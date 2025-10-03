Dagens PS
Dagensps.se
Elbil

Så extremt dyrt kan det bli att tappa bort en bilnyckel

En person ska låsa upp en bil med en bilnyckel
Undvik att tappa bort din bilnyckel, det kan bli väldigt kostsamt. (Foto: Pontus Lundahl/TT)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Det kan bli väldigt dyrt att slarva bort en bilnyckel, det handlar om flera tusen kronor, och det är stor prisskillnad mellan olika bilmärken.

Priset för en bilnyckel gäller inte bara själva nyckeln, den behöver programmeras och kodas till din bil så därför blir det snabbt dyrt, skriver Carup.

Om du tappar bort en bilnyckel kan du inte gå till en låssmed och få en ny gjord, som du kan göra när du behöver en ny nyckel till ditt hem.

Nej, du måste beställa en ny bilnyckel via en märkesverkstad och det kan inte bara bli dyrt, det tar dessutom ofta flera veckor innan du får din nya nyckel.

För många bilmärken kostar en ny bilnyckel mer än 8 000 kronor, det skriver Vi Bilägare, som har gjort en sammanställning av kostanden för att ersätta olika bilnycklar.

Har du drulleförsäkring?

Om du har ett särskilt allrisktillägg i din försäkring, det kallas ofta för drulleförsäkring, då täcker din försäkring en del av kostnaden, men självrisken är ofta flera tusen kronor.

Utan allrisktillägget måste du själv stå för hela kostnaden att ersätta bilnyckeln och priset beror på vilken bil du har, det är nämligen stora prisvariationer mellan olika bilmärken.

Vi Bilägares sammanställning visar att en ny nyckel till en av Sveriges mest sålda elbilar, Volkswagen ID.4, kostar över 6 117 kronor kronor. Till en Volvo XC60 kostar en ny bilnyckel 5 098 kronor.

Dyrast och billigast

Maserati Levante är det bilmärke som har dyrast nycklar, till den kostar en ny bilnyckel hela 15 068 kronor.

Rolls-Royce tar nästan lika mycket för en ny nyckel 14 955 kronor.

Tesla är det bilmärke som har billigast nycklar. Ett nytt nyckelkort till en Tesla kostar ungefär 510 kronor, ägaren kan dessutom programmera nyckeln själv.

Om du inte äger en Tesla kan det alltså bli väldigt dyrt att slarva bort bilnyckeln.

En Tesla tankas.
Om du har en Tesla kommer du inte bli ruinerad om du förlorar din bilnyckel och måste köpa en ny. (Foto: Blomst/Pixabay)

Om du ska köpa en ny bil som inte har en extranyckel kan det vara en god idé att kolla vad en nyckel kostar innan du bestämmer dig för vilket märke du ska välja, det skriver Carup.

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

