Prisfest väntas när elbilsmarknaden svämmar över

E55 har tidigare rapporterat att det handlar om drygt 300 000 bilar som leasats till privatpersoner och företag som under 2026 ska tillbaka till bilhandlarna, och ut på begagnatmarknaden.

Elbilar är sedan tidigare kända för branta värdeminskningar i och med att tekniken förbättras i så hastig takt – men branschanalytiker menar att det enorma tillflödet kommer innebära ytterligare pristapp. Med andra ord: Stora möjligheter att fynda nästan nya bilar till riktigt bra priser.

Så mycket billigare är fem populära elbilar nu

Kvdbil har tagit fram statistik för hur bilar som såldes eller gick till leasing för några år sedan, under toppen av elbilsboomen, stått sig prismässigt. Minst värdetapp räknat i kronor finns att hitta bland de lite billigare bilarna, medan värstingarna – som kan ha haft ett värde omkring en miljon – nu tappat nästan hälften.

”Bilars värde minskar genom hela deras livslängd, och även om skillnaderna brukar avta med åren, är det premiumbilar som fortsätter att uppleva den största värdeminskningen. Åtminstone räknat i kronor. Det är också viktigt att ha med sig att prissänkningar på nya bilar kan komma att påverka andrahandsvärdet, vilket vi redan har sett, särskilt från Tesla”, kommenterar Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil.

Audi e-Tron quattro 55 Proline

Modellår 2021 Listpris 970 000 kr Pris idag (körsträcka 1500-4500 mil) 554 900 kr Procentuell behållning 57% Beräknad värdeminskning framåt 55 000 kr/år

Tesla Model 3 Long Range facelift (Autopilot)

Modellår 2021 Listpris 629 170 kr Pris idag (körsträcka 1500-4500 mil) 499 900 kr Procentuell behållning 69% Beräknad värdeminskning framåt 51 567 kr/år

ANNONS

Volkswagen ID.4 Pro Performance 77 kWh

Modellår 2021 Listpris 524 900 kr Pris idag (körsträcka 1500-4500 mil) 429 000 kr Procentuell behållning 82% Beräknad värdeminskning framåt 46 367 kr/år

Volvo XC40 P8 AWD Recharge

Modellår 2021 Listpris 699 000 kr Pris idag (körsträcka 1500-4500 mil) 509 500 kr Procentuell behållning 73% Beräknad värdeminskning framåt 48 167 kr

Renault Zoe 52 kWh