sig mer grus.
Samtidigt har vindrutan fått en allt viktigare roll i bilen.
“Ett plåster är bara en tillfällig lösning”
Enligt Fredrik Thors, försäljningschef på Carglass, gäller det att agera direkt när olyckan är framme.
”Får man ett stenskott ska man sätta på ett stenskottsplåster så snart man kan. Det skyddar mot fukt och smuts, men håller inte ihop rutan om den börjar spricka”, säger han.
Men det är ingen permanent lösning.
”Ett plåster håller bara tillfälligt. Det är viktigt att laga stenskottet så snart som möjligt”, fortsätter han.
Temperaturväxlingar gör saken värre
Svenskt klimat är inte direkt nådigt mot skadade vindrutor. Kyla och värme påverkar glaset – och därmed skadan.
”Vid kyla expanderar vindrutan och stenskottet kan bli en spricka som växer. När det är varmt krymper glaset, vilket också kan orsaka sprickbildning”.
Resultatet blir ofta att en liten skada snabbt utvecklas till något betydligt mer omfattande.
Läs också: Bästa budgetvalen bland sommardäck 2026. Dagens PS
Vindrutan – en del av bilens säkerhetssystem
Det som tidigare var en enkel glasskiva har i dag blivit en teknisk navpunkt. Vindrutan är inte längre bara ett skydd mot vind och väder.
”I dag sitter kameror och sensorer i vindrutan som läser av väglinjer, avstånd och andra funktioner i förarassistanssystemen”, säger Thors.
Det innebär också begränsningar.
”Stenskott kan inte lagas om de sitter framför en kamera eller sensor”.
Om rutan spricker krävs dessutom mer än bara ett byte.
”Då måste bilen kalibreras korrekt. Annars fungerar inte systemen som de ska”.
Läs också: Sämsta sommardäcken 2026 – här ska du se upp. Dagens PS
Laga först – men inte till varje pris
Carglass arbetar globalt med en tydlig strategi.
”Vi lagar det vi kan så länge det inte påverkar säkerheten. Över 40 procent av skadorna går att laga”, säger Thors.
Men han betonar att det kräver att bilägare agerar snabbt.
Så minskar du risken
Att helt undvika stenskott är svårt, men det går att minska risken.
”Håll nere hastigheten och håll avstånd till bilen framför”, säger Thors.
Samtidigt pågår teknikutveckling som kan förändra situationen framöver. Tidigare har Dagens PS rapporterat om hur ny lidar-teknik kan hjälpa till att upptäcka och undvika faror på vägen – kanske även sådant som i dag slutar med en sprucken ruta.
En sak är dock säker: vindrutan har gått från enkel komponent till en central del av bilens säkerhet. Och därmed har även ett litet stenskott fått en helt annan tyngd.
Missa inte:
Nya BankID-krav kan slå mot tusentals pensionärer. News 55
Krigets miljardnota och generationen som tar mamma till intervjun. Realtid