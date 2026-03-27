2026 väntas bli ett år med stort inflöde på begagnatmarknaden för elbilar, vilket branschexperter menar kommer pressa priserna ytterligare.
Prisfest väntas när elbilsmarknaden svämmar över
Var du sugen på en Audi e-Tron quattro 55 Proline, men osugen på att lägga närmst en miljon på köpet? Då kommer här glädjande nyheter: Hundratusentals leasade elbilar är på väg in i den svenska begagnatmarknaden, och det väntas driva ned priserna rejält.
E55 har tidigare rapporterat att det handlar om drygt 300 000 bilar som leasats till privatpersoner och företag som under 2026 ska tillbaka till bilhandlarna, och ut på begagnatmarknaden.
Elbilar är sedan tidigare kända för branta värdeminskningar i och med att tekniken förbättras i så hastig takt – men branschanalytiker menar att det enorma tillflödet kommer innebära ytterligare pristapp. Med andra ord: Stora möjligheter att fynda nästan nya bilar till riktigt bra priser.
Så mycket billigare är fem populära elbilar nu
Kvdbil har tagit fram statistik för hur bilar som såldes eller gick till leasing för några år sedan, under toppen av elbilsboomen, stått sig prismässigt. Minst värdetapp räknat i kronor finns att hitta bland de lite billigare bilarna, medan värstingarna – som kan ha haft ett värde omkring en miljon – nu tappat nästan hälften.
”Bilars värde minskar genom hela deras livslängd, och även om skillnaderna brukar avta med åren, är det premiumbilar som fortsätter att uppleva den största värdeminskningen. Åtminstone räknat i kronor. Det är också viktigt att ha med sig att prissänkningar på nya bilar kan komma att påverka andrahandsvärdet, vilket vi redan har sett, särskilt från Tesla”, kommenterar Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil.
Audi e-Tron quattro 55 Proline
|Modellår
|2021
|Listpris
|970 000 kr
|Pris idag (körsträcka 1500-4500 mil)
|554 900 kr
|Procentuell behållning
|57%
|Beräknad värdeminskning framåt
|55 000 kr/år
Tesla Model 3 Long Range facelift (Autopilot)
|Modellår
|2021
|Listpris
|629 170 kr
|Pris idag (körsträcka 1500-4500 mil)
|499 900 kr
|Procentuell behållning
|69%
|Beräknad värdeminskning framåt
|51 567 kr/år
Volkswagen ID.4 Pro Performance 77 kWh
|Modellår
|2021
|Listpris
|524 900 kr
|Pris idag (körsträcka 1500-4500 mil)
|429 000 kr
|Procentuell behållning
|82%
|Beräknad värdeminskning framåt
|46 367 kr/år
Volvo XC40 P8 AWD Recharge
|Modellår
|2021
|Listpris
|699 000 kr
|Pris idag (körsträcka 1500-4500 mil)
|509 500 kr
|Procentuell behållning
|73%
|Beräknad värdeminskning framåt
|48 167 kr
Renault Zoe 52 kWh
|Modellår
|2021
|Listpris
|366 990 kr
|Pris idag (körsträcka 1500-4500 mil)
|214 900 kr
|Procentuell behållning
|65%
|Beräknad värdeminskning framåt
|25 033 kr
Köper du hellre nytt?
Klarar du dig inte utan nybilskänslan? Det finns sätt även för dig att komma undan utan att lägga alltför stora pengar på köpet.
Budgetbil på el
Utbudet är inte speciellt stort, men några bilar finns att välja mellan när du letar elbil för under 300 000 kr:
Leapmotor T03
- Pris: från cirka 214 900 kronor
- Räckvidd: upp till 265 km
- Typ: liten stadsbil
Citroën ë-C3
- Pris: från cirka 297 500 kronor
- Räckvidd: runt 320 km
- Typ: liten halvkombi
Hyundai Inster
- Pris: från cirka 299 900 kronor
- Räckvidd: runt 300 km
- Typ: liten SUV
Elbilspremien
Sedan den 18 mars kan elbilsköpare på landsbygden få upp till totalt totalt 46 800 kronor i ekonomiskt stöd från EU:s sociala klimatfond. Tanken är att minska utsläppen från transportsektorn samtidigt som hushåll i områden med svag kollektivtrafik får bättre möjligheter att ställa om till eldrivna fordon.
Vi har tidigare sammanställt en artikel med allt du behöver veta om det nya elbilspremien.