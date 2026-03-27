Prisfest väntas när elbilsmarknaden svämmar över

En stor mängd leasingkontrakt för el- och hybridbilar tar slut under 2026.

2026 väntas bli ett år med stort inflöde på begagnatmarknaden för elbilar, vilket branschexperter menar kommer pressa priserna ytterligare.

Var du sugen på en Audi e-Tron quattro 55 Proline, men osugen på att lägga närmst en miljon på köpet? Då kommer här glädjande nyheter: Hundratusentals leasade elbilar är på väg in i den svenska begagnatmarknaden, och det väntas driva ned priserna rejält.

E55 har tidigare rapporterat att det handlar om drygt 300 000 bilar som leasats till privatpersoner och företag som under 2026 ska tillbaka till bilhandlarna, och ut på begagnatmarknaden.

Elbilar är sedan tidigare kända för branta värdeminskningar i och med att tekniken förbättras i så hastig takt – men branschanalytiker menar att det enorma tillflödet kommer innebära ytterligare pristapp. Med andra ord: Stora möjligheter att fynda nästan nya bilar till riktigt bra priser.

Så mycket billigare är fem populära elbilar nu

Kvdbil har tagit fram statistik för hur bilar som såldes eller gick till leasing för några år sedan, under toppen av elbilsboomen, stått sig prismässigt. Minst värdetapp räknat i kronor finns att hitta bland de lite billigare bilarna, medan värstingarna – som kan ha haft ett värde omkring en miljon – nu tappat nästan hälften.

”Bilars värde minskar genom hela deras livslängd, och även om skillnaderna brukar avta med åren, är det premiumbilar som fortsätter att uppleva den största värdeminskningen. Åtminstone räknat i kronor. Det är också viktigt att ha med sig att prissänkningar på nya bilar kan komma att påverka andrahandsvärdet, vilket vi redan har sett, särskilt från Tesla”, kommenterar Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil.

Audi e-Tron quattro 55 Proline

Modellår2021
Listpris970 000 kr
Pris idag (körsträcka 1500-4500 mil)554 900 kr
Procentuell behållning57%
Beräknad värdeminskning framåt55 000 kr/år

Tesla Model 3 Long Range facelift (Autopilot)

Modellår2021
Listpris629 170 kr
Pris idag (körsträcka 1500-4500 mil)499 900 kr
Procentuell behållning69%
Beräknad värdeminskning framåt51 567 kr/år

Volkswagen ID.4 Pro Performance 77 kWh

Modellår2021
Listpris524 900 kr
Pris idag (körsträcka 1500-4500 mil)429 000 kr
Procentuell behållning82%
Beräknad värdeminskning framåt46 367 kr/år

Volvo XC40 P8 AWD Recharge

Modellår2021
Listpris699 000 kr
Pris idag (körsträcka 1500-4500 mil)509 500 kr
Procentuell behållning73%
Beräknad värdeminskning framåt48 167 kr

Renault Zoe 52 kWh

Modellår2021
Listpris366 990 kr
Pris idag (körsträcka 1500-4500 mil)214 900 kr
Procentuell behållning65%
Beräknad värdeminskning framåt25 033 kr

Köper du hellre nytt?

Klarar du dig inte utan nybilskänslan? Det finns sätt även för dig att komma undan utan att lägga alltför stora pengar på köpet.

Budgetbil på el

Utbudet är inte speciellt stort, men några bilar finns att välja mellan när du letar elbil för under 300 000 kr:

Leapmotor T03

  • Pris: från cirka 214 900 kronor
  • Räckvidd: upp till 265 km
  • Typ: liten stadsbil

Citroën ë-C3

  • Pris: från cirka 297 500 kronor
  • Räckvidd: runt 320 km
  • Typ: liten halvkombi

Hyundai Inster

  • Pris: från cirka 299 900 kronor
  • Räckvidd: runt 300 km
  • Typ: liten SUV

Elbilspremien

Sedan den 18 mars kan elbilsköpare på landsbygden få upp till totalt totalt 46 800 kronor i ekonomiskt stöd från EU:s sociala klimatfond. Tanken är att minska utsläppen från transportsektorn samtidigt som hushåll i områden med svag kollektivtrafik får bättre möjligheter att ställa om till eldrivna fordon.

Vi har tidigare sammanställt en artikel med allt du behöver veta om det nya elbilspremien.

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

