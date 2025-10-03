Det kan bli väldigt dyrt att slarva bort en bilnyckel, det handlar om flera tusen kronor, och det är stor prisskillnad mellan olika bilmärken.
Så extremt dyrt kan det bli att tappa bort en bilnyckel
Mest läst i kategorin
Elbilsjätten tvärnitar: Tvingas sänka målet 16 procent
Efter rekordår har BYD drabbats av ett försäljningsras, det första sedan 2020. Jätten sänker målet och produktionen. Efter år av rekordtillväxt ser den kinesiska elbilsgiganten BYD nu tecken på en kraftig inbromsning. Försäljningen under det tredje kvartalet backade för första gången sedan 2020 och företaget har tvingats sänka sitt försäljningsmål för helåret med nästan en …
Vändningen: Biltillverkaren slog sitt eget historiska rekord
Biltillverkaren har rest sig efter en trög start. Med ett nytt historiskt leveransrekord och nästan en halv miljon bilar är vändningen ett faktum. Trots en trög start på året, där produktionen sjönk och leveranserna hamnade under 400 000 enheter under andra kvartalet, har företaget nu visat att man är på väg tillbaka. Den senaste kvartalsrapporten …
Nytt rekord i Norge: Nu är de i princip utsläppsfria
Norge har satt siktet på att alla nya personbilar ska vara utsläppsfria senast 2025. Nya siffror från september visar att man nästan är i mål. Hela 98,3 procent av alla nya personbilar som registrerades i september var elbilar, vilket är den högsta andelen någonsin i en enskild månad. Biljätten Tesla tog ensam nästan 34 procent …
Hyrbilsfirman Vay: Hela bilflottan körs från ett kontor
De nya fjärrchaufförerna i Berlin rattar hyrbilar från ett kontor. En “gamer-rigg” blir arbetsplatsen som kan göra din egen bil onödig. Tiden då du behövde trängas i en taxikö eller ta dig till en biluthyrningsfirma kan snart vara förbi. Ett tyskt teknikbolag gör sig redo att lansera en tjänst i Berlin där hyrbilar levereras direkt …
Skandalen: Begagnade hybridbilar värdelösa
Experternas varning är tydlig: Köp en begagnad hybrid och du riskerar en ekonomisk katastrof när det oreparerbara batteriet dör. Många köpare som väljer en begagnad hybridbil i tron att den är ett ekonomiskt och miljövänligt övergångsfordon riskerar att stå inför en katastrofal ekonomisk situation. Experter varnar nu bestämt för att äga en hybridbil som rullat …
Priset för en bilnyckel gäller inte bara själva nyckeln, den behöver programmeras och kodas till din bil så därför blir det snabbt dyrt, skriver Carup.
Om du tappar bort en bilnyckel kan du inte gå till en låssmed och få en ny gjord, som du kan göra när du behöver en ny nyckel till ditt hem.
Nej, du måste beställa en ny bilnyckel via en märkesverkstad och det kan inte bara bli dyrt, det tar dessutom ofta flera veckor innan du får din nya nyckel.
För många bilmärken kostar en ny bilnyckel mer än 8 000 kronor, det skriver Vi Bilägare, som har gjort en sammanställning av kostanden för att ersätta olika bilnycklar.
Har du drulleförsäkring?
Om du har ett särskilt allrisktillägg i din försäkring, det kallas ofta för drulleförsäkring, då täcker din försäkring en del av kostnaden, men självrisken är ofta flera tusen kronor.
Utan allrisktillägget måste du själv stå för hela kostnaden att ersätta bilnyckeln och priset beror på vilken bil du har, det är nämligen stora prisvariationer mellan olika bilmärken.
Vi Bilägares sammanställning visar att en ny nyckel till en av Sveriges mest sålda elbilar, Volkswagen ID.4, kostar över 6 117 kronor kronor. Till en Volvo XC60 kostar en ny bilnyckel 5 098 kronor.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Dyrast och billigast
Maserati Levante är det bilmärke som har dyrast nycklar, till den kostar en ny bilnyckel hela 15 068 kronor.
Rolls-Royce tar nästan lika mycket för en ny nyckel 14 955 kronor.
Tesla är det bilmärke som har billigast nycklar. Ett nytt nyckelkort till en Tesla kostar ungefär 510 kronor, ägaren kan dessutom programmera nyckeln själv.
Om du inte äger en Tesla kan det alltså bli väldigt dyrt att slarva bort bilnyckeln.
Om du ska köpa en ny bil som inte har en extranyckel kan det vara en god idé att kolla vad en nyckel kostar innan du bestämmer dig för vilket märke du ska välja, det skriver Carup.
Elbilarna sänker Volvo –21 procent i år
Volvo Cars har haft ett utmanande år, men i september skedde en liten vändning med en marginell försäljningsökning.
Senaste nytt
Förklaringen: Därför ser vi drönare överallt
Nu ser vi drönare överallt, precis som vi i en annan tid ständigt såg u-båtar. Forskarna förklarar varför – och vad vi är rädda för. Venus är den andra planeten i solsystemet från solen räknat, nästan lika stor som jorden och med namnet efter romarnas kärleksgudinna. Det är också den himlakropp som, efter solen och …
Svenska börsen ångar på – här är vinnarna
Det har varit grönt varje dag på Stockholmsbörsen i veckan. Några stora bolag tillhör dem som det har gått allra bäst för – men två bolag har inte hakat på trenden. Stockholmsbörsen har haft en fin vecka. Varje dag har slutat med uppåt-siffror. Veckan ser också ut att avslutas i samma anda. Storbolagsindexet OMXS30 är …
Superyacht som slukar hamnens el, svenskt guld och bästa pensionsflytten
Det har varit en vecka där överflöd, oväntade vinnare och iskalla kalkyler stångats om våra läsares uppmärksamhet. Från en tom lyxjakt som suger ur en hel hamn på el, till svenska borrhål med rekordhalter guld och en fintech-stjärna som föll hårt i domstol. Lägg därtill en pensionsranking som får många att drömma om Atlantkustens sol. …
"Regeringen skrämmer bort investerare"
Regeringens ensidiga fokus på kärnkraft gör det svårt att få finansiärer till de energislag som kan ge oss ny el snabbare, enligt ny rapport. Sveriges elproduktion 2024 består av tre stora och två små bitar. De tre stora är vattenkraften som stod för 40 procent, vindkraften med 25 procent och kärnkraften med 30 procent. Småbitarna …
Gödselmiljardär kan ta Tjeckien närmare Ryssland
Han har misstänkts för bedrägeri och har tjänat miljarder på konstgödsel. Nu vill Andrej Babiš bli Tjeckiens premiärminister – igen. När tjeckiska väljare går till valurnorna i helgen är det ett parlamentsval som kan förändra maktbalansen i Centraleuropa. Just nu är det den tidigare premiärministern Andrej Babiš och hans populistiska parti ANO ligger i topp …