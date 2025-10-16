BMW iX xDrive60: Diskret lyxkryssare – som bilvärldens Wallenberg

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Förändringar på nya BMW iX som märks bakom ratten

Den stora skillnaden mot det tidigare är batteriet i iX är den utökade kapaciteten (kring 109 kWh), vilket ger den där efterlängtade marginalen på långkörning.

En förarmiljö i absolut världsklass. Komforten är klassledande, UX och alla funktioner är befriande enkla att ta till sig. Givetvis kan den breda displayen anpassas helt efter förarens preferenser. (Foto: Dagens PS)

Jag kunde planera om laddstopp utan puls, räckviddsmarginalen betedde sig förutsägbart även i högfart. Snabbladdning runt 195–200 kW räcker fint så länge man anländer under 30–40 procent.

Det är inte klassledande längre, men laddtiden håller jämn takt med kaffepausen.

Praktiken i Sverige? Min förbrukning i blandad körning landade runt 2-spannet (kWh/mil) i milt väder. Det betyder att verklig 50–55 mil är inom räckhåll i mitt tempo, mer om man prioriterar effektivitet.

Missa inte detta:

Läs de senaste nyheterna om BMW här. Dagens PS

Vinter med tunga dubbdäck och kallstartad kupé blir förstås en annan historia, men iX är påtagligt effektiv för storleksklassen.

Gigantiska 23 tummare ser magiskt ut – men kostar lite

ANNONS

Vår testbil stod på 23-tummare, och visuellt är det helt rätt. Proportionerna sitter, bilen får precis den pondus som matchar prislappen.

Nästan ett under att det inte märks mer i bilen. 23-tummare med 275/35 profil är snyggt och sportigt, men kanske att ta i för en lyxkryssare (Foto: Dagens PS)

Körmässigt adderar de en skön, stabil grund när det går fort. Men kompromissen finns där. På riktigt grova stockholmsvägar blir fjädringen fastare, aldrig stötig, men den svävande känslan mattas av.

Och sedan tar räckvidd/effektivitet en liten smäll jämfört med 20–22 tum.

Om dina vägar ofta är skrovliga vill jag slå ett slag för lite högre profil. Kör du främst bra motorvägar? Då är 22 tum ett lätt val för både look och stabilitet.

Stolar, ljud och glas. Lyx som förändrar vardagen

Det som lyfter BMW iX till genuin lyxklass är stolarna och ljudet. De ventilerade stolarna med flerjusteringar ger mig rätt stöd även efter tre timmar i sträck.

Underbara säten som går att ställa in efter konstens alla regler. Givetvis ventilerade säten som dessutom hade massagefunktion. (Foto: Dagens PS)

Massagefunktionen finns. För mig personligen är den en “bra att ha” snarare än en dealbreaker. Ventilationen däremot använder jag hela tiden.

ANNONS

Ingen skillnad för passagerarna i denna iX jämfört med de tidigare modellerna. Så bekvämt man kan förvänta sig av en av BMWs toppmodeller. (Foto: Dagens PS)

Kombinera detta med Bowers & Wilkins-systemet och du har en rullande lounge; scenljudet runtom gör podcasts och klassiskt lika njutbart.

Panoramataket med elektro-kromatisk dimning är en diskret showstopper. I starkt solljus förblir kabinen sval och harmonisk. Små saker som gör stor skillnad när bilen ska vara arbetsrum, vardagsrum och resenär i ett.

Förarassistans som avlastar – inte stör

BMW:s Highway Assist avlastar riktigt bra. Bilen kräver givetvis uppmärksamhet och beter sig moget när linjer försvinner eller situationen blir rörig. Jag upplever det som en passagerare som bär väskan åt mig, inte någon som försöker ta över resan.

Designen på BMW iX väcker känslor

Designen på BMW iX fortsätter dela publikens smak, flera kommentarer jag fått under testen är att den ser för tam ut formmässigt och att grilltemat stör. Men ju mer man kör så uppskattar jag den diskreta attityden.

Interiören är mer konsekvent: Rena linjer, klassledande bekvämlighet och en layout som känns både exklusiv och logisk.

Här sitter alla funktioner till backspeglar och stol bekvämt på förarsidan. Enda UX missen var den lilla grå knappen till höger som öppnar dörren. En liten miss på en i övrigt nästan fulländad förarupplevelse. (Foto: Dagens PS)

ANNONS

Materialvalen är genomgående premium, ett par hårda ytor finns kvar, men helheten känns som en riktig lyxkryssare för de som har en stor bilbudget.

Ekonomi och tjänstebil

Med pris från runt miljonen och en välkryssad tillbehörslista skl drar slutpriset snabbt mot 1,2–1,3 miljoner och då hamnar hamnar BMW iX xDrive60 högt i förmånsvärde.

Men och andra sidan så är de som väljer den här bilen redan ganska väl stadda i kassan så det påverkar knappast deras val.

