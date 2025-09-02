Kia har nu fastställt de svenska priserna för en av sina senaste eldrivna suvar. Försäljningen startar omgående hos återförsäljare och de första bilarna väntas rulla ut på vägarna redan i slutet av året.
Efterlängtad nyhet från Kia – nu släpps priserna
Kia EV5 har tagit steget in på den svenska marknaden med priser som nu är officiella. Den nya suven, som ska komplettera Kias nuvarande utbud av elbilar, är nu tillgänglig att beställa.
De första leveranserna till kund beräknas ske under årets sista månader, enligt ett pressmeddelande från biltillverkaren.
Modellen, som är utvecklad med fokus på europeiska förhållanden, placerar sig i ett viktigt segment och erbjuds i Sverige med tre olika utrustningsnivåer: Kia EV5, Kia EV5 Plus och Kia EV5 GT Line.
Samtliga versioner levereras med ett batteri på 81,4 kWh, vilket ger en räckvidd på upp till 530 kilometer enligt WLTP-standarden. Effekten ligger på 160 kW, och accelerationen från 0 till 100 kilometer i timmen klaras av på 8,4 sekunder.
Flexibla utrymmen och smarta funktioner
EV5 är framtagen med familjen i åtanke, vilket syns i de flexibla innerutrymmena. Bilen har en rymlig kupé med generöst benutrymme och ett plant golv. Klimatanläggningen är en trezonslösning, som också har en separat zon för baksätet, där även sätena är eluppvärmda för extra komfort.
Bagageutrymmet är stort och flexibelt, med en lastvolym på 566 liter när baksätena är uppfällda. När sätena fälls helt plant skapas en lastlängd på upp till två meter. Dessutom finns en så kallad “frunk”, ett litet bagageutrymme framtill på 44 liter, som är anpassat för förvaring av exempelvis laddkablar.
De digitala funktionerna är omfattande. Bilen kan låsas upp och startas med en smartphone eller en smartwatch. Den nya Kia-appen samlar all information på ett ställe.
För de som vill använda röststyrning, är Kia AI Assistant en nyhet. Funktionen aktiveras genom att säga “Hey Kia”, och den ska dessutom lära sig användarens vanor över tid.
Även streamingtjänster som YouTube, Netflix och Disney+ kan användas i bilen, och trådlös Apple CarPlay och Android Auto stöds.
Priser och tekniska detaljer
Kia EV5 lanseras initialt med enbart framhjulsdrift, men en fyrhjulsdriven version (AWD) är planerad att lanseras under 2026. Bilen har en snabbladdningskapacitet som möjliggör en laddning från 10 till 80 procent på ned till 30 minuter.
Modellen är också utrustad med V2L (vehicle-to-load) som tillåter att man använder bilen som en strömkälla i vardagen. Bilen är även förberedd för V2H och V2G.
De rekommenderade cirkapriserna för de olika versionerna, inklusive moms, ser ut som följer:
- Kia EV5 FWD Long Range: 553 900 svenska kronor
- Kia EV5 Plus FWD Long Range: 588 900 svenska kronor
- Kia EV5 GT Line FWD Long Range: 622 900 svenska kronor
- Kia EV5 GT Line Panorama FWD Long Range: 634 900 svenska kronor
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
