Det är få teknologiska skiften som gått lika snabbt som elbilarnas intåg. 2010 var försäljningen så marginell att den inte ens syns i statistiken. 2020 var det ungefär var 23:e bil som såldes en elbil. Förra året var det ungefär var fjärde.
Fler elbilar på världens vägar – de går i täten
Elbilar blir en allt vanligare syn i världen. På vissa håll drevs mer än varannan bil som såldes förra året av batteri.
En afrikansk uppstickare går oväntat i bräschen.
Man kan säga att marknaden sköt i höjden från ungefär 2014 till 2018. Mycket drevs av regleringar som bränsleförbrukningsmål på stora marknader som Kina, Europa och till och med USA, säger Aleksandra O’Donovan, eltransportchef vid forskningsbyrån Bloomberg NEF.
Kraven tvingar biltillverkare att öka andelen elbilar som säljs, vilket lett till att fler och billigare modeller dykt upp, som i sin tur fått upp intresset från kunder.
I Kina är varannan såld bil numera elbil, men hård konkurrens och viss mättnad gör att tillverkarna blickar utanför landet.
Det handlar också om att regeringar bjuder in kinesiska bolag att starta tillverkning i sina länder.
Priskänsliga länder
2025 skedde en stor del av tillväxten i länder som Thailand, Indonesien, Indien och Brasilien.
De är intressanta för de är några av de mest priskänsliga, vilket bevisar att elektrifiering inte längre bara är något för premiumsegmenten.
På många håll är det betydligt billigare att ladda en bil än att tanka. I lilla Nepal har tullar och skatter på bensinbilar gjort att tre fjärdedelar av de nya bilarna numera är laddbara.
2024 blev Etiopien först i världen med att förbjuda import av fossilbilar. Landet ville göra sig mindre beroende av bensin- och diesel-import, samtidigt som landets nya, enorma vattenkraftverk i Blå Nilen gjort att landet har ett överflöd av el.
Leder till utmaningar
Men det har varit långt i från problemfritt, i alla fall enligt Eyoel Fisseha, bilförsäljare på Proxima Auto i Addis Abbeba.
Försäljningen har gått ned, då kunderna håller fast vid sina gamla bensinbilar.
Det är också problematiskt för kunderna. Om man jämför antalet importerade elbilar med antalet laddstolpar så är det en massiv skillnad. De flesta bor i lägenheter och har svårt att ladda sina fordon, säger Fisseha.
Samtidigt går det inte att sticka under stol med att politiken haft effekt. Från att elbilar knappt synts till har nu över 115 000 sålts, vilket bedöms vara mer än var trettonde fordon i landet, enligt The Guardian, en större andel än någon annanstans i Afrika. Men Fisseha är inte övertygad.
Jag gissar att om två–tre år så har regeringen ändrat sig och tillåter bensinbilar igen, säger han.
2025 skedde ett tronskifte bland elbilstillverkarna. Då rapporterade kinesiska BYD en försäljningssiffra på 2,26 miljoner sålda elbilar, och 2,29 miljoner laddhybrider.
Amerikanska Tesla, som tidigare dominerat försäljningen av rena elbilar, sålde 1,63 miljoner bilar.
När det gäller laddbara fordon kommer därefter kinesiska Geely med 1,24 miljoner, följt av bland andra Wuling, Volkswagen, Leapmotor, BMW och Xpeng.
Förra året såldes 20,7 miljoner lätta laddbara fordon, 20 procent fler än förra året, fördelade på Kina 12,9 miljoner (+17 procent), Europa 4,3 (+33), Nordamerika 1,8 (-4) och övriga världen 1,7 (+48).
Källor: Bloomberg, The Guardian, Clean Technica, Geely.