En era tar slut: Nissan stänger historisk fabrik i Japan

Jätten Blackrock slår rekord mitt i tullkaoset

Tillgångarna hos världens största kapitalförvaltare Blackrock slog rekord under andra kvartalet mitt i tullturbulensen. Det rapporterar Bloomberg och berättar att Blackrock med säte i New York hade tillgångar på 12,5 biljoner dollar under perioden. Det är nytt rekord. Under perioden drog Blackrock, enligt nyhetsbyrån, in 46 miljarder dollar till sina investeringsfonder. Investerare pumpade in 85 …