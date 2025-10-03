Så extremt dyrt kan det bli att tappa bort en bilnyckel

Priset för en bilnyckel gäller inte bara själva nyckeln, den behöver programmeras och kodas till din bil så därför blir det snabbt dyrt, skriver Carup.

Om du tappar bort en bilnyckel kan du inte gå till en låssmed och få en ny gjord, som du kan göra när du behöver en ny nyckel till ditt hem.

Nej, du måste beställa en ny bilnyckel via en märkesverkstad och det kan inte bara bli dyrt, det tar dessutom ofta flera veckor innan du får din nya nyckel.

För många bilmärken kostar en ny bilnyckel mer än 8 000 kronor, det skriver Vi Bilägare, som har gjort en sammanställning av kostanden för att ersätta olika bilnycklar.

Har du drulleförsäkring?

Om du har ett särskilt allrisktillägg i din försäkring, det kallas ofta för drulleförsäkring, då täcker din försäkring en del av kostnaden, men självrisken är ofta flera tusen kronor.

Utan allrisktillägget måste du själv stå för hela kostnaden att ersätta bilnyckeln och priset beror på vilken bil du har, det är nämligen stora prisvariationer mellan olika bilmärken.

Vi Bilägares sammanställning visar att en ny nyckel till en av Sveriges mest sålda elbilar, Volkswagen ID.4, kostar över 6 117 kronor kronor. Till en Volvo XC60 kostar en ny bilnyckel 5 098 kronor.