Fler elbilar på världens vägar – de går i täten

Det är få teknologiska skiften som gått lika snabbt som elbilarnas intåg. 2010 var försäljningen så marginell att den inte ens syns i statistiken. 2020 var det ungefär var 23:e bil som såldes en elbil. Förra året var det ungefär var fjärde.

Man kan säga att marknaden sköt i höjden från ungefär 2014 till 2018. Mycket drevs av regleringar som bränsleförbrukningsmål på stora marknader som Kina, Europa och till och med USA, säger Aleksandra O’Donovan, eltransportchef vid forskningsbyrån Bloomberg NEF.

Kraven tvingar biltillverkare att öka andelen elbilar som säljs, vilket lett till att fler och billigare modeller dykt upp, som i sin tur fått upp intresset från kunder.

I Kina är varannan såld bil numera elbil, men hård konkurrens och viss mättnad gör att tillverkarna blickar utanför landet.

Det handlar också om att regeringar bjuder in kinesiska bolag att starta tillverkning i sina länder.

Priskänsliga länder

2025 skedde en stor del av tillväxten i länder som Thailand, Indonesien, Indien och Brasilien.

De är intressanta för de är några av de mest priskänsliga, vilket bevisar att elektrifiering inte längre bara är något för premiumsegmenten.

På många håll är det betydligt billigare att ladda en bil än att tanka. I lilla Nepal har tullar och skatter på bensinbilar gjort att tre fjärdedelar av de nya bilarna numera är laddbara.

2024 blev Etiopien först i världen med att förbjuda import av fossilbilar. Landet ville göra sig mindre beroende av bensin- och diesel-import, samtidigt som landets nya, enorma vattenkraftverk i Blå Nilen gjort att landet har ett överflöd av el.