En klassisk bilmodell gör comeback – men den har krympt

Men vad döljer sig i skuggorna? Kan det vara en Smart #2? (Foto: Smart)
Men vad döljer sig i skuggorna? Kan det vara en Smart #2? (Foto: Smart)
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

En bilmodell som var känd för sin kompakta storlek och smidighet i stadstrafik planerar en återkomst. Tillverkaren satsar nu på att återuppliva sin ikoniska modell, men nu med en helt ny, modern twist, och den har krympt.

Märket Smart, som specialiserar sig på elbilar, utökar sin produktportfölj med en helt ny tvåsitsig citybil.

Modellen, som har fått namnet Smart #2, är en modern efterföljare till den klassiska smart Fortwo. Med sin ultrakompakta design i A-segmentet, som är en av de allra minsta bilklasserna, ska den nya bilen kombinera genomtänkta tekniska lösningar med de kärnegenskaper som en gång gjorde originalet smart Fortwo så populär.

Den internationella premiären är planerad till slutet av 2026, och Europa är tänkt att vara huvudmarknaden.

Smart #2 (Foto: Smart)
Smart #2 (Foto: Smart)

Smart återintroducerar sin klassiker

Den nya modellen kommer att designas av Mercedes-Benz designteam och är tänkt att introducera nya tekniska lösningar i det segment som smart Fortwo lade grunden för för 27 år sedan.

Bilen kommer att tillverkas i Kina och är just nu i slutskedet av design och utveckling.

Enligt Dirk Adelmann, vd för smart Europe, markerar lanseringen av Smart #2 en milstolpe för varumärket globalt.

“Med modellen inleder vi en ny era av urban mobilitet – särskilt i klassiska europeiska storstäder”, säger han.

Han menar också att beslutet att satsa på den nya modellen ligger rätt i tiden.

Smart #2 (Foto: Smart)
Plats för en Smart #2 (Foto: Smart)

“Vi kan dra nytta av styrkan och erfarenheten från våra huvudägare Mercedes-Benz och Geely, samtidigt som vi har starkt stöd från nya investerare och framgången med lanseringen av smart #5 i ryggen. Nya Smart #2 blir ett unikt men samtidigt autentiskt tillskott till vår helelektriska produktportfölj i Europa”, fortsätter Adelmann.

Från studier till produktion

Efter en lyckad förstudie, som internt kallades “project: two”, öppnar Smart nu ett nytt kapitel i företagets historia och återintroducerar ikonen för urban mobilitet. Projektet har varit flerårigt och har haft som mål att säkerställa alla aspekter av strategisk planering, utveckling, produktion och marknadsintroduktion.

Smart #2 (Foto: Smart)
Smart #2, snart i ny form. (Foto: Smart)

Den nya modellen blir ett naturligt nästa steg, med de framgångsrika lanseringarna av Smart #1, Smart #3 och Smart #5 som grund. Modellen kompletterar portföljen i ett segment som är särskilt viktigt för både varumärket och dess kunder.

På så sätt täcker smart hela spektrumet av modern mobilitet – från smidiga citybilar till suvar i mellanklassen.

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

