En enkel pryl för 70 kronor hade besparat honom dryga böter

En billig säkerhetsdetalj med stor betydelse

Säkerhetsinspektör Synnøve Stølen, en av de två kontrollanterna, betonar vajerns avgörande roll för säkerheten.

“Det lilla stycket ledning är av yttersta vikt,” säger hon enligt Motor.no.

Många bilförare misstolkar dess funktion och tror att den enbart ska hålla fast släpvagnen om den skulle lossna från dragkroken. Vajerns sanna syfte är dock mycket mer kritiskt. Den är utformad för att aktivera släpvagnens bromsar i en nödsituation, så att den stannar så snabbt som möjligt.

Risker med en sliten säkerhetsvajer

En släpvagn som bryter sig loss utan bromsar är en av de farligaste situationerna som kan uppstå i trafiken. Den kan fortsätta okontrollerat och med stor kraft träffa andra fordon eller fotgängare.

“En lös släpvagn som rullar iväg med full fart kan snabbt skapa livshotande situationer i trafiken,” förklarar Stølen.

En ny säkerhetsvajer, ofta kallad katastrofwire, är en billig livförsäkring som kostar typ 70 kronor.

Ett utbrett problem med allvarliga konsekvenser

Händelsen i Voss är tyvärr inte ett undantag. Myndigheter ser regelbundet exempel på att bilförare ignorerar även de mest grundläggande säkerhetsreglerna vid körning med släpvagn.

Problemet är inte unikt för Norge, utan liknande fall rapporteras ofta i Danmark, där konsekvenserna kan vara minst lika allvarliga.

I mars 2024 skrev Boosted att åtta danska bilförare blev av med sina körkort för liknande förseelser i trafiken. Lyckligtvis för bilföraren i Voss var släpvagnen tom, vilket gjorde att han endast fick böter och tillåtelse att köra hem för att åtgärda bristen.

