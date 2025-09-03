En bilmodell som var känd för sin kompakta storlek och smidighet i stadstrafik planerar en återkomst. Tillverkaren satsar nu på att återuppliva sin ikoniska modell, men nu med en helt ny, modern twist, och den har krympt.
En klassisk bilmodell gör comeback – men den har krympt
Mest läst i kategorin
Efterlängtad nyhet från Kia – nu släpps priserna
Kia har nu fastställt de svenska priserna för en av sina senaste eldrivna suvar. Försäljningen startar omgående hos återförsäljare och de första bilarna väntas rulla ut på vägarna redan i slutet av året. Kia EV5 har tagit steget in på den svenska marknaden med priser som nu är officiella. Den nya suven, som ska komplettera …
Mercedes nya elbil slår 25 rekord på ett bräde
De flesta av oss har nog funderat på hur det skulle vara att åka jorden runt. Mercedes-AMG verkar nu ha gjort slag i saken. Det visar sig nämligen att deras nya konceptbil inte bara har slagit rekord utan fullständigt pulvriserat dem. Ett historiskt rekord på rekord Mercedes-AMG har nyligen skrivit in sig i historieböckerna efter …
Den här elbilen sålde slut på 135 sekunder
Den indiska biltillverkaren Mahindra har lanserat en specialutgåva av sin el-suv, inspirerad av den ikoniska superhjälten Batman. Vad som började som en exklusiv serie på 300 bilar slutade i en sensationell rusning, där alla enheter såldes ut på rekordkort tid. Samarbetet har skapat ett samlarobjekt på hjul som hyllar den mörke riddarens arv. En hyllning …
Jakten på makten – Kinas strategi för att ta över världen
Kinas omskrivna frammarsch inom elbilsindustrin är inte en tillfällig trend utan resultatet av en långsiktig och strategisk satsning som har pågått i decennier. Landets unika kombination av statligt stöd, enorma volymer och en dynamisk inhemsk marknad har skapat en oöverträffad tillväxt. Detta utmanar nu den traditionella dominansen hos västerländska biltillverkare och ritar om kartan för …
Mercedes dumpar två av deras nya modeller
Efter en tids tvekan har en av världens största biltillverkare nu gjort ett omvälvande drag. Två av deras nyligen lanserade modeller försvinner från marknaden. Mercedes-Benz planerar att avsluta produktionen av de eldrivna modellerna EQE sedan och EQE suv redan 2026. Detta oväntade drag är en del av en strategisk omvärdering av företagets sortiment av elbilar, …
Märket Smart, som specialiserar sig på elbilar, utökar sin produktportfölj med en helt ny tvåsitsig citybil.
Modellen, som har fått namnet Smart #2, är en modern efterföljare till den klassiska smart Fortwo. Med sin ultrakompakta design i A-segmentet, som är en av de allra minsta bilklasserna, ska den nya bilen kombinera genomtänkta tekniska lösningar med de kärnegenskaper som en gång gjorde originalet smart Fortwo så populär.
Den internationella premiären är planerad till slutet av 2026, och Europa är tänkt att vara huvudmarknaden.
Smart återintroducerar sin klassiker
Den nya modellen kommer att designas av Mercedes-Benz designteam och är tänkt att introducera nya tekniska lösningar i det segment som smart Fortwo lade grunden för för 27 år sedan.
Bilen kommer att tillverkas i Kina och är just nu i slutskedet av design och utveckling.
Enligt Dirk Adelmann, vd för smart Europe, markerar lanseringen av Smart #2 en milstolpe för varumärket globalt.
“Med modellen inleder vi en ny era av urban mobilitet – särskilt i klassiska europeiska storstäder”, säger han.
Han menar också att beslutet att satsa på den nya modellen ligger rätt i tiden.
“Vi kan dra nytta av styrkan och erfarenheten från våra huvudägare Mercedes-Benz och Geely, samtidigt som vi har starkt stöd från nya investerare och framgången med lanseringen av smart #5 i ryggen. Nya Smart #2 blir ett unikt men samtidigt autentiskt tillskott till vår helelektriska produktportfölj i Europa”, fortsätter Adelmann.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Från studier till produktion
Efter en lyckad förstudie, som internt kallades “project: two”, öppnar Smart nu ett nytt kapitel i företagets historia och återintroducerar ikonen för urban mobilitet. Projektet har varit flerårigt och har haft som mål att säkerställa alla aspekter av strategisk planering, utveckling, produktion och marknadsintroduktion.
Den nya modellen blir ett naturligt nästa steg, med de framgångsrika lanseringarna av Smart #1, Smart #3 och Smart #5 som grund. Modellen kompletterar portföljen i ett segment som är särskilt viktigt för både varumärket och dess kunder.
På så sätt täcker smart hela spektrumet av modern mobilitet – från smidiga citybilar till suvar i mellanklassen.
Efterlängtad nyhet från Kia – nu släpps priserna
Kia har nu fastställt de svenska priserna för en av sina senaste eldrivna suvar. Försäljningen startar omgående hos återförsäljare och de första bilarna
Missa inte:
Förslag: Unga ska få använda sin pension för bostadsköp. News 55
Bankerna sätter sina egna intressen framför de äldre: “Galet”. E55
EU-länder vill in i medborgarnas bankkonton. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
En klassisk bilmodell gör comeback – men den har krympt
En bilmodell som var känd för sin kompakta storlek och smidighet i stadstrafik planerar en återkomst. Tillverkaren satsar nu på att återuppliva sin ikoniska modell, men nu med en helt ny, modern twist, och den har krympt. Märket Smart, som specialiserar sig på elbilar, utökar sin produktportfölj med en helt ny tvåsitsig citybil. Modellen, som …
Så ska Putin få tyst på kritiken i Ryssland
Ryssland ökar censuren. 1 september har flera nya lagar trätt i kraft som kraftigt skärper kontrollen över internet och sociala medier. Den ryska regimen fortsätter att begränsa friheten i landet. Efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har myndigheterna kraftigt skärpt kontrollen över internet och sociala medier. Den här veckan träder fler repressiva lagar i kraft …
Tricket som lyfter kurserna: "Aktierna där det kan ske"
Länge var det ett ganska begränsat fenomen på Stockholmsbörsen däremot betydligt vanligare i USA. Men på senare år har det ökat explosionsartat även bland svenska aktier. Nu pekar Privata Affärers expert Marcus Fridell bolagen som han tycker borde gå samma väg och där kurserna då kan lyfta. Läs mer: Stjärnförvaltaren ser flera köplägen på börsen: …
Chefsekonom målar upp kusligt scenario för USA
Han är känd för att använda sina diagram för att illustrera sina prognoser, ofta av skrämmande karaktär, och nu ser han ett berg av inflation resa sig över USA. Torsten Slok, chefsekonom på Apollo Globala Management, har återkommande varnat för en hägrande AI-bubbla och pekat på likheterna med värderingarna innan IT-bubblan sprack. Läs även: AI-kraschen …
Nytt bottenläge för turism till USA
Turismen till USA är på fallrepet under 2025 – och som om inte det vore nog har myndigheterna lagt på en ny avgift som får plånboken att skrika rakt ut. Välkommen till semesterpriset deluxe. När bilder på tomma gator ersätter Times Square – och avgifter gör det ännu tommare För bara några år sedan var …