En klassisk bilmodell gör comeback – men den har krympt

Märket Smart, som specialiserar sig på elbilar, utökar sin produktportfölj med en helt ny tvåsitsig citybil.

Modellen, som har fått namnet Smart #2, är en modern efterföljare till den klassiska smart Fortwo. Med sin ultrakompakta design i A-segmentet, som är en av de allra minsta bilklasserna, ska den nya bilen kombinera genomtänkta tekniska lösningar med de kärnegenskaper som en gång gjorde originalet smart Fortwo så populär.

Den internationella premiären är planerad till slutet av 2026, och Europa är tänkt att vara huvudmarknaden.

Smart #2 (Foto: Smart)

Smart återintroducerar sin klassiker

Den nya modellen kommer att designas av Mercedes-Benz designteam och är tänkt att introducera nya tekniska lösningar i det segment som smart Fortwo lade grunden för för 27 år sedan.

Bilen kommer att tillverkas i Kina och är just nu i slutskedet av design och utveckling.

Enligt Dirk Adelmann, vd för smart Europe, markerar lanseringen av Smart #2 en milstolpe för varumärket globalt.

“Med modellen inleder vi en ny era av urban mobilitet – särskilt i klassiska europeiska storstäder”, säger han.

Han menar också att beslutet att satsa på den nya modellen ligger rätt i tiden.

Plats för en Smart #2 (Foto: Smart)

“Vi kan dra nytta av styrkan och erfarenheten från våra huvudägare Mercedes-Benz och Geely, samtidigt som vi har starkt stöd från nya investerare och framgången med lanseringen av smart #5 i ryggen. Nya Smart #2 blir ett unikt men samtidigt autentiskt tillskott till vår helelektriska produktportfölj i Europa”, fortsätter Adelmann.