Tjänstebilsförare som kör mycket motorväg kommer däremot få utväxling. Bra räckvidd även i högre fartområden, låg bullernivå och få laddstopp betyder att arbetsdagen flyter smidigt.

Bagaget (omkring 500 liter) räcker för familj + jobbprylar, och 2 500 kg dragvikt gör bilen mer användbar än flera av premiumrivalerna på el.

Här får en del packning plats, men i förhållande till sin storlek är lastkapaciteten blygsam då det dessutom saknas en frunk. (Foto: Dagens PS)

Vill du ha sju sittplatser ska du titta på andra alternativ, men som fyr-/femsitsig långresebil är iX svårslagen.

Konkurrenter till BMW iX

ANNONS

Volvo EX90 lockar med sju säten och säkerhetanslaget, Mercedes EQE SUV med raffinerat lugn och snål gång i lägre fart, Audi Q8 e-tron med klassiskt tyskt lugn.

Men i min bok är BMW iX xDrive 60 den mest kompletta helheten för just långfärd. Mest “tysta per mil per krona”, rak leverans i 110–120 km/h och en eldrivlina som känns som skräddarsydd för Autobahn och långa svenska E4-sträckor.

Jag saknar inte mer effekt. Snarare uppskattar den mjuka, kompetenta muskeltonen som hela tiden finns med i körupplevelsen

Vad jag hade valt

Jag skulle välja xDrive60 M Sport, ventilerade stolar, Bowers & Wilkins-ljud, Highway Assist och luftfjädring/aktiv styrning.

För hjulen står valet mellan 23 tum för look och sportighet eller 22 tum för en ännu mjukare gång och bättre effektivitet.

Kör du långt på vintervägar, överväg 21 tum med energieffektiva däck och håll koll på trycken. iX är ärlig nog att tacka dig med extra mil.

ANNONS

För att sammanfatta upplevelsen är BMW iX XDrive 60 eldriven långfärdslyx på riktigt. Det är bilen som gör milen kortare, huvudet lugnare och resan enklare. Det är en el-SUV som sätter standarden för hur premium ska kännas 2025.

Nästa steg? Jag vill köra den en hel vintervecka för att se hur mycket av sommarens lugn som hänger med när termometern dyker.

BMW iX xDrive60 – plus och minus Det här är bra

• Ljudkomfort och körkänsla i toppklass, mycket bekväm långfärdsbil.

• Påkostad, luftig interiör med hög säteskomfort fram och bak.

• Välkalibrerade förarhjälpmedel och lättjobbat gränssnitt.

• Stark räckvidd i oberoende test och effektiv på landsväg.

• Stabil i hög fart tack vare adaptivt chassi och fyrhjulsstyrning. Det här kan bli bättre

• Snabbladdar inte snabbast i klassen (upp till cirka 195 kW DC); saknar V2L/V2G.

• Ingen frunk.

• Bagageutrymmet är relativt litet för storleksklassen (runt 500 liter).

• Prisnivån drar iväg med utrustning och stora hjul. Snabba fakta

• Systemeffekt/acceleration: 400 kW (544 hk) / 0–100 km/h: 4,6 s

• Batteri/snabbladdning: ~109 kWh / upp till ca 195 kW DC

• Räckvidd i oberoende test: upp till ~695 km

• Förbrukning (exempel långkörning): ~2,0 kWh/mil Testbilens specifikationer (som testad)

• Modell/kod: BMW iX xDrive60 (51CF)

• Färg/fälg: Arctic Race Blue metallic / 23″ BMW Individual aerodynamikfälg 1028, Multicolour 3D polished

• Interiör: Suite | Castanea, M-interiördetaljer Dark Silver

• Stolar: M multifunktionsstolar fram, med ventilation och massage

• Chassi och styrning: Adaptiv tvåaxlig luftfjädring, Integral-aktiv styrning

• Assistans: Driving Assistant Professional, Parking Assistant Professional

• Komfort och exteriör: Soft close-dörrar, Panorama Sky Lounge, tonade rutor, värmereflekterande vindruta

• Ljud och infotainment: Bowers & Wilkins Diamond Surround, Live Cockpit Professional, Connected Package Professional

• Designpaket: M Sportpaket (exteriör/interiör), Iconic Glow-njurgrill, Clear & Bold-inlägg

• Drag och laddning: Elutfällbar dragkrok, AC-laddning Professional, Mode 3-kabel

• Tekniska data: 400 kW/544 hk, 0–100 km/h 4,6 s, toppfart 200 km/h, 765 Nm

• Förbrukning (WLTP): 21 kWh/100 km

• Räckvidd (WLTP): 597 km blandad körning, upp till 716 km stad

• Mått/vikt: L 4 965 × B 2 230 × H 1 695 mm, tjänstevikt 2 580 kg

• Pris som testad: 1 144 000 kr (grundpris 999 000 kr + tillval 145 000 kr)

• Paket: Innovation, Comfort i kombination med M Sportpaket, Supercharged Edition

Läs mer:

Missa inte mullrande mäktig BMW M5 Touring. Dagens PS